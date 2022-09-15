В Совбезе Армении заявили о перемирии с Азербайджаном

Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Благодаря вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность», – сказал Григорян в эфире Общественного телевидения.

По словам секретаря Совбеза Армении, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Азербайджаном, не существует.

Утром 15 сентября официальный представитель министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что никаких значительных инцидентов на армяно-азербайджанской границе в ночное время зафиксировано не было.

Ранее митингующие потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна после его заявления в парламенте. Днем 14 сентября премьер сообщил о планах подписать документ, который будет гарантировать его стране «прочный мир и безопасность».

После этого в Ереване начались протесты: несколько тысяч человек перекрыли проспект Баграмяна в центре города и пытались сломать ворота парламента, сообщает Радио Азатутюн. По данным СМИ, многие восприняли слова премьера как отказ от претензий на самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику.

На фоне протестов Пашинян обратился к гражданам и заверил, что никаких документов с Азербайджаном подписывать не собирается. Служба национальной безопасности Армении заявила, что слова премьера были искажены и «манипулятивно представлены различными СМИ».

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян назвал организаторов митинга в Ереване «пятой колонной».

«Некоторые группы пытаются организовать митинг с целью внутриполитической дестабилизации, поскольку если эти митинги не об укреплении тыла, то они однозначно наносят вред Армении. Эти группы пытаются ослабить Армению, и получают приказы из различных мест», – отметил Григорян.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился в ночь на 13 сентября. Минобороны Армении заявило об обстреле приграничных городов – Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар – со стороны Азербайджана. Сообщалось, что азербайджанские военные использовали в том числе беспилотные летательные аппараты и минометы, а удары наносились по гражданским объектам. В Министерстве обороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что подразделения Вооруженных сил Армении совершили «масштабную диверсию» на азербайджано-армянской государственной границе.

В ходе конфликта погибли более 100 армянских и 50 азербайджанских военнослужащих.

Армения обратилась в ОДКБ за помощью в восстановлении территориальной целостности страны. Кроме ОДКБ Армения запросила военную помощь у России. Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня.