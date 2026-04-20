В Батуми по обвинению в членстве в «Исламском государстве» задержаны два человека

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о задержании в Батуми двух человек по обвинению в участии в террористической организации «Исламское государство».
По данным ведомства, один из задержанных является гражданином Грузии, второй — иностранцем, однако его гражданство и личности обоих пока не раскрываются.
Как заявил первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе на брифинге 20 апреля, задержанные:
- вступили в ряды «Исламского государства»;
- принесли присягу на верность, так называемый «баят»;
- зафиксировали процесс на видео и отправили его руководству организации;
- выразили «безусловное подчинение» лидерам группировки.
По его словам, задержанные были готовы выполнять любые указания руководства организации.
Следствие утверждает, что подозреваемые планировали покинуть Грузию и отправиться в другую страну, чтобы присоединиться к боевикам ИГИЛ. Конкретное направление не уточняется.
В ходе операции у задержанных изъяли:
- электронные носители информации;
- незарегистрированные SIM-карты;
- мобильные телефоны;
- предметы с символикой ИГИЛ;
- маски и личные документы.
В СГБ также сообщили, что оба подозреваемых прибыли в Грузию по отдельности, проживали раздельно и с момента въезда находились под наблюдением на основании судебного решения.
Расследование ведётся по статье 328 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за участие в иностранной террористической организации или содействие террористической деятельности.
Задержанным грозит от 10 до 17 лет лишения свободы.
- Несмотря на утрату территориального контроля в Сирии в 2019 году, «Исламское государство» продолжает действовать как децентрализованная сеть. По оценкам ООН, в Сирии и Ираке у группировки остаются несколько тысяч боевиков.
- В СГБ Грузии ранее неоднократно заявляли о задержании лиц по обвинению в участии в «Исламском государстве». В ноябре 2017 года в Тбилиси в ходе спецоперации был ликвидирован один из командиров ИГИЛ Ахмед Чатаев.
