В Ростове на концерт Газманова принудительно собрали студентов и учителей

В Ростове-на-Дону учителей школ и учащихся вузов собрали на «патриотическую акцию» с концертом певца Олега Газманова. Накануне мероприятия районные администрации отправляли разнарядки по числу участников, сообщают источники редакции Кавказ.Реалии в вузах и школах.

Как рассказала учительница одной из школ в Советском районе, в рабочий чат им кинули информацию о том, что на «торжественный митинг» в обязательном порядке идут 13 педагогов.

«Я заболела, написала огромное письмо о том, что физически не могу стоять на ветре и холоде. Затем, тем же вечером, директор начал строчить эмоциональные сообщения о том, что «если вы не любите школу, то зачем тут работаете» или «я задумываюсь, а те ли люди работают у меня» и прочее давление на «совесть». Я так полагаю, когда учителя увидели список, начали отпрашиваться, это директора и разозлило», – рассказала собеседница.

За три дня до концерта разнарядки по числу участников через районные администрации спускались и главам вузов. Замглавы Ленинского района Ростова в письме ректору РГУПС попросил направить 100 студентов на «патриотическую акцию в рамках празднования Дня народного единства, об этом сообщали местные СМИ. Письма от старост с таким же призывом получили и опрошенные редакцией Кавказ.Реалии студенты Южного федерального университета.

По словам одного из участников мероприятия, на концерт собралось несколько тысяч человек.

«Возле лифта у входа в парк Левобережный, где был концерт, стояло два металлоискателя. Было видно, что сначала к сцене подогнали людей с флагами. У некоторых было написано, какой район представляют, и там были не только студенты, но и бюджетники. Людям кашу раздавали на полевой кухне, дым от нее шел, заслонял все», – отмечает собеседник.