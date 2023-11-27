В севастопольском аквариуме из-за шторма погибли около 800 животных

Из-за сильного шторма в аннексированном Севастополе в Аквариуме-музее погибли около 800 животных. Об этом сообщил директор музея Юрий Кравцов.
«Погибли все животные, порядка восьмисот, которые жили в девяти аквариумах. Вышло из строя всё оборудование: насосы, вентиляция. Помещению нанесён колоссальный ущерб», – сказал Кравцов.
Животные погибли в результате затопления музейного зала. Шторм снёс вентиляционную систему на крыше – и в пробоину хлынул поток. Сейчас в зале по пояс воды, передаёт корреспондентка «Крым 24».
В аннексированных Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение: порывы ветра достигают сорока метров в секунду. В Крыму ввели режим ЧС. Понедельник в регионах объявлен выходным. Улучшение погоды ожидается после полудня.
По последним данным, из-за стихии погиб один крымчанин, вышедший смотреть на волны, ещё как минимум десять пострадали. Около 500 тысяч жителей полуострова остались без электричества. Из подтопленных домов в Евпатории эвакуировали больше двухсот человек, для них организовали пять пунктов временного размещения, сообщило крымское МЧС. Также перекрыты несколько участков трасс и не ходят троллейбусы.
В Одесской области из-за непогоды обесточены около 400 населённых пунктов в десяти регионах. Ураган накрыл и российское побережье Чёрного моря – есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, аэропорты не смогли принять несколько рейсов, задерживается около 50 поездов, выбросило на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза.
Стихия также бушует в Аджарии. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии призвала жителей прибрежных районов воздержаться от передвижения вдоль береговой линии.
Шторм бушует и в акватории Гагры в самопровозглашенной республике Абхазия.
Мощный циклон с Чёрного моря принёс снегопад в Москву. В Гидрометцентре России его назвали «одним из сильнейших, которые вообще бывали в конце ноября». В Подмосковье снегопад стал самым мощным за последние сорок лет. За сутки выпало около 35% месячной нормы осадков в Москве и около 56% – в Московской области.
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