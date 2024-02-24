В российских городах десятки задержанных на памятных акциях

Жители Москвы несут сегодня цветы к Соловецкому камню, «Стене скорби» на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца и памятнику Лесе Украинке - во вторую годовщину начала российского военного вторжения в Украину.

У памятника Лесе Украинке дежурят сотрудники полиции, которые снимают на камеру тех, кто пришел с цветами, пишет «Медиазона». Со ссылкой на одного из читателей издание также отмечает, что дворники быстро относят цветы в ближайшую урну.

О том, что сотрудники «Гормоста» выбрасывают принесенные цветы, написала также SOTAvision. Издание опубликовало видео, на котором мужчина в форме «Гормоста» говорит, что получил от начальства соответствующий приказ.

У памятника задержали участника одиночного пикета, который стоял с плакатом «НЕТ ВОЙНЕ». У Соловецкого камня задержали девушку с букетом желто-синих цветов, пишет Новая газета.Европа.

В Санкт-Петербурге к памятнику украинскому писателю Тарасу Шевченко принесли цветы и плакат с кровавыми отпечатками ладоней поверх названий украинских городов.

По информации ОВД-Инфо, 24 февраля на разных памятных акциях по случаю второй годовщины войны и смерти в колонии Алексея Навального задержали не менее 32 человек в девяти городах: 27 возлагали цветы в память об умершем политике, трое протестовали против войны в Украине, еще двоих задержали на акции жен мобилизованных.

Также сегодня акции солидарности с Украиной запланированы во многих странах: в списке сотни локаций.