В Северной Осетии военным из республики ищут бронежилеты и бензопилы

В Северной Осетии заявили об "острой потребности в средствах наблюдения" у солдат из республики, которые в составе российской армии участвуют в военной агрессии в Украине. Ранее офицер запаса 58-й армии Олег Марзоев объявил в своем Telergam-канале сбор "на нужды армии".

По словам Марзоева, в войне в Украине принимают участие четыре армейских и три росгвардейских батальона Северной и самопровозглашенной Южной Осетии, в частности, он называет Черменский, Карцинский и Моздокский батальоны. На их нужды в Осетии собирают системы наблюдения, дроны, тепловизоры, бензопилы, генераторы, полиэтилен и бинокли.

Обращения были адресованы, в частности, к осетинским диаспорам в России и за рубежом и охотникам, которым предлагалось принести свою технику в военный магазин во Владикавказе. Из отчетов о сборах, которые регулярно публикует Марзоев, следует, что 10 бронежилетов военным передал глава Пригородного района Алан Гаглоев, квадрокоптер – глава республики Вячеслав Битаров. В сборах также задействуют муниципальные школы.

По данным Кавказ.Реалии, официально известно о гибели в Украине 54 военнослужащих из Северной Осетии. Всего список убитых солдат Юга и Северного Кавказа насчитывает уже 385 имен. Это лишь те, чьи данные были объявлены официально или подтверждены источниками Кавказ.Реалии. Реальное число может быть намного больше.