В России заблокировали ресурсы чеченского оппозиционного движения 1ADAT

Роскомнадзор заблокировал на территории России часть интернет-ресурсов оппозиционного властям Чечни движения 1ADAT. Это было сделано на основании решения Заводского суда Грозного. Среди поводов для блокировки заместитель прокурора Чечни назвал публикации про «преступный кадыровский режим».

Решение районного суда было принято еще 12 июня, но только сейчас сайт 1ADAT оказался заблокированным. Под блокировку попали также телеграмм-каналы «ACTIVIST_CHAT, IADAT_CHAT», «IADAT», канал движения на видеохостинге ютуб и группа «Карфагенон» в социальной сети «ВКонтакте».

Заместитель прокурора Чечни указывает, что телеграмм-каналы и аккаунт на ютубе публикуют материалы «вредоносного характера» и «негативного содержания», в том числе экстремистские высказывания «против сотрудников государственного управления и правоохранительных органов». Согласно заключению комиссии комплексного лингвистического исследования, призывы к насильственным действиям содержат следующие комментарии: «Присоединяйтесь к борьбе против кадыровского режима», «Чтобы наша борьба была эффективнее, нужны средства, поэтому не бойтесь расходовать из своего имущества на наше общее дело» и «Это нам надо каждому спросить себя самого».

В настоящий момент часть ресурсов оппозиционного движения недоступно пользователям из России, провайдер сообщает: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства». Представители движения 1ADAT предложили пользователям использовать VPN (обобщенное название технологий, позволяющих обходить блокировки в интернете – прим.).