В Щёлково в среду было подожжено здание военкомата

В подмосковном городе Щёлково в среду было подожжено здание военкомата, сообщают издания Baza и «Осторожно, новости».

В здание были брошены по меньшей мере две бутылки с зажигательной смесью, бросавшего ищут. По данным Baza, от огня пострадала комната с документацией.

С начала войны в Украине в России совершены попытки поджогов не менее 12 военкоматов. В большинстве случаев те, кто это сделал, не установлены.

В ночь на воскресенье нападению подверглись военкоматы в поселке Пронск Рязанской области и в Волгограде. ​13 мая была совершена попытка поджечь военный комиссариат в городе Гуково Ростовской области. В ночь на 13 мая неизвестные пытались поджечь здание военного комиссариата в центре Омска. В Череповце двое 16-летних подростков забросали военкомат «коктейлями Молотова», они были задержаны. В ночь на 4 мая неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата на улице Мира в Нижневартовске. Сообщалось также о случаях поджога военкоматов в Подмосковье и Мордовии. Люди ни в одном из этих случаев не пострадали.