«Джабеличу и Бибилову хочу сказать: отправьте на Украину своих сыновей»

Экс-президент Эдуард Кокойты в новой роли спецпредставителя президента на Донбассе начал свою деятельность с формирования добровольческого подразделения в Южной Осетии для отправки на Украину. Свою миссию по «борьбе с нацизмом», по его словам, он координирует с Москвой. Еще недавно Кокойты публично выражал поддержку около 300 осетинским военным, вернувшимся на родину. Теперь публично убеждает их отправиться обратно. Между тем сегодня вечером стало известно о гибели еще одного уроженца Южной Осетии на Украине.

Cо дня назначения экс-президента Эдуарда Кокойты спецпредставителем президента на Донбассе свою миссию он преподносит как «помощь ребятам, оказавшимся в сложной ситуации». Речь, по его словам, идет о тех, кто самовольно вернулся и отказался воевать на Украине, а также добровольцах, воюющих на Донбассе. Если после возвращения экс-президента в республику все его предвыборные выступления в здании Школы футбола проходили в присутствии сторонников, то сейчас там начали собирать военнослужащих и молодых людей, которые хотят поехать добровольцами на Украину.

Изменился и антураж. Экс-президент общается с ними, сидя за столом, покрытым бордовой скатертью, позавчера на нем был и жакет цвета хаки с символикой Южной Осетии на рукаве. За некоторыми встречами можно наблюдать в реальном времени в «Фейсбуке» и «Инстаграме». Предпоследний такой стрим, куда, судя по кадру из зала, пригласили немало молодых мужчин, не внес ясности в полномочия Кокойты в новом статусе. Он, обращаясь к военнослужащим, то говорил о «восстановлении на работе», то показывал список добровольцев, состоящий из более чем ста человек:

«Мы с вами занимаемся вопросами тех ребят, которые были в Донецке и вернулись обратно. С учетом того, что у нас тут уже вот такой огромный список людей, которые желают восстановиться, которые желают вернуться, и некоторые из них желают остаться здесь. Таковых у нас 156 человек. И я бы хотел попросить всех вас, почему я сегодня хотел, чтобы все было в прямом эфире – по-моему, некоторые ваши коллеги настолько увлеклись этими интернетами и своими группами, что вчера я предупредил, что сегодня нужно собраться в 12 часов для того, чтобы составить полные списки тех, кто хочет восстановиться и вернуться в Донецк. И тех, кто просто хочет восстановиться. Мы прекрасно осведомлены о том, что некоторых из вас, которые хотят остаться, хотят перевестись в другие подразделения. Это не соответствует… Еще раз хочу официально заявить: это не соответствует тем договоренностям... И хочу тем, кто во всех грехах пытается обвинять Эдуарда Джабеевича, сказать, что у меня были договоренности, что на 4-й военной базе должен быть отдельно осетинский батальон».

Со слов Кокойты следовало, что часть «отказников» собирается вернуться на Донбасс:

«Хочу еще раз всех вас поблагодарить и заявить всем, кто пытался вас оскорбить и кто пытался вам приписать какие-то ярлыки: пускай они сейчас рядом с вами встанут, если они такие герои. Вот здесь список, еще раз вам его показываю и всем диванным Наполеонам и болтунам, которые хотели на вас навесить всякие ярлыки. Пускай они сейчас тоже запишутся вместе с вами… Также хочу официально обратиться ко всем, кто желает выехать туда, потому что ко мне уже многие обращались, что хотят добровольцами туда вернуться. Я хочу обратиться ко всем. Все, кто хочет поехать туда добровольцами, или контрактниками, или как угодно, просто прошу вас всех собираться здесь у нас и сделать так, чтобы, если туда мы намерены, то должны поехать уже слаженными формированиями, слаженными подразделениями, чтобы была какая-то слаженность. Я не хочу, чтобы вас опять кто-то использовал как пушечное мясо. Мне очень понравились ваши слова о том, что мы ехали туда воевать, а не умирать».

Упомянул Кокойты и о координации усилий с российским казачеством, не единожды вспомнил об одобрении Москвы, периодически отсылал к предкам и «генетической воинственности» осетин. Он вновь призвал собравшихся ехать туда не «по отдельности», а организованно:

«Для тех, кто хочет выехать туда, еще раз хочу сказать, что не надо по отдельности. Давайте здесь соберемся, здесь сделаем это подразделение. Вы, наверное, вчера видели, здесь у меня были представители казачества, вчера здесь был верховный атаман Юга России Комбатский (неразборчиво), здесь был полковой атаман Еналдиев. Мы с ними договорились, они также готовят списки добровольцев, очень много людей, которые воевали в Сирии, которые воевали в Донецке, Луганске в 2014-м, которые воевали у нас в Южной Осетии. У нас как бы боевое братство с казаками сохранилось, и вот они, казаки юга России, также готовы вместе с нами создать новое подразделение и войти на территорию Донецка и Луганска, выполнить свой долг как добровольцы, как россияне, как воины. Поэтому давайте организовываться».

Сегодня буквально в течение нескольких минут Эдуард Кокойты вновь провел очередное прямое включение, в котором обозначил и главную цель отправки добровольцев на Украину – «добить нациков»:

«Разворачиваются определенные дебаты после наших с вами встреч, пускай знают, что здесь в Осетии будет формироваться подразделение, которое будет ехать туда и добивать этих нациков. Пускай они это знают и будут готовы к тому, что те подразделения, которые они высмеивали … (неразбочиво)».

В минувшую субботу в Цхинвале хоронили очередного добровольца – Руслана Казиева, который погиб на Донбассе. До него простились с Русланом Бесаевым, погибшим в районе Мариуполя. Отношение к этим смертям в югоосетинском обществе неоднозначное: одни считают их героями, другие уверены, что отправлять на войну молодых ребят равноценно смерти малочисленного народа. В сети даже назвали происходящее «кастрацией нации».

Отозвалась на происходящее в социальных сетях и бывший лидер оппозиции Алла Джиоева: «Я не верю Бибилову: к тому у меня много оснований». Она призвала найти «хоть какие-либо аргументы в пользу разрушения собственной армии, повлекшей за собой контрактную службу в РФ». Под этим постом появились комментарии, которые отражают общественные настроения в Южной Осетии.

Цховребова Виктория: Верните ребят на родину. Нас не миллионы, нас всего несколько десятков тысяч. Мы не можем жертвовать нашими ребятами. Поймите, мы и так на грани исчезновения, чтобы жертвовать нашими ребятами. Другое дело, если бы им пришлось отстаивать родную землю. Не посылайте их пушечным мясом на чужую землю, мы не имеем право!!! ОСТАНОВИТЕ истребление наших ребят. Сегодня привезут шестого парня из Южной Осетии! Скольких мы еще потеряем! Не успевших даже жениться!

Иришка Кабулон: Цховребова Виктория, а сколько солдат Россия потеряла здесь? Их матерям не все равно было, какая численность у россиян и осетин? Мах нӕхи дӕр нал ӕмбарӕм ӕмӕ ӕстӕй гуырдзы исты куы ӕсфӕнд кӕна, уӕд та хъыллист кӕндзынӕ арика, памагите? (Мы уже сами себя не понимаем, а потом, когда Грузия опять что-нибудь начнет, то будем опять кричать «помогите!»)

После выхода сюжета в эфир стало известно еще об одном погибшем на Украине уроженце Южной Осетии – командире взвода 4-й военной базы Инале Кортиеве. Наряду со словами сочувствия под распространившейся новостью быстро множились и критические комментарии в адрес бывшего и действующего президентов республики, которые отправляют соотечественников на Украину:

Kuvaeg: Над мальчиками наши осетины смеялись, что, мол, сбежали. А теперь насытитесь кровью! Вот вам и плохие новости за плохими новостями… Джабеличу и Бибилову хочу сказать несколько слов: отправьте на Украину своих сыновей… а наших бедных детей оставьте в покое… У меня сердце болит за Казиева Руслана, и пусть он сейчас для них стал героем, и Коби (Пухаев) отдает честь на том свете… Пока бедные люди не поедут на Украину и не погибнут там, мы их не ценим… Осетия пропадает, хватит проливать кровь!

Между тем действующий президент Анатолий Бибилов, которого оппоненты обвиняют в причастности к массовой отправке военнослужащих из Южной Осетии на Украину, продолжает отрицать свою роль. По его словам, люди, подписавшие контракты и надевшие погоны, исполняют приказ своего непосредственного начальства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия