В соцсетях сообщили о найденном в Кулеви беспилотнике — МВД Грузии начало расследование

По информации грузинского военного блога «World Military/аналитика», местные жители обнаружили на побережье у села Кулеви в Хобском муниципалитете вынесенный морем беспилотник.

В МВД Грузии сообщили, что по факту начато расследование. При этом в ведомстве на данном этапе не уточняют, что именно за объект был найден и какими характеристиками он обладает.

Согласно данным блога, очевидцы утверждают, что дрон вынесло на берег в районе, прилегающем к терминалу Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

Расследование ведётся по статье 280 Уголовного кодекса Грузии («Нарушение международных правил полётов»). Она предусматривает ответственность за несоблюдение разрешённых маршрутов, указанных высот полёта, мест посадки, воздушных коридоров или иные нарушения международных правил полётов и наказывается штрафом, домашним арестом на срок от шести месяцев до одного года или лишением свободы на срок до одного года. Те же деяния, создавшие серьёзную опасность для населённого пункта, наказываются домашним арестом на срок от одного года до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

По предположению автора блога, обнаруженный объект может представлять собой российский дрон-камикадзе типа «Гербера». Он допускает, что аппарат мог упасть в Чёрное море из-за технической неисправности либо в результате воздействия украинских систем ПВО, после чего его вынесло течением к побережью Кулеви.