В разных городах России задержаны участники антивоенных акций

В Москве на Красной и Пушкинской площадях в субботу задержали несколько участников одиночных пикетов против войны с Украиной. Как сообщает «Медиазона» и ОВД-Инфо, на Красную площадь вышли Артур Алаев с плакатом «Нет войне», Лия Клименко с плакатом «Нет фашизму» и Артем Потапов с плакатом «Детям нужен мир». Их всех задержали.

На Пушкинской площади задержали пикетчика Артема Латушкина. На его плакате было написано «Нет войне» и отрывок из поэмы «Гайдамаки» украинского поэта Тараса Шевченко. Также полицейские задержали пикетчика Ашота Мелконяна, который шел с плакатом «Свободу политзаключенным! Свободу прессе!» по Пушкинской площади. Там же позднее задержали братьев Кирилла и Николая Солдатовых с антивоенными плакатами.

В Петербурге был задержан Николай Романов, устроивший пикет с плакатом «Нет войне».

В Хабаровске задержали жительницу, проводившую одиночный пикет против войны. Полицейские угрожали ей карцером, сообщило издание SOTA со ссылкой на своего корреспондента. Ее имя не называется. В руках она держала антивоенный рисунок.

В Ухте (республика Коми) жителя оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за то, что он облил красной краской баннер с буквой Z. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Баннер с буквой Z в виде георгиевской ленты появился на многоэтажном доме по улице Первомайской. Того, кто облил баннер краской, вычислили по камерам наблюдения. Полицейские утверждают, что нашли в телефоне у мужчины «переписку, подтверждающую факт подготовки к совершению противоправного деяния», а сам он «признал вину и выразил извинения гражданам, чьи чувства оскорбил».

Судя по карточке дела в суде, оштрафованного зовут Дмитрий Поляков, ему 33 года, сообщает Север.Реалии.