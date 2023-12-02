В Ростовской области запретили салюты – жители просили об этом с начала войны в Украине

С 1 декабря в Ростовской области вступил в силу запрет на использование пиротехники. Решение о временном ограничении салютов до 1 марта принял оперативный штаб региона – просьбы от местных жителей о подобном запрете поступали властям с прошлого года, сообщает Кавказ.Реалии.
В первую же ночь после вступления регионального запрета в силу в Ростове-на-Дону неизвестные запустили салют, отмечают местные СМИ. Обосновывая введение запрета, губернатор Василий Голубев на заседании оперштаба заявлял, что «совершенно определенную позицию» по поводу ограничения на пиротехнику высказывают сами жители.
В ноябре прошлого года губернатору Ростовской области направили обращение с просьбой отменить новогодний фейерверк и запретить использование пиротехники до конца войны с Украиной, чтобы не вводить людей «в заблуждение и панику». Требования ввести подобный запрет появлялись в комментариях на официальном аккаунте губернатора с начала войны в Украине – но в прошлом году вводить всеобщий запрет в регионе не стали, ограничившись мерами на местных уровнях.
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