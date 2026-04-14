В редакции издания «Сапа» во Владикавказе прошёл обыск, задержана главред

Во Владикавказе во вторник прошли обыски в редакции регионального издания «Сапа». В сообщении на его сайте говорится, что журналисты успели сообщить о появлении утром в офисе неизвестных людей в гражданской одежде, которые начали проводить обыск. Связь с сотрудниками редакции пропала.

Впоследствии, как следует из этого сообщения, нескольких человек, предположительно, увезли сотрудники правоохранительных органов. По какой причине их задержали, осталось неизвестно.

Следственный комитет России сообщил в тот же день вечером о задержании главного редактора телеграм-канала «Сапа» Алины Джикаевой и оперативного дежурного УМВД России по Махачкале. В пресс-службе ведомства сообщили, что их задержали по делу о взятке и впоследствии доставят в Москву.

«По данным следствия, не позднее июля 2020 года Джикаева, находясь в Москве, согласно достигнутой договоренности с оперативным дежурным ДЧ УМВД России по Махачкале получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и республики Северная Осетия-Алания, содержащие персональные данные граждан», — сообщили в СК. В ведомстве также заявили, что, по его данным, с июля 2020 года по июнь 2025-го полицейский за незаконные действия получил от журналистки взятку на сумму более 250 тысяч рублей.

«В ходе проведения обысков по местам жительства и работы на территории Владикавказа и Махачкалы обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для следствия», — добавили в Следственном комитете.

В МВД РФ заявили, что «в результате действий задержанных были нарушены законные интересы граждан, чьи персональные данные были распространены».

«Вызывает вопросы формулировка о претензиях к событию, якобы имевшему место в 2020 году. Если это так, то вновь встает вопрос о причинах, по которым увезли всех сотрудников редакции, ведь в то время издания еще не существовало — «Сапа» была основана в марте 2023 года», – пишет издание в телеграм-канале.

«Сапу» называют независимым региональным медиа и сетью телеграм-каналов в Северной Осетии и на Северном Кавказе. У издания есть отдельный проект, освещающий события в самопровозглашенной республике Южная Осетия — «Сапа Цхинвал».

Ранее в апреле сотрудники силовых структур провели обыск в редакции «Новой газеты» в Москве. Был задержан обозреватель издания Олег Ролдугин. Впоследствии его арестовали по делу о незаконном использовании персональных данных группой лиц. 14 апреля ему официально предъявили обвинение.