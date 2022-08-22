В России в крупном ДТП погибли 14 граждан Кыргызстана

Переговоры Киева и Москвы будут невозможны, если в Мариуполе "произойдёт мерзкое судилище" над украинскими военнопленными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении.

"Реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров", - заявил Зеленский.

"Украина не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и защищали свободу своего народа от захватчиков", - добавил украинский президент.

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин ранее говорил, что "подготовка к трибуналу ведется", и что "один из первых трибуналов будет в Мариуполе".

В оккупированном Мариуполе, по данным российских и украинских СМИ, готовятся провести суд над бойцами полка "Азов", который признан террористической организацией и запрещен в России. В начале августа Life опубликовал видео из филармонии Мариуполя, где для предстоящего суда построили металлические клетки для подсудимых.

Украинский мэр Мариуполя Вадим Бойченко не исключил, что российские военные могут провести суд над украинскими военнопленными в День независимости Украины, 24 августа.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "закроет для себя любые шансы на переговоры" с украинскими властями, если начнёт проводить так называемые референдумы на оккупированных территориях.

С начала вооружённого вторжения на территорию Украины, между российскими и украинскими властями состоялись несколько раундов переговоров по вопросу условий для прекращения боевых действий, однако результатов они не дали. Последняя такая встреча состоялась в конце марта в Стамбуле. В мае делегации приостановили переговоры, обвинив друг друга в срыве процесса.

Украина одним из главных условий для прекращения войны ставит возвращение российских войск на позиции, которые они занимали на 24 февраля. Россия же заявляет, что с ряда захваченных территорий не уйдёт никогда.