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В Пскове дети с автоматами выступили на митинге за Путина и войну
Псковские профсоюзы провели в Новоржеве митинг в поддержку российской армии и президента и "за мир без нацизма". Это произошло после того, как на главу района составили протокол по делу о "дискредитации армии".
На акции дети в военной форме и с автоматами в руках продемонстрировали строевые движения, - сообщает Север.Реалии.
Перед выступлением юнармейцев из Пскова председатель регионального профсоюзного движения Игорь Иванов сказал речь в поддержку войны. Он заявил, что "мы все поддерживаем спецоперацию" и "детей, которые хотели выразить свои чувства и свою поддержку, и которым хотели помешать силы, настроенные на разрушение нашей страны и нашего общества".
Издание "Псковская губерния" предполагает, что под "силами" Иванов имел ввиду главу Новоржевского района Софью Пугачеву. Она — первый оппозиционный кандидат (представитель партии "Яблоко"), занявший пост главы муниципалитета в этом районе.
В июне 2022 года Пугачева запретила детям украшать Дом культуры ко Дню России символами так называемой "военной спецоперации" - буквами Z и V.
Местные депутаты подали на Пугачеву жалобу в прокуратуру. Один из них — Николай Соколов — назвал решение главы муниципалитета "выстрелом в спину российским военнослужащим".
24 июня в администрации Новоржевского района прошли обыски, во время которых были изъяты служебный ноутбук Пугачевой и ее личный мобильный телефон. Возбуждено административное дело о "дискредитации" армии.
Другие новости дня
Посол Грузии во Франции подала в отставку, заявив о «давлении со стороны МИД»
Посол Грузии во Франции Тея Катукия подала в отставку со своего поста – она опубликовала в соцсети пост, где назвала причиной «постоянное» давление со стороны МИД Грузии.
У Теи Катукия двойное гражданство – Грузии и Франции. Она занимала пост посла с августа 2019 года.
Катукия отметила, что заявление об отставке она подала министру иностранных дел 1 мая, оно вступило в силу сегодня, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Моему решению уйти в отставку предшествовало постоянное давление со стороны МИД на меня с первого дня моего назначения на должность посла.
Учитывая, что последние 25 лет я провела во Франции и имею французское гражданство, я не думала, что мой профессиональный путь за границей и моя политическая беспристрастность будут неприемлемы для правительства Грузии.
С первого же дня я стал свидетелем ряда серьезных нарушений и структурных неполадок в посольстве, что существенно навредило интересам и имиджу грузинского представительства во Франции.
Я никогда не могла представить, что мне придется выполнять эту функцию в условиях постоянных оскорблений, клеветы, давления, преследований и угроз, происходящих из глубоко укоренившейся в системе практики клановости и клиентелизма, которые противоречат ценностям, которые я отстаиваю, и моих целей и устремлений в отношении Грузии.
Я глубоко убеждена, что вышеуказанные действия, неприемлемые для правового государства, не отражают реальности грузинского общества.
Сегодня европейское будущее нашей страны и ее демократическое развитие зависят только от политического выбора правительства Грузии. В этом ключевом контексте серьезные кадровые и структурные проблемы, с которыми я лично сталкивалась, и с которыми столкнулась дипломатическая служба Грузии, мешают стране проводить эффективную внешнюю политику в ответ на стоящие перед нами вызовы», – написала Катукия.
Тея Катукия была послом Грузии во Франции и постоянным представителем Грузии при ЮНЕСКО. По данным МИД Грузии, выпускница Сорбонны в течение 20 лет работала во Франции и Италии по европейским и международным вопросам, в области институциональной коммуникации, исследований и научной журналистики.
С 2012 года по сей день Катукия была генеральным секретарем в одном из главных французских исследовательских центров. С этого же периода она является главным редактором французского журнала «Дипломатия», который освещает вопросы международных отношений. Параллельно Катукия руководила двумя международными изданиями – Green Innovation и Blue Innovation.
- Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась назначить в ряде стран послов, представленных правительством. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что Зурабишвили не позволила правительству сменить посла в ООН.
В России сняли все коронавирусные ограничения
В России приостановили действие всех ограничений, введенных два года назад из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа – COVID-19. Соответствующее постановление подписала 1 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно документу, приостанавливается действие масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. Как уточняет "Интерфакс", также будет снят запрет на проведение массовых мероприятий и митингов.
Снят ли запрет на выезд из России через сухопутные погранпереходы, введённый в связи с пандемией постановлением правительства в 2020 году, в сообщении Роспотребнадзора не уточняется.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, решение снять коронавирусные ограничения связано с устойчивым снижением показателей заболеваемости COVID-19 за последние четыре месяца - интенсивность эпидемического процесса снизилась более чем в 64 раза. По официальным данным, за последние семь дней число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в России колебалось в диапазоне от двух с половиной тысяч до трёх тысяч. Это – минимальный недельный показатель заболеваемости с начала пандемии. Там также отметили, что почти все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме.
При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено, говорится в сообщении.
Всего за два года пандемии в России, по официальным данным, выявили более 18 миллионов случаев заболевания COVID-19, более 380 тысяч из них с летальным исходом. По подсчётам независимых экспертов, с начала пандемии от коронавирусной инфекции и её последствий в России умерло больше одного миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что пандемия пока не закончилась. По данным ВОЗ, за последнюю неделю число новых случаев заболевания выросло на 18 процентов, и во всем мире было зарегистрировано более четырёх миллионов инфицированных. Самый большой еженедельный рост новых случаев заболевания COVID-19 наблюдался на Ближнем Востоке, где число заболевших увеличилось на 47 процентов. В Европе за неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на треть. У большинства заболевших выявлен штамм "омикрон", при котором болезнь протекает легче, а смертность – ниже.
Однако ВОЗ опасается появления более опасного штамма COVID-19, против которого будут бессильны имеющиеся вакцины.
Посольство США в Грузии изучает данные о потасовке на территории дипмиссии
Посольство США в Грузии изучает информацию о потасовке между депутатами правящей партии «Грузинская мечта» и владельцем оппозиционной телекомпании «Пирвели» на территории дипмиссии.
«Посольство США информировано в связи с противостоянием на территории посольства, где проходило мероприятие, посвященное Дню нашей независимости. Мы изучаем эту информацию», – сказано в комментарии посольства.
Как сообщалось ранее, владелец ТВ «Пирвели» заявил, что на территории американской дипмиссии во время мероприятия в честь празднования Дня независимости США на него напали депутаты правящей партии «Грузинская мечта».
Член «Грузинской мечты» Анри Оханашвили утверждает, что со стороны Вато Церетели имела место «грязная провокация».
Украина с 1 июля ввела визовый режим для граждан России
Власти Украины с 1 июля ввели визовый режим для граждан России.
Чтобы получить украинскую визу, жители России могут обратиться в один из визовых центров VFS Global в восьми российских городах, говорили ранее в МИД Украины. Заявления будут рассматривать украинские дипломаты в третьих странах, так как 24 февраля после начала российского военного вторжения Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, и все украинские дипломаты покинули страну.
Однако даже наличие визы не гарантирует стопроцентный пропуск гражданина России в Украину. Окончательное решение будет за пограничниками на КПП.
Президент Украины Владимир Зеленский, объявляя о визах для россиян, говорил в середине июня, что власти пошли на такой шаг "в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности".
Решение о визовом режиме с Россией украинская власть приняла после того, как на сайте офиса президента появилась соответствующая электронная петиция. Зеленский поддержал ее, как только она собрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения.
В МИД России говорили, что возможные ответные меры могут принять, "исходя из российских национальных интересов и с учётом гуманитарной составляющей".
Безвизовый режим между Россией и Украиной продолжал действовать даже после аннексии Крыма и начала военного конфликта в Донбассе. Россияне могли находиться в Украине до 90 дней раз в полгода. Въехать они могли только при наличии загранпаспорта и тщательной проверки на границе. После 2014 года количество граждан России, въезжающих в Украину, значительно сократилось.
В Госпогранслужбе сообщили, что в 2021 году границу с Украиной пересекли полмиллиона россиян. Семь тысяч получили отказ по разным причинам. Количество въехавших россиян во время войны неизвестно. Сейчас все пограничные пункты с Россией и Беларусью закрыты. Россияне могут въехать в Украину только из других стран: Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы.
Число жертв ракетных ударов в пригороде Одессы выросло до 18
Украинские власти сообщают о 17 погибших и более 30 пострадавших в результате ночного ракетного удара российских военных по жилому дому и базе отдыха в пригороде Одессы.
"1 июля около часа ночи в поселке городского типа в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием пристроенного к нему магазина", – говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. По последним данным, в результате этого удара погибли 16 человек, около 30 ранены. Из-под завалов были спасены семь человек, в том числе трое детей, уточнили в ведомстве.
Тела еще двух погибших, в том числе одного ребёнка, были найдены на близлежащей базе отдыха, куда попала вторая ракета. Ранее сообщалось о троих погибших. Спасательные работы продолжаются.
Украинское оперативное командование "Юг" сообщает, что удар был нанесен тремя ракетами Х-22 с самолетов российской стратегической авиации Ту-22.
Министерство обороны России пока не комментировало ракетные удары по пригороду Одессы.
- Атака на Одессу произошла на следующий день после того, как Минобороны России объявило о выводе гарнизона с украинского острова Змеиный в Черном море "в качестве шага доброй воли". Украинские военные, в свою очередь, сообщили, что россияне "поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами" после обстрелов со стороны Украины. Контроль над островом в северо-западной части Чёрного моря имеет важное значение для борьбы за контроль над побережьем в Одесской области и подходами к порту Одесса.
В Госдуму внесли законопроект о «спецмерах» при военных операциях
Правительство внесло в Госдуму законопроект о «специальных экономических мерах» при «контртеррористических и иных операциях» за пределами России. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Исполнительная власть хочет получить на период операций специальные полномочия, в том числе по временному расконсервированию мобилизационных мощностей и установлению на отдельных производствах условий труда «за пределами установленной продолжительности рабочего времени». При этом компаниям будет запрещено отказываться от заключения госконтрактов на поставку товаров и оказание услуг.
Также среди «специальных мер» упоминается разбронирование материальных ценностей государственного резерва и проведение мероприятий. О каких именно мероприятиях идет речь, не уточняется.
В пояснительной записке говорится, что законопроект был внесен в связи с повышенной потребностью в ремонте вооружения и военной техники, в частности, во время «специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».
По данным аналитического проекта Oryx, который собирает информацию о военных потерях по фото- и видеоматериалам, за время войны Россия потеряла 4 462 единицы техники.
Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского
Президент Индонезии Джоко Видодо во время переговоров с Владимиром Путиным передал российскому президенту некое послание от главы Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал прессе сам Видодо. Содержание послания он не раскрыл.
Встреча Путина с Видодо прошла в четверг в Кремле. СМИ отмечают, что приветствуя президента Индонезии, президент России сказал, что очень рад видеть Видодо в России и «знает, что это его первый визит в страну». При этом в мае 2016 года Путин и Видодо уже встречались в Сочи. В начале той встречи российский президент также говорил, что ему очень приятно принимать индонезийского лидера в России.
Ранее Джоко Видодо исключил личное присутствие Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии в средине ноября, уточнив при этом, что разговор с президентом России возможен в формате видеосвязи.
За день до сегодняшней встречи с Путиным президент Индонезии побывал в Киеве, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Владелец ТВ «Пирвели» заявил, что на него напали члены «Грузинской мечты»
В ТВ «Пирвели» сообщили, что глава комитета по юридическим вопросам, член «Грузинской мечты» Анри Оханашвили напал на владельца критического телеканала Вахтанга Церетели. По имеющейся информации, с ним также были другие члены партии власти.
«Анри Оханашвили двинулся в мою сторону, за ним последовали Заркуа, Одишария, Мгалоблишвили. Он зажал мне руку, начал разборку», - рассказал Церетели.
Инцидент произошел на территории американского посольства в Тбилиси, во время торжественного мероприятия по случаю Дня независимости, на глазах у свидетелей, пишет SOVA.
«Депутаты «Грузинской мечты» напали на меня на территории посольства США, они нанесли мне физическое оскорбление. Во дворе американского посольства, куда были приглашены 200 или 300 гостей. Я в шоке, я не знаю, что сказать. Я обращаюсь к Келли Дегнан: в посольстве США меня подвергли физическому насилию, будьте добры и обнародуйте кадры, передайте в СМИ. Депутаты «Грузинской мечты» избили человека, на территории произошло преступление», - заявил Церетели.
Субари, Кавелашвили и Хундадзе распространили очередное совместное заявление
Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе выступили с очередным совместным заявлением. По словам депутатов, сегодня они еще раз хотят пояснить свое видение происходящих событий, пишет Общественный вещатель Грузии.
«В первую очередь, коснемся темы статуса кандидата в ЕС, которая на данном этапе была включена в повестку дня страны совершенно искусственно. Изначально, нас заставили подать заявку в ускоренном порядке, но также в ускоренном порядке нам отказали в статусе кандидата в ЕС, теперь нам установили совершенно беспрецедентный для практики ЕС и непонятный срок для выполнения рекомендаций, за 6 месяцев нас просят выполнить 12 пунктов, установленных Еврокомиссией. Давление вокруг этого срока еще больше усугубляется ежедневными заявлениями послов и депутатов Европарламента, которые также полностью чужды практике ЕС», - говорится в заявлении.
По словам авторов заявления, правящая команда планировала подать заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС в 2024 году. В этом случае, по стандартной практике, Грузия только через 2 года получила бы статус кандидата и в условиях успешного развития в 2040 году стала бы членом Евросоюза.
«Мы уверены, что власть сделает все в ближайшие 6 месяцев, чтобы получить статус кандидата. Однако никто не может объяснить с практической точки зрения, что дает ускоренное получение Грузией статуса кандидата в ЕС. Поэтому ажиотаж вокруг этого вопроса явно полностью искусственный», - говорится в совместном заявлении, по мнению авторов которого, все это служит цели отстранить «Грузинскую мечту» от власти революционным сценарием и заменить ее «Национальным движением».
По мнению авторов заявления, один из пунктов документа Еврокомиссии, касающийся деолигархизации, направлен на усиление кампании против Бидзины Иванишвили. Как считают депутаты, после ухода из власти, Бидзина Иванишвили полностью отошел от политики, что подтверждается заявлениями по этому поводу бывших премьер-министров Георгия Квирикашвили и Георгия Гахария.
Что касается подозрений, что у Иванишвили есть коммуникация с действующим премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем партии Ираклием Кобахидзе, то авторы заявления утверждают, что оба это отрицают.
«Даже если теоретически предположить, что Иванишвили периодически дает какие-то советы лидерам команды, это норма в политике и ни в коем случае не означает неформальное управление. Например, весь мир говорит о свержении администрации Джо Байдена Бараком Обама, но Обама никого за это не критиковал», - говорится в заявлении. По мнению авторов заявления, если в Грузии и можно кого-то называть олигархом, то это лидеры оппозиции - Саакашвили, Кезерашвили, Хазарадзе и Джапаридзе.
«Слышен простой вопрос - чего они хотят от Бидзины Иванишвили? Этот человек не вмешивается в политику, а если и вмешивается, то никто не может сказать, теоретически, что он портит. На самом деле они прекрасно знают, что Иванишвили ничего не портит. Остается единственный логический интерес с двумя вариантами: либо его хотят вернуть в политику против его воли, чтобы он ввел санкции против России и сделать Грузию вторым фронтом, либо хотят, чтобы он дал подобные указания лидерам команды», - говорят авторы заявления.
Грузия на пути к членству в ЕС: 12 рекомендаций Еврокомиссии
17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. Стране необходимо:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, усиливая их независимую и эффективную подотчетность, а также их функции демократического надзора; продолжить усовершенствование избирательной системы, устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года на основе широкого, всеобъемлющего и межпартийного процесса консультаций; обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей; обеспечить надлежащее функционирование и неподкупность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности, Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции, в частности, для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; снабдить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соразмерными их мандатам, и обеспечить их институциональную независимость;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем обеспечения тщательных расследований, судебного преследования и достоверного послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, в частности, путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев СМИ, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды проактивно учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
Еврокомиссия обещает следить за прогрессом Грузии в решении этих приоритетных задач и доложить о них к концу 2022 года.
Украина разорвала дипотношения с Сирией
МИД Украины опубликовал заявление о разрыве дипломатических отношений с Сирией – после того, как правящий в этой стране режим Башара Асада признал независимость самопровозглашенных сепаратистских республик Донбасса.
Киев объявил также о введении эмбарго на торговлю с Сирией и ряда санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц. Сирийский режим находится в сильной военной и политической зависимости от России, чьи войска находятся на сирийской территории с 2015 года. Они помогли Асаду одержать верх в многолетней гражданской войне.
Украинское посольство в Дамаске закрыто с 2016 года, сирийское в Киеве – с 2018-го.
В Польше обнаружили возможное место захоронения Харальда Синезубого
Группа исследователей с помощью спутниковых снимков обнаружила место вероятного захоронения датского конунга Харальда I Синезубого, в честь которого названа технология беспроводной связи Bluetooth. Предварительные результаты исследования опубликованы на сайте Academia.edu.
Исследователи нашли массивный курган диаметром 33 метра и высотой три метра в окрестностях польского города Волин. В середине XIX века рядом с этим курганом нашли так называемый золотой диск Харальда Синезубого – он мог быть частью погребального инвентаря конунга.
Предположительно, Харальд умер в городе-крепости Йомсборг, однако его существование не подтверждено археологами. Историки предполагают, что если город существовал, то он должен был находиться в устье Одера, где сейчас находится польский город Волин.
Исследователи предположили, что найденный ими курган может быть погребальным сооружением, в котором находятся останки Харальда I. Теперь курган планируют изучить с помощью георадара.
Суд в Гааге выдал ордера на арест трех югоосетинских экс-чиновников
Международный уголовный суд (МУС; International Criminal Court – ICC) официально сообщил, что в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года выдал ордера на арест трех югоосетинских экс-чиновников.
Речь идёт о Михаиле Миндзаеве (в 2005-2008 годах – глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия), Гамлете Гучмазове (в 2008 году – начальник следственного изолятора югоосетинского МВД) и Давиде Санакоеве (в 2008-м – уполномоченный югоосетинского президента по правам человека, ныне – депутат, бывший кандидат в президенты).
Гражданские лица, которых считали этническими грузинами, были задержаны в югоосетинской части Грузии, а затем помещены под стражу, подвергнуты жестокому обращению
«24 июня 2022 года Палата предварительного производства I в составе председательствующего судьи Петера Ковача, судьи Рен Аделаид Софи Алапини-Гансу и судьи Марии дель Сокорро Флорес Льера на основании ходатайства Прокурора от 10 марта 2022 года пришла к выводу, что имеются достаточные основания полагать, что каждый из этих трех подозреваемых несет ответственность за военные преступления. Ордера на арест касаются действий, совершенных во время вооруженного конфликта между Россией и Грузией в 2008 году. Есть достаточные основания полагать, что гражданские лица, которых считали этническими грузинами, были задержаны в югоосетинской части Грузии, а затем помещены под стражу, подвергнуты жестокому обращению и содержались в тяжелых условиях в следственном изоляторе (т. н. КПЗ) в Цхинвали, после чего Россия и де-факто власти Южной Осетии использовали их в качестве предмета торга для обмена заключенными и помещенными под стражу лицами. В результате такого обмена помещенные под стражу лица были вынуждены покинуть Южную Осетию», – говорится в сообщении.
В пресс-релизе международного суда говорится:
- Михаил Миндзаев «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
- Гамлет Гучмазов «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
- Давид Санакоев «предположительно несет ответственность за военные преступления (взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
В пресс-релизе указано, что палата предварительного производства поручила секретарю Международного уголовного суда Питеру Льюису подготовить запрос о сотрудничестве в целях задержания и передачи суду этих подозреваемых.
Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства после запроса прокурора Фату Бенсуды дала согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены грузинской, югоосетинской и российскими сторонами перед, во время и после военных действий – в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года. Британский адвокат Карим Асад Ахмад Хан принес присягу в качестве нового прокурора Международного уголовного суда в июне 2021 года.
Байден: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется
В ближайшие дни Вашингтон объявит о дополнительной помощи Украине в области вооружений, включая системы противоракетной обороны, на сумму 800 миллионов долларов. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде заявил президент США Джо Байден.
Прямую трансляцию ведет телеканал Настоящее Время:
"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - вновь сказал Байден.
По словам американского лидера, Россия заплатит высокую цену за нападение на территорию соседней страны, а война не закончится поражением Украины.
Байден также обратил внимание на то, какое влияние война уже оказала на Россию: страна потеряла 15 лет достижений в экономике, испытывает трудности в сфере нефтедобычи, так как ряд технологий больше недоступен Москве из-за санкций.
"Украина уже нанесла сильный удар по России – Россия уже потеряла свое международное положение. Россия находится в ситуации, когда весь мир смотрит и говорит: "Вы пытались захватить всю страну, вы пытались захватить Киев и вы проиграли. Вы пытались захватить Донбасс и все еще не смогли этого сделать".
По словам Байдена, еще до начала войны он предупреждал президента России Владимира Путина, что "если он вторгнется в Украину, НАТО не только станет сильнее, но и станет более сплоченным".
«Проект»: российская армия «сбила» 135% беспилотников Украины
Согласно Минобороны России, с начала своего вторжения в Украину Россия сбила 88% вертолётов, 108% самолётов и 135% беспилотников Bayraktar, бывших на вооружении Украины, и уничтожила практически всю украинскую армию. Об этом рассказывает "Проект", который проанализировал брифинги пресс-секретаря Минобороны России Игоря Конашенкова.
Изучив данные, озвученные Конашенковым на брифингах, журналисты обнаружили, что они "не вписываются в правила арифметики, противоречат географии и здравому смыслу". Так, за время войны Россия сбила 215 самолётов, при этом, по открытым данным, на вооружении Украины их было максимум 199. Та же ситуация с беспилотниками Bayraktar: официально уничтожено 84 украинских беспилотника, в то время как, с учётом всех поставок, Украина владела лишь 62. Те же выводы сделаны в отношении украинских потерь бронемашин и вертолётов.
За четыре месяца войны, согласно информации Минобороны, российские военные убили как минимум 40 тысяч украинских солдат. По статистике, на которую опираются журналисты, количество раненых обычно в 2-3 раза выше числа убитых. Таким образом, делает вывод "Проект", из строя украинской армии должны быть выведены до 80% её штатной численности – до войны она составляла 200 тысяч военных.
При этом, начиная с середины апреля, украинские потери стали резко расти, судя по словам Конашенкова: ежедневно он отчитывался о сотнях уничтоженных военных объектов Украины. Собеседник "Проекта", близкий к Кремлю, объяснил это тем, что "после провала под Киевом Кремль испугался за оптимизм россиян и попросил Конашенкова поярче описывать успехи армии".
- Согласно брифингам Минобороны, не менее 25 населённых пунктов были взяты российскими войсками как минимум дважды. Небольшой город Кременная в Луганской области россияне брали четыре раза.
- По информации Конашенкова, с начала войны Россия уничтожила 39 тысяч украинских "районов скопления живой силы и техники". Если на них разделить официальное количество убитых украинцев, то выходит, что среднее "скопление" состояло из одного человека.
Макрон: Россия не должна одержать победу в войне с Украиной
Россия не должна одержать победу в войне с Украиной, поскольку это грозит безопасности Евросоюза. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Мадриде.
Макрон напомнил, что участники саммита приняли решение укрепить свои силы на восточном фланге, чтобы ответить на возможную угрозу со стороны Москвы. Кроме того, по словам французского лидера, вторжение на территорию Украины не может быть оправдана предполагаемой агрессией НАТО в отношении России.
Макрон также подчеркнул, что Евросоюзу необходимо реформировать рынок энергоносителей для сокращения экономических последствий российской войны с Украиной.
Комментируя ситуацию с заблокированным продовольствием в украинских портах, Макрон отметил, что Евросоюз должен найти больше альтернативных маршрутов для транспортировки зерна.
По морю корабли готовы отправить Турция и Греция. Над сухопутной доставкой работают Литва и Румыния. От ответа на вопрос о том, как на ситуацию повлияет уход российских войск с острова Змеиный, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушёл, сообщает корреспондент Настоящего Времени.
Столтенберг подвёл итоги саммита, назвав его историческим. По его словам, встреча лидеров многое изменила. Россию официально признали главной угрозой союзу. А поддержку Украины будут продолжать. Участники саммиита приняли новый пакет помощи, примерно на 400 миллионов евро.
Кроме того одним из главных итогов стало расширение НАТО. После вторжения России на территорию Украину в военный союз решили вступить Швеция и Финляндия. Их вступление сначала блокировала Турция, но в итоге сторонам удалось прийти к соглашению. Протокол о присоединении скандинавских стран подпишут уже во вторник, 5 июля. В НАТО говорят, что это станет самой быстрой процедурой в истории альянса.
Аслан Бжания обсудил с Виссарионом Аплиаа церковный раскол в Абхазии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел встречу с Виссарионом Аплиаа – главой епархии, зарегистрированной в Абхазии как Абхазская православная церковь (АПЦ).
По информации пресс-службы абхазского лидера, во встрече приняли участие руководитель администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.
«В ходе встречи обсуждался вопрос раскола Абхазской церкви, в частности, пути гармонизации внутрицерковных отношений и развития церковной жизни в стране», – сказано в сообщении.
Справка «Эха Кавказа»
Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
В Грузии разработали план на случай введения санкций против «Интер РАО»
У абонентов в Грузии не возникнет каких-либо проблем в случае введения санкций против электрораспределительной компании «Теласи» – «дочки» российской «Интер РАО». Об этом заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давид Нармания.
«В том случае, если санкционный круг расширится и, возможно, в список подсанкционных попадут дочерние компании из группы «Интер РАО», например, «Телмико» в Тбилиси и другие, это не станет препятствием с точки зрения подачи электроэнергии», – заявил Нармания сегодня на пресс-конференции.
По его словам, в случае такого развития события комиссия назначит в «Теласи» собственного управляющего, а все платежи будут осуществляться по внутренней банковской системе.
«Потребители этого не ощутят», — добавил он.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что «Теласи» – одна из крупнейших сетевых компаний Грузии, которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. По состоянию на июнь 2021 года, она обслуживала около 700 тысяч абонентов. В собственности «Интер РАО» находится 75% акций «Теласи», а около 25% – в собственности ООО «Бест энерджи групп».
«Интер РАО» в Грузии владеет не только «Теласи», но и компанией «Телмико», а также двумя крупными ГЭС на реке Храми.
В Израиле самораспустился Кнессет. Страну вновь ждут выборы
Парламент Израиля (Кнессет) во втором и третьем чтениях одобрил законопроект о самороспуске. Досрочные парламентские выборы состоятся 1 ноября. Они станут пятыми за последние три года.
После окончательного утверждения документа Кнессет 24-го созыва объявляется распущенным. Пост премьер-министра, по коалиционному соглашению, перейдёт от Нафтали Беннета к глав МИД Яиру Лапиду. Он станет 14-м главой государства и будет руководить правительством до проведения новых парламентских выборов.
3 июля Лапид проведёт первое заседание в качестве премьер-министра.
Беннет и Лапид объявили о решении распустить Кнессет 20 июня на фоне возникшего в стране политического тупика. Коалиция из восьми партий не смогла договориться по принципиальному вопросу - продлению действия документа, по которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии.
За продление отказывались голосовать входящие в коалицию депутаты-арабы. Для Беннета и других партнеров по правительству это был принципиальный вопрос.
По последним данным, оппозиционная партия "Ликуд", лидером которой является бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху, занимает лидирующие позиции. Нетаньяху находится под судом по обвинению в коррупции, но он рассчитывает сформировать новое правительство. Правительство Беннета экс-премьер назвал самым провальным в истории Израиля.
Президент Грузии ушла на самоизоляцию после визита в Ватикан
Президента Грузии Саломе Зурабишвили перешла на самоизоляцию после контакта с ковид-инфицированным.
«В целях максимальной осторожности президент вернется в рабочую среду после соответствующего тестирования», – сообщили в администрации президента.
В пресс-службе не уточняют, когда именно у Зурабишвили произошел контакт с заболевшим коронавирусом.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что на днях президент посещала Ватикан. Визит главы государства был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Святым престолом.
Зурабишвили посетила множество светских мероприятий. Вместе с Папой Римским она присутствовала на выступлении патриаршего хора Самеба в Сикстинской капелле.
Российские активы на сумму более $330 млрд заморожены из-за санкций
Группа REPO, объединившая финансовых представителей из разных стран, заблокировала активы российских олигархов и чиновников на сумму 30 миллиардов долларов, а также арестовала их яхты и элитную недвижимость. Кроме того, заморожены 300 миллиардов долларов из средств российского Центрального банка. Американские правозащитники призывают к осторожности, чтобы "не наказать невинных людей".
После российского вторжения в Украину REPO ищет и блокирует активы, принадлежащие российским чиновникам и олигархам, связанным с президентом России Владимиром Путиным. Среди арестованного имущества – активы на сумму 30 миллиардов долларов, пять суперъяхт и элитная недвижимость. Кроме того, в результате работы группы заморожены 300 миллиардов из средств Центробанка – около половины всех золотовалютных резервов России.
"Работа REPO ещё не завершена", – говорится в заявлении группы, опубликованном на сайте Минфина США. REPO продолжит искать и блокировать активы богатых и влиятельных россиян, попавших под санкции.
В то же время американские правозащитники выражают обеспокоенность, что владельцы арестованного имущества, находящиеся под санкциями, могут не иметь возможности оспорить аресты в суде. Кроме того, в результате действий REPO могут пострадать "невинные люди, которые не имеют никакого отношения к войне", поэтому "следует быть осторожными".
В четверг, 30 июня, заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов назвал заморозку российских активов "одной из величайших краж в истории". Днём ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия использует все легитимные способы для возврата своих замороженных активов.
- Группа REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) была создана 17 марта 2022 года, через три недели после российского вторжения в Украину. Цель группы – усиление экономического давления на Москву, чтобы заставить Владимира Путина прекратить войну. В состав группы вошли высшие чиновники по финансам и юстиции из США, Австралии, Франции, Канады, Германии, Японии, Италии, Великобритании и Европейской комиссии.
- После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года США, страны Евросоюза и другие государства ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули банковский сектор и другие сферы высоких технологий, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих российское вторжение в Украину.
- После нападения России на Украину более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, из них 305 полностью покинули страну.
Из оккупированного Россией Бердянска вышло первое торговое судно
Из порта захваченного российскими войсками Бердянска на юге Украины вышло первое судно с зерном. Об этом сообщил глава назначенной Россией администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны", – написал он в телеграме. В какие именно "дружественные страны" планируется доставить зерно, глава оккупационной российской администрации не уточнил. Позднее Балицкий удалил из своего сообщения второе предложение, где содержались сведения о количестве зерна и пунктах, куда его перевозят.
По словам Балицкого, безопасность сухогруза обеспечивается "кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота".
Бердянск находится под контролем российских военных с конца февраля. В конце апреля украинские власти решили закрыть городской порт, а также порты оккупированных Мариуполя, Херсона и Скадовска.
Министерство обороны России утверждало, что украинские силы заминировали порты, а российские войска занимаются их разминированием. В начале и конце июня в порту Бердянска произошли взрывы, которые связывали с работами по разминированию.
В середине июня назначенные Россией власти Бердянска сообщали, что порт готов к работе, так как его инфраструктуру полностью восстановили.
На днях первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что с начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия вывезла из оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.
Би-би-си опубликовала расследование, в котором утверждается, что российские войска в Украине систематически воруют зерно и другие продукты у фермеров и местных жителей. Издание проанализировало спутниковые снимки и пообщалось с украинскими фермерами.
- Украина является четвёртым по величине экспортёром зерна в мире. В 2021 году она экспортировала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
- Власти Украины неоднократно обвиняли Россию в незаконном присвоении украинского зерна. Российские власти все обвинения отрицают.
Акции «Газпрома» рухнули после отказа от выплаты рекордных дивидендов
Акции "Газпрома" на Мосбирже утром в четверг, 20 июня, обвалились более чем на 30 процентов – 207,69 рублей. Так инвесторы отреагировали на решение собрания акционеров не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 год в размере 52,53 рублей. Об этом пишет РБК.
По словам одного из руководителей "Газпрома", акционеры решили, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года в размере более одного триллиона рублей выплачивать нецелесообразно. Приоритетами концерна являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию российских регионов, и подготовка к предстоящей зиме.
Решение об отказе выплачивать дивиденды связано с дополнительными налогами для "Газпрома", который Минфин предложил ввести на период с сентября по ноябрь 2022 года, рассказал РБК один из крупных миноритариев "Газпрома". Сейчас эти предложения рассматриваются в Госдуме.
Темур Кецбая возглавит сборную Кипра по футболу
Грузинский специалист, бывший тренер кипрского «Анортосиса» Темур Кецбая возглавит сборную Кипра по футболу. Об этом сообщила футбольная федерация островного государства.
Кецбая будет тренировать сборную Кипра до окончания отборочных матчей чемпионата мира 2026 года.
Кецбая – уроженец Гали. До начала тренерской карьеры он играл в «Динамо Сухуми», «Динамо Тбилиси», «Иберии», афинском клубе «АЕК», английских командах «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон», шотландском «Данди Юнайтед» и кипрском «Анортосисе».
Выступал за сборную Грузии в 1992–2002 гг., а в 2009–2014 гг. был главным тренером грузинской сборной.
Минобороны России сообщило о выводе гарнизона с острова Змеиный
Министерство обороны России сообщило о выводе гарнизона с оккупированного острова Змеиный. В Москве заявили, что это – «жест доброй воли».
«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», – отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что теперь для возобновления поставок украинская сторона должна разминировать побережье Черного моря, у своих берегов, включая припортовые акватории.
Ранее украинское оперативное командование «Юг» заявило, что провело военную операцию с нанесением ракетных и артиллерийских ударов по острову Змеиный, где располагались российские военные. В результате российские военные «наспех эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинули остров», – говорится в сообщении командования.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также заявил, что «россиян на Змеином больше нет».
Остров Змеиный находится под контролем российских войск с 24 февраля - первого дня войны. В мае российское Минобороны сообщало об уничтожении украинского десанта, который пытался высадиться на острове. Украинская сторона, в свою очередь, сообщала о поражении нескольких российских кораблей вблизи острова. 17 июня Военно-морские силы Украины заявили, что уничтожили российский буксир «Василий Бех». По данным украинской стороны, корабль доставлял боеприпасы, оружие и военнослужащих на остров Змеиный.
Контроль над островом в северо-западной части Чёрного моря имеет важное значение для борьбы за контроль над побережьем в Одесской области и подходами к порту Одесса.
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