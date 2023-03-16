В Ростове-на-Дону горит склад управления погранслужбы ФСБ

В Ростове-на-Дону горит здание склада на территории управления погранслужбы ФСБ в центре города. Об этом сообщает издание 161.ру. В соцсетях появилось видео с места событий. По последним данным, погиб один человек.

Горит не основное здание погрануправления, а склад на его территории. Возгоранию предшествовал взрыв - это следует из опубликованного "Базой" видео с камеры наблюдения, на котором слышен звук взрыва и видно начало пожара.

То, что был слышен звук взрыва, сообщают также очевидцы. Издание 161.ру пишет, что взрывы на территории продолжаются, речь может идти о детонации боеприпасов. Официально, однако, это не подтверждено. В МЧС подтверждают факт пожара, подробностей о его причинах пока нет.

Улица, где находится комплекс зданий Управления погранслужбы, перекрыта, на место прибыли пожарные.

По официальным данным, погиб один человек, двое пострадали. Также начата эвакуация расположенного по соседству жилого дома.

Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской областями Украины, где идут активные боевые действия.