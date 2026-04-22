В СГБ Грузии заявили о задержании шпиона иностранного государства, не уточнив — какого

Задержание подозреваемого
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о задержании гражданина страны, которому предъявлено обвинение в шпионаже.

По данным заместителя главы ведомства Лаши Маградзе, задержание стало результатом мероприятий, проведённых департаментом контрразведки. Утверждается, что подозреваемый был завербован сотрудниками спецслужбы иностранного государства (какого именно — не раскрывается), после чего ему был присвоен оперативный псевдоним.

Согласно материалам уголовного дела, за денежное вознаграждение он собирал сведения, наносящие ущерб интересам Грузии, и передавал их представителям иностранной спецслужбы.

В круг его задач входил сбор информации о:

  • силовых структурах страны — Службе государственной безопасности, Министерстве внутренних дел и Министерстве обороны: местах дислокации, составе сил и средств, а также фото- и видеосъёмка этих объектов;
  • стратегической инфраструктуре — мостах, автомобильных и железнодорожных магистралях и других объектах с их фото- и видеофиксацией.

СГБ подчёркивает, что оперативные и следственные мероприятия по делу велись на протяжении длительного времени с учётом его специфики и необходимости детального изучения всех обстоятельств.

Помимо задержанного, в аналогичной деятельности уличены ещё два гражданина Грузии. По данным СГБ, они также были завербованы сотрудниками той же иностранной спецслужбы и занимались сбором и передачей разведывательной информации. В настоящее время оба фигуранта находятся за пределами страны. Им заочно будет предъявлено обвинение, а также они будут объявлены в международный розыск через Интерпол.

Задержанному предъявлено обвинение по части первой статьи 314 Уголовного кодекса Грузии («шпионаж»), предусматривающей лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

