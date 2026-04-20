В Батуми по обвинению в членстве в «Исламском государстве» задержаны два человека

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о задержании в Батуми двух человек по обвинению в участии в террористической организации «Исламское государство».

По данным ведомства, один из задержанных является гражданином Грузии, второй — иностранцем, однако его гражданство и личности обоих пока не раскрываются.

Как заявил первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе на брифинге 20 апреля, задержанные:

  • вступили в ряды «Исламского государства»;
  • принесли присягу на верность, так называемый «баят»;
  • зафиксировали процесс на видео и отправили его руководству организации;
  • выразили «безусловное подчинение» лидерам группировки.

По его словам, задержанные были готовы выполнять любые указания руководства организации.

Следствие утверждает, что подозреваемые планировали покинуть Грузию и отправиться в другую страну, чтобы присоединиться к боевикам ИГИЛ. Конкретное направление не уточняется.

В ходе операции у задержанных изъяли:

  • электронные носители информации;
  • незарегистрированные SIM-карты;
  • мобильные телефоны;
  • предметы с символикой ИГИЛ;
  • маски и личные документы.

В СГБ также сообщили, что оба подозреваемых прибыли в Грузию по отдельности, проживали раздельно и с момента въезда находились под наблюдением на основании судебного решения.

Расследование ведётся по статье 328 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за участие в иностранной террористической организации или содействие террористической деятельности.

Задержанным грозит от 10 до 17 лет лишения свободы.

  • Несмотря на утрату территориального контроля в Сирии в 2019 году, «Исламское государство» продолжает действовать как децентрализованная сеть. По оценкам ООН, в Сирии и Ираке у группировки остаются несколько тысяч боевиков.
  • В СГБ Грузии ранее неоднократно заявляли о задержании лиц по обвинению в участии в «Исламском государстве». В ноябре 2017 года в Тбилиси в ходе спецоперации был ликвидирован один из командиров ИГИЛ Ахмед Чатаев.

