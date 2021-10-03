В России зафиксирован максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии

По словам главы наблюдательской миссии ОБСЕ/БДИПЧ Альберта Джонсона, голосование на местных выборах 2 октября в Грузии прошло в спокойной и мирной обстановке. Однако мониторинговая миссия отметила единичные случаи насилия.

Он указал на проблемы, которые были зафиксированы в ходе выборов: «Выборы 2 октября в целом управлялись хорошо, но они прошли на фоне затянувшегося политического кризиса и острой поляризации. Кандидаты имели возможность вести избирательную кампанию в свободной и конкурентной среде, но этот период характеризовался обвинениями, которые были связаны с запугиванием, подкупом, давлением на кандидатов и избирателей и неравной средой.

Местные выборы оказывали влияние на национальные политические вопросы, что перекрыло местные вопросы. Многосторонний медиа-ландшафт был поляризован, аналитического освещения событий было мало, само освещение было пристрастным, что позже ограничило возможность избирателей сделать информированный выбор. Запугивание и насилие против журналистов было тревожным. Отмечается значительный дисбаланс в ресурсах и недостаточный надзор за финансами избирательных компаний. Неподобающее преимущество правящей партии, в конечном итоге сработало в её пользу», - заявил Джонсон.

Он подчеркнул, подчеркнул недостаточную представленность женщин на выборах, а также отметил важность расширения прав и возможностей в этом отношении.

По словам главы наблюдательной миссии, «день голосования прошел организованно и прозрачно, несмотря на малые процессуальные вызовы, особенно в процессе подсчета голосов. Был использован ресурс партийных наблюдателей. В частности, группы оказывали влияние на избирателей».

Миссия оценила процедуру подсчета голосов как прозрачную, но отметила технические проблемы при заполнении итоговых протоколов. «В целом, избирательная администрация технически эффективно управляла процессами», - отметил Джонсон.

Он также отметил неравную предвыборную среду и поляризованную медиасреду. «Многие оппозиционеры сняли кандидатуру, поскольку имело место давление со стороны правительства. Кампания была конкурентной. В целом кампания была спокойной, но было зафиксировано словесное и физическое противостояние, агрессивной была риторика в соцсетях», - заявил он.

По его оценке, «вовлеченность должностных лиц в избирательный процесс дало правящей партии преимущество».

Наблюдательная миссия ОБСЕ/БДИПЧ действовала в Грузии с 26 августа, с 4 сентября работали 30 долгосрочных наблюдателей, сообщает «Нетгазети». В целом, за выборами 300 представителей от миссии.