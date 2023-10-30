В сектор Газа в воскресенье прошли 33 грузовика с гуманитарной помощью

В сектор Газа в воскресенье прошла самая большая с момента возобновления поставок колонна с гуманитарной помощью — 33 фуры. Они доставили жителям палестинской территории, которую контролирует радикальная группировка ХАМАС, продовольствие, воду и медикаменты.

По сообщению ООН, всего с 21 октября через погранпункт Рафах на границе сектора Газа с Египтом прошли 117 фур. Это крайне мало, считают в ООН.

После нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября израильские власти ввели блокаду сектора Газа, прекратив поставки на эту территорию электричества, продовольствия и воды. До этих событий в Газу ежедневно въезжали около 500 грузовиков с гуманитарной помощью и коммерческими грузами.

В субботу, 28 октября, из-за перебоев со связью в регион не прибыло ни одного конвоя. Ближневосточное агентство ООН не смогло связаться с различными сторонами, чтобы скоординировать прохождение грузовиков.

Ситуацию в Газе работающие там международные организации характеризуют как гуманитарный кризис или катастрофу. Речь идёт об отсутствии электричества, проблемах с топливом, водой, наличием лекарств и других товаров первой необходимости. В воскресенье, по сообщению агентства ООН по помощи палестинским беженцам, толпа в несколько тысяч человек ворвалась в склады агентства в Газе, где хранятся продукты питания и другие товары, забрав муку и предметы первой необходимости.

«Потребности населения огромны, хотя бы для обеспечения элементарного выживания, а помощь, которую мы получаем, скудна и непоследовательна», — отмечается в пресс-релизе организации.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан после посещения погранпункта Рафах на границе сектора Газа заявил, что препятствование доставке гуманитарной помощи мирным жителям сектора может считаться преступлением. Израиль должен немедленно предпринять какие-то видимые усилия, чтобы обеспечить доставку в Газу продовольствия и лекарств, заявил глава МУС.

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Биньямином Нетаньяху подчеркнул необходимость «немедленно и в значительной степени увеличить поток гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа».

В ходе беседы Байден в очередной раз указал на право Израиля защищать своих граждан от терроризма, подчеркнув необходимость делать это способом, соответствующим международному праву и делающим приоритетом безопасность мирного населения, говорится в сообщении Белого дома.