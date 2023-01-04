В США казнили первую трансгендерную женщину – за убийство в 2003 году

В США, в штате Миссури, казнили 49-летнюю трансгендерную женщину Эмбер Маклофлин. Ее признали виновной в убийстве 20-летней давности. Заключенной ввели смертельную инъекцию. Американские СМИ обращают внимание, что это первая казнь трансгендерной персоны в Соединенных Штатах.

По версии следствия, в 2003 году Маклофлин еще до трансгендерного перехода убила в Сент-Луисе свою подругу. В 2006 году присяжные признали Маклофлин виновной в убийстве, но так и не смогли договориться о мере наказания для нее. В дело вмешался судья и приговорил подсудимую к смертной казни.

Адвокаты настаивали на замене высшей меры наказания пожизненным заключением. Защита указывала при этом на то, что приговор вынесен единственным судьей, и отмечала, что у осужденной было тяжелое детство – отчим избивал ее и пытал электрошокером.

Маклофлин начала переход около трех лет назад, будучи в тюрьме. По данным CNN, заключенная не получала необходимую гормональную терапию и не инициировала смену имени. Ее содержали с мужчинами, передает телеканал.

Власти штата отклонили прошение о помиловании. В нем Маклофлин указывала на свою депрессию и несколько неудачных попыток суицида.

По данным информационного центра по борьбе со смертной казнью в прошлом году в США казнили 18 человек, а с момента восстановления наказания в 1970-х годах – 1559, включая Маклофлин.