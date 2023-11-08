В Сербии задержаны около 4500 мигрантов

Полиция Сербии задержала за последние две недели тысячи мигрантов, попавших в страну нелегально. Об этом сообщило агентство Reuters
Полицейские рейды проводились ежедневно в северных и восточных районах Сербии в рамках общенациональной операции, начатой в конце октября после перестрелки, в результате которой были убиты трое мигрантов.
Министерство внутренних дел Сербии объявило, что с 27 октября были задержаны около 4500 мигрантов. Речь идет о муниципалитетах Суботица, Сомбор и Кикинда на севере Сербии, вблизи границы с Венгрией, а также на юго-востоке, вблизи города Пирот у границы с Болгарией. Все задержанные были доставлены в специальные лагеря, которые контролируются сербскими правительственными силами.
МВД страны сообщило о задержании восьми контрабандистов и ещё 119 лиц, предположительно причастных торговле людьми. Среди них - владельцы незаконно приобретенного оружия и лица, имевшие при себе наркотические вещества.
Полицейские конфисковали пять штурмовых винтовок, пять единиц другого огнестрельного оружия разных калибров, сотни заграничных паспортов. Обыскам подверглись более 81 тысячи автомобилей и три сотни домов.
МВД Сербии ставит перед собой задачу "полного уничтожения действующих цепочек торговли людьми".