В Севастополе и в Белгородской области сработали ПВО

С начала российского военного вторжения в Украину подтверждена гибель 7502 российских солдат и офицеров, говорится в совместном исследовании Русской службы Би-би-си и издания "Медиазона". На фронте погибли, как утверждается, не менее 11 мобилизованных после 21 сентября, большие потери несут элитные подразделения российских войск.

Исследование составлено на основе сообщений региональных властей и учебных заведений, а также интервью родственников местным СМИ. При этом в регионах сообщают далеко не обо всех погибших, а количество захоронений на российских кладбищах говорит о том, что реальные потери россиян могут быть примерно вдвое больше. Так, за прошедший месяц на военной аллее кладбища в калининградской Медведевке появился целый ряд новых могил. Из 29 захоронений военных, погибших после начала широкомасштабного вторжения в Украину, имена 11 человек – то есть 38% – не назывались публично.

Данные о погибших в так называемых ДНР и ЛНР в исследовании не учтены. Власти последней не публикуют сведения о потерях, власти самопровозглашённой "ДНР" в начале октября сообщали о 3285 убитых военнослужащих.

По состоянию на 14 октября журналистам удалось подтвердить гибель на фронте 11 мобилизованных. Большинство из них прибыли в пункты подготовки 25–28 сентября, из чего следует, что у них было семь-десять дней на обучение. В качестве причин, почему мобилизованных отправляют на фронт без должной подготовки, называется непростая ситуация на фронте, где украинские силы продолжают наступление, неукомплектованность подразделений, а также плохое состояние учебных центров Минобороны.

Кроме того, по меньшей мере 18 призывников скончались на сборных пунктах на территории России.

Известно, что 2200 погибших – это солдаты и офицеры спецподразделений, морские пехотинцы и военные летчики, подготовка которых занимает годы и требует колоссальных затрат. 17% погибших составляют военнослужащие офицерского состава, погибли 4 генерала и 39 полковников.

По числу погибших среди регионов по-прежнему лидирует Дагестан (319 человек), на втором месте сейчас Краснодарский край (303 человека), на третьем – Бурятия (297 человек).