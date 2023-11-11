В США объявили номинантов на музыкальную премию «Грэмми»

Академия звукозаписи США объявила номинантов на премию «Грэмми». Восемь из девяти лидеров по номинациям – женщины.

Американская певица SZA претендует на премию в девяти категориях, в том числе за лучшую запись (Kill Bill об эмоциях после расставания) и лучший альбом года (SOS).

За SZA расположилась Виктория Моне, у которой семь номинаций. Следом идут Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Майли Сайрус, Оливия Родриго, Брэнди Кларк и женская группа Boygenius – у них по шесть номинаций, как и у единственного исполнителя Джона Батиста.

«Наблюдая за тем, как женщины правят музыкальной индустрией, я горжусь ими», – отреагировала на доминирование номинанток Майли Сайрус в своих соцсетях.

Победителей объявят на церемонии награждения, которая состоится 4 февраля в Лос-Анджелесе.

В прошлом году американская певица Бейонсе стала самой титулованной победительницей «Грэмми», получив еще четыре статуэтки. У певицы 32 награды этой музыкальной премии.