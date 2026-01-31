В США начался частичный шатдаун

В субботу в полночь в Соединенных Штатах прекратилось финансирование десятков федеральных ведомств, что привело к частичной приостановке работы правительства.

Частичный шатдаун начался через несколько часов после того, как Сенат согласовал пакет законопроектов о финансировании ключевых ведомств до конца сентября. Документы должны быть одобрены Палатой представителей, заседание которой, как ожидается, состоится в понедельник.

Как пишет The Guardian, приостановка работы правительства стала результатом отказа сенаторов-демократов проголосовать за законопроект о финансировании Министерства внутренней безопасности (МВБ) после того, как федеральные агенты застрелили двух человек в Миннеаполисе. Демократы требуют переписать законопроект о финансировании МВБ, включив в него новые ограничения для сотрудников ведомства.

В пятницу демократы и республиканцы достигли компромисса: Сенат одобрил законопроекты, предусматривающие финансирование работы большинства федеральных ведомств, в том числе Пентагона, Госдепартамента, Минфина и Минздрава до конца финансового года – то есть до 30 сентября. Из пакета было исключено Министерство внутренней безопасности – финансирование этого ведомства будет продлено на две недели, в этот период законодатели планируют провести переговоры о принятии новых ограничений для федеральных агентов.

Это уже вторая приостановка работы американского правительства за год. Прошлый шатдаун, который продлился с 1 октября по 14 ноября 2025 года, стал самым длинным в истории США. Это затронуло 1,4 миллиона федеральных служащих – во время шатдауна многие из них работают без оплаты или отправлены в неоплачиваемые отпуска.