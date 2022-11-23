В США несколько погибших при стрельбе в супермаркете в Вирджинии

В американском штате Вирджиния до 10 человек погибли, многие ранены в результате стрельбы, открытой вооружённым нападавшим в супермаркете сети Walmart города Чесапик.

Предположительно, стрелявший был сотрудником магазина. Открыв огонь и убив несколько человек, нападавший позднее выстрелил в себя. Он также мёртв. Мотив его действий устанавливается.

Трагедия произошла во вторник, в начале одиннадцатого вечера. Представитель местной полиции Лео Косински рассказал, что огонь, предположительно, был открыт внутри магазина, а сообщников у стрелявшего, судя по всему, не было.

В администрации Walmart заявили, что "шокированы трагическим событием" и готовы оказать правоохранительным органам всё необходимое содействие.

Сенатор США от Вирджинии демократ Марк Уорнер заявил, что испытывает отвращение в связи с сообщениями о новом случае массового убийства. Сенатор штата Вирджиния, также политик-демократ, Луиз Лукас написала в Твиттере, что "не успокоится, пока не будет найдено решение, которое позволит положить конец эпидемии насилия с примнением огнестрельного оружия в стране".

Днями ранее в результате стрельбы, открытой вооружённым нападавшим в ночном клубе ЛГБТ в американском штате Колорадо, были убиты пять человек, еще 17 - пострадали.

В 2019 году жертвами стрельбы в магазине Walmart в Техасе, в городе Эль-Пасо, погибли 23 человека, отмечает "Би-би-си".