В Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в Украине

Правительство Украины внесло в Верховную раду проект закона об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Карточка документа и пояснительная записка к нему появились на сайте украинского парламента.

Из них следует, что максимальный призывной возраст снижается с 27 до 25 лет, после чего мужчины будут подлежать не призыву на срочную службу, а мобилизации.

Право на отсрочку, согласно законопроекту, имеют инвалиды I или II группы или временно непригодные по состоянию здоровья на срок до полугода, беременные женщины и женщины в декретном отпуске сроком до трех лет, действующие народные депутаты Украины и депутаты Верховной рады Крыма. В то же время чиновники, сотрудники Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры лишаются права на отсрочку.

Кроме того, не подлежат призыву по мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, служившие во время военного положения и уволенные в запас, а также освобожденные из плена.

Законопроект предусматривает различные способы вручения повесток военнообязанным, в том числе по электронной почте. Для этого, согласно документу, на каждого призывника, военнообязанного и резервиста составляется военно-учетный документ в электронной форме, в том числе на граждан Украины, постоянно проживающих за границей.

Представительства Украины за рубежом будут оказывать консульские услуги, в том числе оформлять паспорта, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые считаются призывниками, военнообязанными или резервистами, только при наличии военно-учётных документов.

Уважительными причинами неявки в военкомат в определенный в повестке срок будут считаться препятствие стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника.

Если военнообязанные и резервисты не исполнили требования закона, их будут вносить в Единый реестр должников и применять к ним ограничения. Среди таких мер запрет на выезд за границу и проведение операций с имуществом, ограничение на получение водительских прав и управление автомобилем, отказ в кредитах и займах, а также льготах и услугах от государства.

В законопроекте также предлагается внести изменения в административный и уголовный кодексы, в частности, значительно увеличить штрафы. Уголовное наказание за уклонение от мобилизации сейчас предусмотрено в виде 3–5 лет тюрьмы, но, как пишут украинские юристы, суды часто находят смягчающие обстоятельства и назначают меньшие сроки и с отсрочкой.

Украинское командование просит мобилизовать 450–500 тысяч солдат для отражения российского вторжения. На прошлой неделе на своей итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский назвал тему мобилизации очень чувствительной.

На вопрос, подпишет ли он закон, если изменения будут касаться мобилизации женщин и снижения нижней границы возраста мобилизованных с 27 до 25 лет, президент Украины ответил: «О женщинах нет, а относительно уменьшения возраста до 25 – скорее всего, что да». Слова Зеленского приводит Украинская служба Радио Свобода.

По данным Государственной службы статистики Украины на 2022 год, в стране жили не менее 11 миллионов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.