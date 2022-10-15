Новости
В Севастополе и в Белгородской области сработали ПВО
В аннексированном Россией Севастополе днем 15 октября сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщают местные жители.
Пророссийский губернатор города Михаил Развожаев заявил, что ПВО в Казачьей Бухте работает в тренировочном режиме, и попросил сохранять спокойствие.
Позже появились сообщения о работе ПВО в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел попала нефтебаза в районе села Разумное, там возник пожар, который уже начали тушить.
Другие новости дня
Задержанный в Норвегии россиянин с дронами оказался фотографом
Гражданином России, которого суд в норвежской провинции Финнмарк арестовал на две недели, оказался фотограф Виталий Рустанович. Об этом сообщили его друзья и коллеги.
Россиянина задержали 11 октября на пограничном пункте Стурскуг с двумя беспилотниками и электронными носителями, писали Verdens Gang и Reuters. Технику изъяли, чтобы следствие могло изучить архив материалов (четыре терабайта изображений и видео).
По словам местного адвоката, полиция проверяет, не летали ли беспилотники в местах, где они запрещены. Ранее сообщалось, что задержанный вину не признает и ссылается на то, что не знал о запрете на полеты дронов. Он был в Норвегии по туристической визе, делал фотографии в личных целях и уже был на пути домой.
- После начала полномасштабной войны в Украине Норвегия запретила россиянам использовать беспилотники на своей территории. За последнее время технику неоднократно замечали рядом с объектами энергетической инфраструктуры Норвегии и Дании, в том числе над газоперерабатывающими заводами и нефтяными платформами.
В Турции после аварии на шахте погибли не менее 40 человек
Не менее 40 человек погибли в результате крупной аварии на шахте в северной части Турции – в городе Амасра. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться еще десятки горняков. Об этом сообщает министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
Пропавшие без вести, по всей видимости, находятся под завалами в двух штольнях на глубине в 300-350 метров. На данный момент спасатели смогли добраться лишь до глубины 250 метров, пока неясно, удастся ли им продвинуться дальше.
По сведениям властей города Амасра, почти половину шахтеров уже удалось эвакуировать. Живыми из-под завалом достали 11 человек, они были госпитализированы. Более 50 шахтеров смогли выбраться сами.
Взрыв на шахте в Амасре произошел накануне вечером. Сначала сообщалось, что причина – дефект трансформатора. Позже официальные лица заявили, что в шахте по неизвестным причинам взорвался метан. Расследование продолжается.
В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными
Первые эшелоны с российскими военными, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли на территорию Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
«Решение о создании региональной группировки войск принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах», - заявили в белорусском ведомстве.
Минобороны Беларуси опубликовала фотографии и видео прибытия российских военных, которых встречали «с хлебом и солью». Один из них заявил в ролике, что солдаты готовы выполнять любые задачи командования.
Военная разведка Украины ГУР в воскресенье заявила, что, по ее данным, российский президент Владимир Путин пытается склонить Лукашенко к прямому вступлению в войну с Украиной.
- В начале этой недели Александр Лукашенко заявил, что он договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании совместной региональной группировки войск из-за обострения ситуации на границах «союзного государства». Основу группировки, по словам Лукашенко, составит белорусская армия, но в ней будут и российские военные числом, как сказал Лукашенко, «гораздо больше одной тысячи человек». Где именно будет развернуты эти силы – не сообщается.
- Ранее Александр Лукашенко обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. По его словам, процесс подготовки такого нападения «пошел». «Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть», – приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА. Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором назвало эти обвинения инсинуациями белорусского режима.
Стала известна официальная зарплата Рамзана Кадырова на посту главы Чечни
Зарплата Рамзана Кадыров на посту главы Чечни составляет 282 655 рублей в месяц или почти три с половиной миллиона рублей в год, следует из официальной документации (имеется в распоряжении Кавказ.Реалии). При этом в августе сообщалось, что Кадыров только на войну с Украиной потратил 20 миллиардов, источник этих средств назван не был.
Из утвержденного 4 октября распоряжения главы Чечни также стали известны официальные зарплаты других чиновников республики. Больше всего после Кадырова получает председатель правительства региона Муслим Хучиев – 214 765 рублей. Меньше всего, согласно опубликованным данным, зарабатывает уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов – 28 135 рублей.
Согласно аналогичному распоряжению Кадырова за октябрь 2020 года, его зарплата с тех пор выросла более чем на треть, тогда он получал 209 тысяч рублей в месяц. Официальные доходы за два года увеличились у всех перечисленных в документе чиновников Чечни.
Официальная средняя зарплата в республике на июль 2022 года составляла около 34 тысяч рублей.
- Судя по декларации, зарплата Кадырова не является его основным источником дохода. В 2021 году он задекларировал ежегодный доход в 26,5 миллиона рублей, в 2020 – уже 381 миллион. Источник происхождения этих средств не уточняется.
- Ранее сведения об имуществе и доходах депутатов за 2021 год опубликовали члены парламента Чечни. Его спикер и один из приближенных главы республики Магомед Даудов заявил о доходе в 3,2 миллиона рублей, его супруга заработала 419 тысяч. У семьи Даудовых официально нет абсолютно никакой собственности, зато она живет в двух крупных домах площадью в 350 и 718 квадратных метров. Семья воспитывает 11 детей.
- Доход дочери главы Чечни Айшат Кадыровой, назначенной министром культуры республики, в 2021 году вырос в 50 раз – до 44 миллионов рублей. 23-летняя чиновница и работающий в ее подчинении супруг владеют особняком.
- Министерство финансов США в связи с войной в Украине ввело санкции против главы Чечни и некоторых членов его семьи. Новые ограничения отразятся на бизнес-интересах Рамзана Кадырова и его репутации на Ближнем Востоке, считают опрошенные Кавказ.Реалии эксперты.
Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи аварией на угольной шахте в Турции
Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с гибелью нескольких десятков человек на угольной шахте в Турции.
Премьер-министр Грузии в Twitter обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. «Глубоко опечален известием о трагической аварии на угольной шахте в турецкой провинции Бартын. В это трудное время наши мысли обращены к семьям, которые потеряли близких, пострадавшим и спасателям. Искренние соболезнования и сочувствие народу и правительству Турции», - пишет Гарибашвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также соболезнует семьям погибших шахтеров. «Трагические новости из турецкой провинции Бартын. Мои искренние соболезнования семьям погибших. Наши молитвы обращены к тем, кто потерял своих близких», - пишет Зурабишвили в Twitter.
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в соцсети обратился к своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу. «Глубоко опечален новостями о взрыве на шахте в турецкой провинции Бартын, который унес человеческие жизни. Мои мысли с теми, кто потерял близких, и со всеми, кого затронула эта трагедия. Желаю правительству и народу Турции сил, чтобы преодолеть эти трудные времена», - говорится в сообщении Дарчиашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», взрыв на угольной шахте в городе Амасра в провинции Бартын прогремел вечером 14 октября на глубине 300 м. По предварительным данным, в шахте взорвался метан. Согласно последней информации, погибли 28 человек, в больницах находятся 11 пострадавших.
Вашингтон: у России заканчивается микроэлектроника для ВПК
Российский военно-промышленный комплекс с трудом производит и обслуживает «критически важное» вооружение, необходимое для операций в Украине. Причина - международные санкции, лишившие Россию доступа к микроэлектронике. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеймо, пишет DW.
«У России заканчивается микроэлектроника, которая имеет решающее значение для ее военно-промышленного комплекса, и российские чиновники обеспокоены тем, что у них не хватает иностранных компонентов», - сказал Адейомо.
По этой причине, отметил американский чиновник, два крупнейших российских производителя микроэлектроники временно приостановили производство. О каких компаниях идет речь - не уточняется.
Кроме того, с начала войны российская армия потеряла 6 тыс. единиц техники, а боеприпасы расходуются быстрее, чем получается их восполнить. Это следует из рассекреченного доклада Белого дома, с которым ознакомилась газета The New York Times. В документе также говорится, что нехватку техники и вооружений Россия начала испытывать еще в мае, тогда же возникли проблемы с выполнением оборонных заказов других государств.
Речь идет не только о высокотехнологичных комплектующих, но и о простых деталях, например, о подшипниках. Поэтому затруднен ремонт танков, самолетов и другой техники, говорится в американском отчете.
Ранее о нехватке у России боеприпасов сообщала разведка Великобритании. Глава британской спецслужбы GCHQ Джереми Флеминг заявил в эфире BBC, что российская армия истощена и поэтому вынуждена мобилизировать на войну заключенных и людей без военного опыта.
В Приморье найден мертвым военный комиссар
В Приморье найден мертвым военный комиссар Партизанского и Лазовского районов Роман Малык. По официальной версии, у военнослужащего остановилось сердце.
Местные СМИ сообщают, что на теле были признаки самоубийства. Об этом пишут, в частности, издания «Время перемен« и «Байкал 24«.
«Тело комиссара, участника военной кампании в Чечне Романа Малыка нашли вчера поздно вечером около забора дома на Селедцова. Полиция рассматривает версии убийства и суицида. Родные мужчины не верят, что он сам решил уйти из жизни – был уравновешен и уверен в себе», – пишет телеграм-канал Amur Mash.
- 26 сентября в Усть-Илиме Руслан Зинин выстрелил в военного комиссара района Александра Елисеева. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Зинин объяснил свой поступок тем, что его брату пришла повестка, а ранее на войне погиб его друг.
- С начала войны в России регулярно появляются сообщения о поджогах военкоматов и других муниципальных зданий. После объявления мобилизации их число возросло. Только 21 сентября неизвестные подожгли военкоматы в Забайкалье, Хабаровске, Амурской области и Красноярском крае.
- Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Росгвардия усилила охрану военкоматов «в связи с участившимися случаями нападения».
При взрыве на шахте в Турции погибли 28 человек
Не менее 28 человек погибли в результате взрыва на шахте в провинции Бартын на севере Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Пострадали 20 горняков. Из них 11 продолжают лечение в больницах, шесть человек переведены в клиники Стамбула.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», взрыв произошел вечером 14 октября на угольной шахте на глубине 300 метров. Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что он был вызван взрывом рудничного газа.
Заблокированы были 49 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
Глава МВД Сулейман Сойлу и министр природных ресурсов на месте контролируют работы по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По сообщениям государственных СМИ, глава государства планирует посетить место взрыва.
Трагедия в парке Ваке: подрядчик мэрии Тбилиси говорит о «заранее спланированном действии»
Руководство компании «Гринсервис+», проводившей ремонт фонтана в тбилисском парке Ваке, считает, что причиной происшествия, которое обернулось смертью ребенка, могло стать «какое-то заранее спланированное действие».
Утром 13 октября школьников ударило током в фонтане, который был включен днем ранее после продолжительного ремонта. 13-летняя девочка скончалась от остановки сердца, двое ее сверстников были госпитализированы.
«Я очень не хочу говорить, однако единственное – это какое-то заранее спланированное действие, больше я ничем не могу объяснить», - заявил директор «Гринсервис+» Лаша Пурцванидзе, отвечая на вопрос о том, с чем лично он связывает произошедшее, пишет агентство «Новости-Грузия».
Он добавил, что, если эта версия верна, то следствие обязательно добудет соответствующие доказательства. «Наши сотрудники и накануне [трагедии] работали три часа во включенном бассейне, проверяли и исправляли. Скажу больше – есть кадры, как собака трижды прыгает в бассейн, и ничего ей не было», - говорит Пурцванидзе.
Здесь же он добавил, что фонтан «в течение почти двух месяцев включали в тестовом режиме и никаких нарушений обнаружено не было». «Слишком много совпадений… Так не бывает», - добавил он.
В пятницу полиция продолжала опросы руководства «Гринсервис+» и десятков других лиц – свидетелей трагедии, сотрудников городских служб мэрии, компаний-подрядчиков и так далее. По словам Пурцванидзе, большинство вопросов, заданных ему следователями, касалась проведенных работ. «Мы ответственны за те работы, которые провели. Работы проведены с соблюдением всех норм, все документы есть, в этом уже убедилась полиция», - заявил он.
Заместитель начальника департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили накануне заявил журналистам, что ответственность за случившееся «кого-то конкретно» на данном этапе не установлена. Следствие продолжается.
Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия», что наказывается лишением свободы сроком от четырех до семи лет.
ПЕС заявила о поддержке европейской перспективы Грузии в своей резолюции
Партия европейских социалистов (ПЕС) поддерживает перспективу предоставления Грузии статуса-кандидата в члены ЕС. Об этом говорится в резолюции, принятой на международном конгрессе ПЕС в Берлине.
«Мы поддерживаем предоставление статуса кандидата Украине и Молдове и готовность предоставить статус Грузии. Их будущее – в Евросоюзе, и мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее после того, как будут выполнены все критерии для вступления, в том числе верховенство закона и демократия», – сказано в документе.
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, который принимает участие в конгрессе ПЕС вместе с другими лидерами своей партии, поблагодарил партию европейских социалистов за принятие резолюции.
«Особенно важно, что была принята резолюция, в которой подчеркивается важность статуса кандидата для Грузии и прямое обращение к европейским структурам с просьбой предоставить Грузии статус кандидата. В этом плане для нас очень важна поддержка европейской политической семьи», - цитирует Кобахидзе агентство «Новости-Грузия».
Партия европейских социалистов - европейская партия, состоящая из более 30 социалистических, социал-демократических и рабочих партий из государств-членов Евросоюза и Норвегии. В нее, в частности, входит Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца.
Лидеры стран ЕС в конце июня приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы. Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.
Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 миллионов
Президент США Джо Байден поручил изъять из оборонного бюджета США 725 миллионов долларов на помощь Украине в области безопасности и обороны.
Новый пакет помощи включает военную технику и боеприпасы, в том числе высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, стрелковое оружие и более двух миллионов патронов к нему. Кроме того, США направят в Украину медицинские принадлежности и окажут помощь в военном обучении.
Официальный представитель США сообщил агентству Reuters, что очередной пакет помощи предназначен для поддержки сил Украины в контрнаступлении. Украинская армия освободила уже 1620 населенных пунктов, по информации Офиса президента Украины.
С начала 2022 года США выделили Украине более 50 миллиардов долларов, из которых почти 27 миллиардов – непосредственно на военные нужды.
- США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на миллиарды долларов – военную, финансовую и гуманитарную. Помощь США наиболее существенна. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
- Ранее представители России не раз комментировали помощь западных стран Украине. По их мнению, поставляя оружие в Украину, НАТО «играет с огнем», и принятие подобных законов «будет иметь негативный эффект». Также Россия из-за поставок вооружения в Украину разослала нескольким странам, в том числе США, ноту с осуждением подобных действий.
Россия снова заблокировала коммюнике МВФ с призывом остановить войну
Россия заблокировала выпуск совместного коммюнике по итогам сессии Международного валютного фонда с призывом остановить войну в Украине. Об этом сообщила министр экономики Испании Надия Кальвиньо на пресс-конференции после заседания МВФ.
«Всю неделю Россию настойчиво призывали прекратить войну против Украины. Сейчас война является важнейшим фактором, который угрожает энергетической и продовольственной безопасности, замедляет глобальный рост, порождает инфляцию, вызывает нестабильность и неопределенность во всем мире», – сказала Кальвиньо.
Глава МВФ Кристалина Георгиева также заявила, что «самый простой способ улучшить состояние мировой экономики – остановить войну».
Представители России не согласились с такими призывами, что вынудило руководящий комитет МВФ выступить вместо коммюнике с заявлением председателя, которое «отражает твердое согласие по многим экономическим вопросам».
- Из-за несогласия с осуждением своего вторжения в Украину Россия также заблокировала выпуск коммюнике по итогам предыдущей сессии МВФ в апреле 2022 года.
В результате обстрела Запорожья повреждены более 30 домов
В субботу, 15 октября, Запорожье атаковали дронами-камикадзе и ракетами. В городе возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры и более 30 жилых домов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщают представители местной администрации. В атаках они обвиняют Россию.
Ночью по Запорожью нанесли четыре удара иранскими дронами-камикадзе БПЛА Shahed-136, а утром по городу выпустили еще десять ракет С-300. Об этом сообщил глава Запорожской области Александр Старух.
В результате атак частично разрушены несколько объектов энергетической и промышленной инфраструктуры. Взрывной волной поврежден 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, учебное заведение и автостоянка. Об этом рассказал секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
- Часть Запорожской области, в том числе ее центр – город Запорожье – находится под контролем Украины. С конца сентября Запорожье неоднократно обстреливали. Украина обвиняет в атаках Россию. Россия удары по жилым домам и мирным гражданам отрицает. В результате атак погибли не менее 70 человек, около 200 получили ранения, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
- В понедельник, 17 октября, министры иностранных дел стран Евросоюза планируют обсудить поставки Ираном дронов-камикадзе России и потенциальные санкции в ответ на это.
Полиция опросила до сотни человек по делу о трагедии в тбилисском парке Ваке
До 100 человек опрошены по делу о трагедии в тбилисском парке Ваке, где накануне 13-летняя девочка погибла, а еще двое ее сверстников пострадали от удара током в недавно отремонтированном фонтане. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили, передает агентство «Новости-Грузия».
«Были допрошены как представители компании, проводившей работы, так и сотрудники городской службы Тбилиси. Также были опрошены школьные педагоги, приставы и все те лица, кто был свидетелем или располагал какой-либо информацией о данном факте… На данном этапе допрошено около 100 человек», - сказал Мурадашвили.
Он указал, что криминалисты уже провели «все необходимые следственные действия» на месте происшествия. Теперь «назначены все необходимые экспертизы, изучаются все документы, изъятые у компании-исполнителя и мэрии Тбилиси – проектные, строительные, экспертные заключения, акты сдачи-приема, а также все документы, которые связаны с проведением или проектированием указанных работ».
Замглавы полиции Тбилиси подчеркнул, что ответственность «кого-то конкретно» на данном этапе не установлена.
В связи с произошедшим уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия», что наказывается лишением свободы сроком от четырех до семи лет.
В Украине восстановили системы электроснабжения после обстрелов
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о восстановлении системы энергоснабжения в стране после обстрелов российской армии.
«Вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей уже не применялся. В настоящее время наша энергосистема работает стабильно», – сказал Шмыгаль.
При этом он отметил, что пропускная способность магистральных сетей снижена из-за многочисленных разрушений. По его словам, правительство выделило 300 млн гривен (8,1 млн долларов) для Киевской и 57 млн гривен (1,5 млн долларов) для Сумской областей на ремонт объектов инфраструктуры.
- Утром 10 октября российские военные нанесли не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам. Атака была крупнейшей с начала российского нападения на Украину 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Россия обстреливала всю территорию страны, а главной целью стали прежде всего энергетические объекты энергетики.
- Утром 11 октября Ладыжинская ТЭС в Винницкой области была атакована двумя дронами-камикадзе. В результате атаки на тепловую электростанцию было повреждено ее энергетическое оборудование.
- 12 октября российские военные нанесли удары по энергетическим объектам в Сумской и Днепропетровской областях Украины.
HRW: казнь армянских пленных является военным преступлением
Международная правозащитная организация Human Rights Watch в пятницу заявила, что казнь армянских военнопленных, совершенная, предположительно, солдатами Вооруженных сил Азербайджана, является военным преступлением. Речь идет о казни как минимум семи армянских военнопленных в сентябре этого года.
Казнь пленных попала на видео, которое было опубликовано в телеграме. На нем солдаты в азербайджанской военной форме без знаков отличий расстреливают сидящих на земле безоружных мужчин в форме армянских войск. Экспертам удалось установить время и место съемки – 13 сентября, у озера Сев на границе Азербайджана и Армении. Заместитель главы армянского города Горис, расположенного примерно в 15 км от места съемки, подтвердил, что 13 сентября там велись бои. Взрывы и стрельба в регионе зафиксированы и на снимках со спутников.
После появления видео в соцсетях Human Rights Watch обратилась в прокуратуру Азербайджана. Там 2 октября подтвердили, что начали расследование по фактам, попавшим на видео.
В публикации Human Rights Watch говорится, что власти Азербайджана должны обеспечить эффективное расследование и привлечение к ответственности тех, кто совершил это преступление.
Директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон заявил, что убийство военнопленных нарушает международное законодательство и является военным преступлением. Женевская конвенция, которую подписал и Азербайджан, требует гуманного обращения с пленными с момента из сдачи в плен.
- В ночь с 12 на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана обострилась обстановка. Стороны обвинили друг друга в агрессии и провокациях. Погибли более 200 человек: в Ереване признали гибель 135 своих военных, в Баку рассказали о смертях 77 азербайджанских военнослужащих. Это самая серьезная эскалация за последние два года.
- В конце 2020 года между Арменией и Азербайджаном возобновился конфликт вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.
Экоактивистки облили картину Ван Гога супом из-за нефтяного кризиса
Активистки движения Just Stop Oil, выступающего против ископаемого топлива, облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Лондонской национальной галерее.
Картина защищена стеклом, что учли экоактивистки, планируя свою акцию. Сообщается, что полотно не пострадало.
Затем 21-летняя Фиби Пламмер и 20-летняя Анна Холланд приклеили себя к стене под картиной. Девушки призвали зрителей перфоманса задуматься о нефтяном кризисе и ценах на топливо, из-за которых "миллионы холодных и голодных семей даже не могут позволить себе разогреть банку супа".
После инцидента сотрудники Национальной галереи вывели всех посетителей из зала.
- В течение последних двух недель движение Just Stop Oil устраивало сидячие акции протеста на дорогах в центре Лондона.
- Нидерландский художник Винсент Ван Гог написал картину "Подсолнухи" в 1888 году, находясь в Франции. В этой серии семь полотен, на каждом из которых изображён букет подсолнухов в вазе. Одна из картин была уничтожена в годы Второй мировой войны.
Новому спорткомплексу в Чечне присвоили имя 15-летнего сына Кадырова
В Курчалое открыли построенный за счет бюджетных средств физкультурно-спортивный комплекс. Ему присвоили имя Эли Кадырова – 15-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова.
Спорткомплекс создан в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни", который, в свою очередь, является частью национального проекта "Демография", сообщает государственное ИА "Грозный-Информ". Отмечается, что площадь спорткомплекса составляет более 1500 кв.м., он пригоден для занятий баскетболом, волейболом, футболом, легкой атлетикой, силовыми видами спорта и соревнований "любого уровня".
Эли (Зелимхану) Кадырову 15 лет. Он второй сын Рамзана Кадырова, назван в честь дяди – старшего сына Ахмата Кадырова, умершего в 2004 году в возрасте 31 года, по официальной версии – от сердечного приступа.
Чеченский оппозиционный телеграм-канал "Нийсо" опубликовал фото фасада нового спорткомплекса в Курчалое. Из инициалов на надписи на его фасаде – "Физкультурно-спортивный комплекс имени Э.Р. Кадырова" – следует, что речь идет именно о сыне, а не о покойном брате главы Чечни.
- В декабре 2021 года Эли Кадырова с пятнадцатым днем рождения поздравили в своих официальных аккаунтах практически все высокопоставленные чеченские чиновники. В середине января в инстаграм-аккаунтах органов власти Чечни, а также на страницах чеченских политиков несколько дней публиковались поздравления с днем рождения других детей главы республики Рамзана Кадырова – семилетних Эсет и Шейх-Ахмата.
- Кавказ.Реалии собрал список 52 родственников Рамзана Кадырова, работающих в госструктурах региона. В их числе – дочери главы Чечни Айшат (Министр культуры республики), Хадижат (начальник департамента дошкольного образования Грозного) и Хутмат (замруководителя секретариата Кадырова), а также его старший сын, 17-летний Ахмат, который является председателем Российского движения детей и молодежи Чеченской республики.
Путин: мобилизационные мероприятия могут завершиться через 2 недели
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время, ориентировочно в течение двух недель, мобилизационные мероприятия в России будут завершены. По его словам, сейчас по мобилизации уже призваны более 220 тысяч человек.
Путин дал пресс-конференцию в Казахстане, где завершился саммит СНГ.
Как заявил Путин, власти не намерены увеличивать запланированное число мобилизованных, и оно должно составить ранее объявленные 300 тысяч.
Путин также прокомментировал первые случаи гибели мобилизованных на фронте в Украине. Он сказал, что сейчас на фронте уже находятся 16 тысяч мобилизованных. По словам Путина, это не противоречит ранее данным обещаниям о том, что мобилизованные будут обучаться перед отправкой на фронт, поскольку сроки такого обучения исчисляются днями. При этом ранее представители властей утверждали, что мобилизованные будут обучаться не менее месяца.
Путин также сказал, что у России нет планов уничтожения Украины, а также выступил против "отмены" украинской культуры, сказав, что многие в России любят украинские песни. Аннексию Россией территорий на юге Украины он объяснил, в частности, необходимостью обеспечить водоснабжение Крыма, ни на какие референдумы он при этом не ссылался. Путин также заявил, что сейчас нет необходимости в повторении массированных ударов по Украине, подобных тем, которые Россия наносила в понедельник и вторник. Согласно заявлению российского президента, удары 10–11 октября ставили целью уничтожение 29 инфраструктурных объектов, из них уничтожено 22.
Прямое участие войск НАТО в войне в Украине, по словам Путина, может привести к "глобальной катастрофе". Российский президент также сказал, что сейчас не видит смысла в переговорах с президентом США Джо Байденом.
Путин также сказал, что у России пока нет информации о том, как именно взрывчатка, которая, по данным российских властей, была использована для подрыва Крымского моста, попала из Одессы в Болгарию.
- Мобилизация в России была объявлена 21 февраля. Путин назвал её "частичной", подчеркнув, что будут призываться люди, служившие в армии и имеющие боевой опыт. Во многих случаях повестки, однако, получают люди без какого-либо армейского опыта. Указ президента о мобилизации не устанавливает каких-либо критериев того, кто может быть призван. Военный комиссар Пермского края Александр Коковин, в частности, подтвердил, что в регионе мобилизуют людей без боевого опыта. По его словам, речь идёт только о рекомендации. "Проводится боевое слаживание в течение десяти дней в районе полигона. Потом люди прибывают в район проведения специальной операции, там с ними еще будут дополнительно проведены занятия уже непосредственно с теми инструкторами, которые имеют боевой опыт", – отметил военный комиссар. Фактически то же самое повторил сегодня и Путин.
- Россия начала вторжение в Украину 24 февраля. Целями были объявлены защита так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также демилитаризация и денацификация Украины. В своём сегодняшнем выступлении Путин не упоминал об этих целях так называемой спецоперации, однако сказал об обеспечении водоснабжения для аннексированного Крыма.
В России сообщили, кто и в какой срок будет восстанавливать Крымский мост
Восстановление Крымского моста после взрыва, который произошёл 8 октября, поручили компании "Нижнеангарсктрансстрой". Предельным сроком ремонтных работ, на которые будут заключены контракты, названо 1 июля 2023 года.
Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном его главой Михаилом Мишустиным. Из текста следует, что компания будет единственным подрядчиком, но ей разрешено привлекать соисполнителей, если они выполнят не более 50 процентов работ. Почему была выбрана она, в документе не говорится, также не названа стоимость ремонтных работ.
В России есть несколько компаний под названием "Нижнеангарсктрансстрой". Одна из них, занимающаяся ремонтом автодорог, зарегистирована в Москве в 2012 году. Телеканал "Дождь" сообщает о ещё одной компании с таким названием, зарегистрированной в 2009 году в Иркутской области. Ни одна из них ранее не имела широкой известности. Крымский мост строили компании Аркадия Ротенберга.
Взрыв на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвиняют Украину, привёл к обрушению двух его пролётов и повреждению других конструкций. Уцелели две полосы автодороги, по которой продолжается движение легковых автомобилей (грузовики отправляются на паромную переправу). Также возобновлено движение поездов. Представители властей заявляли, что ремонт может завершиться через полтора месяца, однако постановление правительства отводит на него 8,5 месяцев.
В Абхазии мужчину задержали за жестокое обращение с лошадью
В Абхазии за жестокое обращение с лошадью задержали жителя села Верхняя Эшера Мурата Хварцкия, сообщили в МВД самопровозглашенной республики
В пресс-релизе ведомства указаны детали уголовного дела. Сообщается, что 11 октября утром Хварцкия, двигаясь верхом на коне по сухумской улице Дзидзария, поднялся на надземный переход, расположенный на территории железнодорожного вокзала, где, «имея прямой преступный умысел на причинение физических увечий и страданий животному, из хулиганских побуждений нанес жеребцу множество ударов руками и ногами в область туловища и головы».
«Далее злоумышленник, продолжая открыто нарушать общественный порядок, на указанной лошади вошел в косметологический салон, а в последствии, и в общественный транспорт – автобус, когда водитель осуществлял высадку и посадку пассажиров на остановке по ул. Имама Шамиля», – сказано в сообщении.
Отметим, что видеокадры, на которых Хварцкия жестоко обращается с лошадью и передвигается на ней по городу, были опубликованы в соцсетях.
По информации МВД, 13 октября Сухумский городской суд признал Хварцкия виновным в совершении административного правонарушения по факту злостного неповиновения законным требованиям сотрудников милиции. Ему назначено административное наказание в виде ареста сроком на шесть суток.
Что касается уголовного дела, оно возбуждено по статье 243 Уголовного кодекса (Жестокое обращение с животными), предусматривающей в виде наказание штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.
По информации МВД, жеребца осмотрел специалист-ветеринар. Установлено, что в углах ротовой полости животного присутствуют разрывы с запёкшейся кровью, хромота правой передней конечности, а также опухоль на задней левой конечности с небольшой хромотой.
Пострадавшая лошадь передана на содержание и лечение в конный клуб «Надежда».
Би-би-си: подтверждённые потери России в Украине превысили 7,5 тысячи
С начала российского военного вторжения в Украину подтверждена гибель 7502 российских солдат и офицеров, говорится в совместном исследовании Русской службы Би-би-си и издания "Медиазона". На фронте погибли, как утверждается, не менее 11 мобилизованных после 21 сентября, большие потери несут элитные подразделения российских войск.
Исследование составлено на основе сообщений региональных властей и учебных заведений, а также интервью родственников местным СМИ. При этом в регионах сообщают далеко не обо всех погибших, а количество захоронений на российских кладбищах говорит о том, что реальные потери россиян могут быть примерно вдвое больше. Так, за прошедший месяц на военной аллее кладбища в калининградской Медведевке появился целый ряд новых могил. Из 29 захоронений военных, погибших после начала широкомасштабного вторжения в Украину, имена 11 человек – то есть 38% – не назывались публично.
Данные о погибших в так называемых ДНР и ЛНР в исследовании не учтены. Власти последней не публикуют сведения о потерях, власти самопровозглашённой "ДНР" в начале октября сообщали о 3285 убитых военнослужащих.
По состоянию на 14 октября журналистам удалось подтвердить гибель на фронте 11 мобилизованных. Большинство из них прибыли в пункты подготовки 25–28 сентября, из чего следует, что у них было семь-десять дней на обучение. В качестве причин, почему мобилизованных отправляют на фронт без должной подготовки, называется непростая ситуация на фронте, где украинские силы продолжают наступление, неукомплектованность подразделений, а также плохое состояние учебных центров Минобороны.
Кроме того, по меньшей мере 18 призывников скончались на сборных пунктах на территории России.
Известно, что 2200 погибших – это солдаты и офицеры спецподразделений, морские пехотинцы и военные летчики, подготовка которых занимает годы и требует колоссальных затрат. 17% погибших составляют военнослужащие офицерского состава, погибли 4 генерала и 39 полковников.
По числу погибших среди регионов по-прежнему лидирует Дагестан (319 человек), на втором месте сейчас Краснодарский край (303 человека), на третьем – Бурятия (297 человек).
- Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. При этом российские власти заявили о намерении набрать 300 тысяч новобранцев. Британская разведка в сентябре оценивала потери россиян в 25 тысяч человек, Генштаб Украины – примерно в 60 тысяч человек.
Российская администрация Херсонской области призвала жителей уехать
Российская администрация аннексированной Херсонской области настоятельно рекомендовала жителям региона эвакуироваться в Россию.
Замглавы оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов призвал местных жителей "во избежание жертв среди мирного населения" совершить "гуманитарную поездку на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию". Свою настоятельную рекомендацию эвакуироваться он сопроводил хэштегом #Сталин.
Вчера, 13 октября, глава российской администрации аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь с эвакуацией жителей, так как города региона "ежедневно подвергаются ракетным обстрелам". На просьбу Сальдо отреагировал Стремоусов, заявив, что об эвакуации речи не идёт. "Это не эвакуация, это возможность спасать жизни, которую нам даёт Российская Федерация", – сказал он.
Агентство Reuters цитирует представителя украинских властей Херсонской области, который называет действия российских властей "депортацией" её жителей и призывает их, по возможности, стремиться на территорию под контролем Украины.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
- Часть Херсонской области находится под контролем Украины. Украинские войска продолжают наступательные действия, целью которых, по ряду оценок, может быть взятие под контроль как минимум части области на правом берегу Днепра. Financial Times со ссылкой на источники сообщает в пятницу, что на Западе считает, что Украина может освободить эту территорию до конца месяца.
Трагедия в парке Ваке: рассказ садовника, бросившегося спасать детей
Сотрудник компании «Экосервис Групп», старший садовник парка Ваке Дэви Мезурнишвили вспоминает детали трагедии, произошедшей накануне в грузинской столице. Именно Мезурнишвили бросился на помощь детям, которых ударило током в фонтане. Однако ему не удалось спасти девочку, 13-летнюю Мариту Мепаришвили.
«Все дети были в бессознательном состоянии в воде. Пока мой организм выдерживал удары током, я успел достать двоих. Мне очень жаль, что не удалось спасти третьего. Если бы и он спасся, всего этого не было бы. Первую помощь оказал я, было очень много людей, все пытались им помочь. Скорая сразу же приехала, они продолжили помогать детям. Уже из больницы пришла новость, что ребенок не выжил, до этого надежда была», – рассказал Мезурнишвили телеканалу «Формула».
По его словам, на месте было много людей, но никто не решался войти в воду.
По информации СМИ, один из детей, пострадавших накануне, остается в реанимации. Врачи воздерживаются от прогнозов по состоянию 13-летнего мальчика, однако подчеркивают, что в течение последних суток его состояние не ухудшилось. Ранее они указывали, что критический период – 72 часа.
Что касается еще одной пострадавшей, 13-летней девочки, она продолжает лечение в тбилисской клинике Хечинашвили. Ранее врачи сообщили, что опасность ее жизни не угрожает, пишет агентство «Новости-Грузия».
Троих детей ударило током в фонтане, который днем ранее открыли после многомесячного ремонта. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещали строго наказать виновных.
Перед парламентом Грузии вчера прошла акция с требованием отставки мэра Тбилиси. Ранее акция с таким же требованием прошла и около здания столичной мэрии.
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