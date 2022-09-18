В Ростовской области в открытую рекламируют ЧВК «Вагнер» – листовки расклеены у вузов

В городах Ростовской области появились объявления и крупные баннеры с рекламой частной военной компании «Вагнер» – СМИ связывают ее с известным как «повар Путина» бизнесменом Евгением Пригожиным. По российскому законодательству частные военные компании запрещены.

За последние несколько дней в людных местах города появились листовки с призывом войти в состав ЧВК «Вагнер», рассказали Кавказ.Реалии в новочеркасском отделении партии «Яблоко». Объявления расклеены на улице Московской и рядом с несколькими вузами.

Указанный в объявлении мобильный номер, судя по приложению для определения номеров, записан у других абонентов как «Вагнер».

«Если учитывать сведения о вербовке в исправительном учреждении Новочеркасска, это вызывает большие вопросы. Санкционирована ли подобная агитация в администрации города? В курсе ли местное руководство ФСИН о подобном наборе и, если да, то почему бездействует?», - отметили в партии «Яблоко», напомнив, что наемничество является уголовным преступлением и призвав жителей Новочеркасска «не становиться разменной монетой в преступных действиях».

Также активисты из Ростова сообщили Кавказ.Реалии, что в разных местах города появились баннеры с аналогичной рекламой ЧВК «Вагнер». Один из них размещен на Комсомольской площади, на нем аналогичное фото, текст и номер для связи. Такие же листовки развешаны и в Батайске.

В начале сентября предполагаемый руководитель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин и командир неофициального формирования Дмитрий Уткин, известный как «Вагнер», посетили как минимум две колонии в Ростовской области, где занимались вербовкой заключенных для участия в войне. Позже появилось и видео предположительно с ним.