В России объявили в розыск бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева, который живет в Украине и призывает к вооруженной борьбе против российских властей, объявили в России розыск. Данные об этом появились в базе МВД, сообщает «Медиазона».

В конце августа Коптевский районный суд Москвы по требованию Генпрокуратуры заочно арестовал Пономарева по делу о так называемых фейках о российской армии.

Илья Пономарев с 2007 года был депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». В марте 2014-го он стал единственным российским парламентарием, проголосовавшим против аннексии Крыма. После этого уехал из страны и был лишен депутатской неприкосновенности. На Пономарева завели уголовное дело о растрате средств фонда «Сколково». Политика заочно арестовали и объявили в розыск.

В июне 2016 года бывший депутат Госдумы получил вид на жительство в Украине. Спустя три года тогдашний президент страны Петр Порошенко представил Пономареву украинское гражданство.

С началом полномасштабного вооруженного вторжения российской армии на территорию Украины Пономарев вступил в ряды территориальной обороны и создал информационные ресурсы «Утро февраля» и «Роспартизан», через которые призывает к борьбе против российских властей, в том числе – вооруженной. Пономарев утверждает, что находится в контакте с так называемой Национальной республиканской армией, которая якобы имела отношение к убийству дочери радикального философа Александра Дугина Дарьи. При этом о существовании этой организации известно только со слов Пономарева.