В Севастополе был слышен взрыв. Объявлена «ракетная опасность»

В аннексированном Севастополе утром 23 сентября, на следующий день после ракетной атаки на штаб российского Черноморского флота, вновь был слышен мощный взрыв.

После взрыва в районе Сухарной балки поднимается столб дыма. По ряду сообщений, там расположен арсенал Черноморского флота.

Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в телеграме, что там упали обломки сбитой ракеты.

Вскоре после взрыва в ряде районов города зазвучали сирены. Движение морского пассажирского транспорта приостановлено. Российские власти сообщили о «ракетной опасности», жителям рекомендовали спуститься в укрытия. Пока о повторных взрывах не сообщалось. Украинские военные происходящее не комментировали.

22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по зданию штаба Черноморского флота России в Севастополе. Здание серьезно пострадало, в него попали две или три ракеты. Минобороны России заявило, что после удара один военный пропал без вести, жертв среди гражданских лиц нет.