В Румынии в третий раз нашли обломки российского беспилотника

В Румынии в среду снова обнаружили обломки, которые могут принадлежать российскому беспилотнику. Об этом заявило Министерство обороны страны. Ведомство сообщило, что осколки летательного аппарата разлетелись по территории в несколько десятков метров в районе Нуфэрул - Виктория округа Тулча на юго-востоке Румынии. Регион граничит с Украиной.

Утром в среду, после очередных российских атак на украинские посты Измаил и Рени на Дунае на границе с Румынией, местные власти разослали жителям Тулчи уведомления о воздушной опасности. Им предписывалось оставаться дома или укрываться в подвалах.

Это уже третий за последнюю неделю случай падения российских дронов или их обломков на территории Румынии. В первый раз подобный инцидент случился 6 сентября, во второй раз - 9 сентября. 10 сентября МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России Елену Копнину и заявил протест в связи с нарушением воздушного пространства страны. Копнина заявила ТАСС, что румынская сторона не представила «конкретных доказательств» того, что обломки действительно принадлежат российскому беспилотнику. По ее словам, найденные обломки «свидетельствуют о плохой работе украинских сил ПВО», а Россия гражданам Румынии угроз не создает.

Сейчас Румыния строит в приграничных с Украиной регионах временные укрытия из сборного бетона.