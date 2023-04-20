В США арестовали белоруса за обход антироссийских санкций на $150 млн

В США арестовали гражданина Беларуси Сергея Карпушкина. Его обвиняют в обходе санкций, введённых в отношении российского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщает Минюст США. Карпушкину грозит до 20 лет тюремного заключения.

По данным Минюста, Карпушкин и его сообщник, житель штата Флорида Джон Унсалан, на протяжении трёх лет в обход американских санкций закупили для двух «связанных с Курченко» компаний сталеплавильные материалы на 150 миллионов долларов.

46-летний Сергей Карпушкин, живущий в Майами, бал задержан 17 апреля.

Джона Унсалана, арестованного 14 апреля, обвинили в сговоре с целью уклонения от санкций США и в сговоре с целью отмывания денег.

Сергей Курченко – гражданин Украины. После Евромайдана он переехал в Беларусь, а затем в Москву, где получил российское гражданство. При президенте Викторе Януковиче он был одним из богатейших людей Украины и считался одним из крупнейших в стране торговцев углеводородами. Согласно материалам обвинения, в 2015 году Курченко подпал под санкции США за его роль в незаконном присвоении украинских государственных активов. Санкции против него также ввели в Евросоюзе, Великобритании, на Украине и в Швейцарии.