В Сочи после атаки украинских дронов загорелась нефтебаза. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. По его словам, произошло возгорание резервуара с топливом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами в Адлерском районе Сочи. Огонь тушат около 130 человек.

В оперштабе Краснодарского края отметили, что объём горящего резервуара составляет две тысячи кубометров.

Кроме того, Прошунин сообщил, что обломки беспилотника «зацепили строения в гаражном кооперативе» на Авиационной улице. Пострадавших, по предварительным данным, нет. На этой же улице специалисты тушат пожар в магазине.

В Воронеже и области, по словам губернатора Александра Гусева, уничтожены 15 дронов. В результате атаки загорелись частные дома и хозяйственные постройки, один из домов полностью разрушен. Ранения получили четыре человека.

Минобороны России отчиталось, что в ночь на воскресенье над Россией и аннексированным Крымом уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотника. Из них 60 над акваторией Чёрного моря, 18 — над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три — над Брянской, два — над Курской, по одному — над Нижегородской областью, Краснодарским краем и аннексированным Крымом.