Британская разведка сообщила об отстранении высокопоставленных военных в России

Несколько высокопоставленных российских военных были уволены или отстранены от командования из-за неудач на фронте, сообщило Министерство обороны Великобритании в регулярном отчёте о разведывательной информации.

По данным ведомства, командующий Первой гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель отстранен из-за провала взятия Харькова. Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов отстранён из-за гибели крейсера "Москва", утверждается в отчёте (в сообщении его называют вице-адмиралом). Начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов остается на своем посту, но сохраняется ли доверие Путина к нему – неизвестно.

Как сообщает британское Минобороны, в российских вооруженных силах и службах безопасности сейчас широко распространена "культура замалчивания и поиска козлов отпущения".

"Многие чиновники, причастные к вторжению в Украину, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной ответственности за оперативные неудачи. Это создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель командования и контроля, поскольку офицеры все чаще стремятся откладывать ключевые решения на руководство", – говорится в сообщении.