Новости
В США одобрили вакцинацию от COVID-19 для детей с пяти лет
В США одобрили вакцинацию от коронавируса детей от 5 до 11 лет препаратами Pfizer/BioNTech. Американские власти и медики рассчитывают, что в период с ноября 2021-го по март 2022 года вакцинация снизит распространение COVID-19 в Соединённых Штатах на восемь процентов.
Детская вакцина будет вводиться по 10 микрограммов с помощью специальных игл. Это треть от количества препарата, которым прививают детей и подростков с 12 лет. Вакцина двухкомпонентная. Получать вторую дозу дети будут с интервалом в три недели. Испытания показали, что препарат эффективен почти на 91 процент.
По официальным данным, в США с начала пандемии коронавирус был выявлен почти у двух миллионов детей в возрасте от пяти до 12 лет.
В многих странах мира одобрена вакцинация детей и подростков с 12 лет. В России сделать прививку пока могут только совершеннолетние жители. В сентябре Минздрав сообщил, что получил документы от центра имени Гамалеи на регистрацию вакцины для подростков. В качестве исходного взят препарат "Спутник V".
Другие новости дня
Под Иркутском разбился грузовой самолёт белорусской авиакомпании
Под Иркутском разбился самолёт Ан-12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный спасательный центр. По данным МЧС, на борту находились семь человек.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолет летел из Якутска в Иркутск и исчез с экранов радаров над Иркутской областью. Он упал в районе села Пивовариха, недалеко от иркутского аэропорта.
Разбившийся борт принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно" и выполнял грузовой рейс. В Росавиации сообщили, что "самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АО и возвращался в аэропорт базирования". При заходе на посадку в Иркутске экипаж самолета доложил о необходимости уйти на второй круг.
Глава района Леонид Фролов сообщил, что, по его данным, на борту находились только два пилота и груз. Как сообщает телеграм-канал Mash, достоверно известно о двух погибших. Позже представитель экстренных служб рассказал РИА "Новости", что на месте крушения Ан-12 обнаружили останки пяти погибших.
В СГБ Грузии заявили, что попытки свержения власти в стране будут сорваны
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии заявляют, что любые призывы к свержению власти являются преступлением и правоохранительные органы страны будут на них реагировать соответствующим образом.
«В последнее время в социальных сетях и средствах массовой информации различными лицами распространяются публичные заявления, содержащие признаки преступления. Граждане, сознательно или неосознанно, прямо призывают своих единомышленников к революции и свержению власти, в том числе насильственным путем», – сказано в заявлении СГБ.
Ведомство указывает на статью 317 Уголовного кодекса Грузии, согласно которой «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии либо распространение материалов, содержащих такие призывы, а равно призывы к вооружению в тех же целях» наказываются лишением свободы на срок до трех лет.
«Мы еще раз призываем деструктивные силы воздерживаться от совершения преступных действий и оставаться в рамках закона», – сказано в заявлении.
В СГБ также напоминают, что расследуют дело по первой части статьи 315 Уголовного кодекса – «Заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии».
Накануне второго тура муниципальных выборов в СГБ объявили, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране.
Иранские авиакомпании возобновляют регулярные полеты в Тбилиси
Иранские авиакомпании Zagros Airlines и Qeshm Airlines в ноябре возобновят регулярные рейсы Тегеран-Тбилиси-Тегеран. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии (GCAA).
С 1 ноября Zagros Airlines уже выполняет рейсы между Тбилиси и Тегераном два раза в неделю.
Qeshm Airlines до 15 ноября 2021 года будет выполнять рейсы два раза в неделю и четыре раза в неделю после 15 ноября, пишет агентство «Новости-Грузия».
Так как для авиакомпании Qeshm Airlines уже утвержден график на зимний период на семь полетов в неделю, авиакомпания рассмотрит возможность поэтапного перехода на ежедневные рейсы.
Грузия приостановила прямые рейсы с Ираном и другими странами из-за пандемии коронавируса в феврале 2020 года.
Кан Кварчия заявил о выходе из соглашения по стабилизации внутриполитической ситуации в Абхазии
В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия проходит встреча депутатов с представителями Объединенного Совета ветеранов, оппозиционных партий и движений. Поводом для встречи стало решение абхазского лидера Аслана Бжания восстановить в должности главу МВД Дмитрия Дбар – участника инцидента на сухумской набережной 30 сентября.
Как пишет «Нужная газета», лидер общественного движения «Аидгылара» Кан Кварчия на встрече отметил, что действия Бжания вынуждают его заявить о выходе из Соглашения, которое было инициировано для достижения мира и согласия.
«Мы выходим из этого процесса, останавливаем свою инициативу до того времени, пока в Абхазии не появится более ответственная власть», – сказал Кан Кварчия.
Он добавил, что представителями оппозиции были приняты все меры для того, чтобы достигнуть компромиссного решения и выйти из сложной ситуации достойно.
«Была согласована наша встреча с президентом. Однако за два часа до нашей встречи президент принимает решение, которое ведет к конфронтации», – сказал Кварчия.
Лидер движения «Аидгылара» также отметил, что благодарен президенту и его окружению за то, что они объединили оппозицию.
Представитель Объединенного Совета ветеранов Ахра Бжания на встрече прокомментировал заявления о том, что Дмитрий Дбар не участвовал в избиении людей.
«Даже если бы это и было так, то сам факт участия в избиении его сотрудников вполне достаточен, чтобы Дбар понес ответственность, несовместимую с должностью министра внутренних дел», – отметил он.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
- Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия 18 октября удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
- 2 ноября Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, наложив на него дисциплинарное взыскание.
- 4 ноября абхазские ветераны планируют провести в Сухуми митинг. Их предупредили о запрете на проведение массовых мероприятий.
Дело о заговоре с целью захвата власти: в Тбилисском городском суде опросили шесть человек
В рамках расследования по делу о заговоре с целью свержения власти, в Тбилисском городском суде опросили шесть человек. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии.
Следователи Службы государственной безопасности (СГБ) опросили членов движения «Свободная зона» и «Измени» в присутствии судьи-магистрата.
По словам свидетелей, информация СГБ о том, что фигуранты дела говорили о плане свержения власти, не соответствует действительности.
Член «Свободной зоны» Майя Миндиашвили заявила, что разговор состоялся в библиотеке Саакашвили за несколько дней до выборов, где обсуждалось, какие рычаги следует использовать для протеста и предотвращения перевода Михаила Саакашвили в лечебный центр Глданской тюрьмы. Опрошенные считают начатое СГБ расследование абсурдным.
Накануне второго тура муниципальных выборов в СГБ объявили, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране.
Глава СГБ Григол Лилуашвили заявил журналистам о превентивном характере следствия – по его словам, расследование начато, чтобы предотвратить государственный переворот.
Следствие продолжается по части 1 статьи 315 УК Грузии – «заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии». Она наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Порноактриса, оголившая ягодицы у Кремля, сообщила об аресте на 14 суток
Порноактриса, известная в соцсетях под псевдонимом Рита Фокс, написала у себя в Telegram-канале, что её арестовали на 14 суток из-за фотографии с оголёнными ягодицами на фоне Кремля.
"Новости такие: всё-таки меня посадили на 14 суток. Понесу наказание за вынесенный мне приговор — мелкое хулиганство", — пишет Рита Фокс.
Фотографии, о которых идет речь, она опубликовала 30 октября. На фото она стоит с приспущенными штанами, на заднем фоне находится Кремль. "Возможно, за эти фото мне придется понести административную ответственность, но это того стоило", — написала она под снимком.
МВД не подтвердило арест Риты Фокс. В пресс-службе ведомства радиостанции "Говорит Москва" сообщили, что по факту размещения снимка проводится проверка, устанавливается личность девушки. Однако никакого решения по этому делу пока вынесено не было.
Это не первый случай ареста по статье о мелком хулиганстве из-за фотографии с оголенными ягодицами. Так, в Екатеринбурге на несколько суток арестовали модель Елену Никифоровскую и фотографа Айсель Ахмедову после фотосессии со спущенными штанами напротив правительства Свердловской области.
Вскоре после этого суд в Москве арестовал москвичку Алину Иванову, которая в знак поддержки екатеринбургских девушек оголила ягодицы напротив отдела полиции.
В конце октября жительнице Петербурга Ирине Волковой предъявили обвинение в рамках уголовного дела об оскорблении чувств верующих из-за фото и видео в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Суд не стал избирать ей меру пресечения в связи с "предположительностью" доводов следствия о мотивах действий обвиняемой.
Ранее в Тверском суде Москвы обвинение запросило по десять месяцев колонии для блогера Руслана Бобиева и модели Аси Акимовой, устроивших фотосессию на фоне храма Василия Блаженного. Их также обвиняют в оскорблении религиозных чувств верующих. При этом Бобиев извинился за фотосессию на камеру и пообещал "больше так никогда не делать".
Минск признал телеканал «Белсат» экстремистским формированием
Белорусское МВД признало польский телеканал "Белсат" и его соцсети экстремистским формированием.
"Белсат" активно освещал протесты против режима Александра Лукашенко после президентских выборов в 2020 года. Журналистов телеканала неоднократно задерживали. В ноябре прошлого года сотрудницы издания Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были арестованы и осуждены на два года колонии за освещение мирной акции.
1 ноября суд в Минске арестовал на 15 суток журналистку "Белсата" Ирину Славникову и её мужа Александра Лойко. Их обвинили в хранении на своих страницах в Facebook экстремистских материалов.
"Белсат" создан в 2007 году по договору МИД Польши и Польского общественного телевидения (TVP). В июле 2021 года белорусские власти признали экстремистскими сайт телеканала и его страницы в соцсетях.
В октябре белорусское МВД получило право запрещать группы в соцсетях. За это время были объявлены экстремистскими около двадцати групп и чатов в телеграме. Милиция грозит уголовной ответственностью не только их администраторам каналов, но и подписчикам. Юристы говорят, что чтение записей не может считаться экстремисткой деятельностью.
По данным правозащитников, власти продолжают оказывать давление на журналистов и проводить обыски в редакциях и домах сотрудников независимых СМИ. Центр "Весна" сообщал, что сейчас в заключении находятся порядка 30 журналистов.
Аслан Бжания: «Мы будем вынуждены создать свою авиакомпанию»
В Абхазии может быть создана авиакомпания, заявил президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания в интервью Абхазскому телевидению.
Подводя итоги рабочего визита в Москву, абхазский лидер заявил, что «масштабной задачей является реконструкция сухумского аэропорта и восстановление авиасообщения».
«Никогда руководству Абхазии не приходилось решать такие масштабные задачи – ни в советское время, ни в послевоенное время. Скорее всего, мы будем вынуждены создать свою авиакомпанию. Что такое создать собственную авиакомпанию? Для того, чтобы собственная авиакомпания функционировала, необходим обученный экипаж, а это полтора года обучения или переквалификация. Если мы хотим, чтобы это были наши летчики, значит, мы должны предусмотреть программу их обучения. Чтобы вы понимали, сколь дорогой этот проект: для полета только в одном направлении требуется два – три экипажа. Должны быть специалисты диспетчерской службы, службы авиационной безопасности и многое другое. Такую проблему мы никогда не решали. За один год её не решить. Мы поэтапно занимаемся решением этой сложнейшей задачи», – отметил Бжания.
Ранее абхазский президент говорил, что деньги на проектирование реконструкции сухумского аэропорта уже выделены. Он надеется, что аэропорт начнет принимать рейсы к январю 2024 года.
В Армении за сутки от коронавируса скончались 50 человек
По информации Министерства здравоохранения Армении, число случаев коронавируса в стране за прошедшие сутки увеличилось на 2045, в общем составив 312 674.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте Минздрава, по состоянию на 11:00 3 ноября, число выздоровевших пациентов увеличилось на 1276 и сейчас составляет 273 608.
Сообщается, что за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались 50 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 6491.
Согласно Минздраву, за время эпидемии 1312 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 31 263, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 2 133 721 (13 184 за сутки).
Еще трое жителей Южной Осетии скончались от коронавируса
Трое жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия скончались за минувшие сутки от коронавируса.
По информации агентства «Рес», в цхинвальском медцентре умерли два пациента – 69-летняя женщина и 73-летний мужчина, еще одна жительница (74 года) скончалась за пределами Южной Осетии. Число жертв коронавируса за время пандемии достигло 150.
За сутки выявлено 79 новых случаев коронавируса, под наблюдением врачей находятся 2325 человек.
Число выявленных инфицированных с начала пандемии составляет 8933, выздоровели 6608.
Из-за сложной ситуации с коронавирусом югоосетинские власти объявили с понедельника нерабочую неделю.
Байден упрекнул Путина за отказ приехать на саммит по климату в Глазго
Президент США Джо Байден подверг критике председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина за то, что они не приехали на конференцию ООН по климату (СОР26) в Глазго, усомнившись в их приверженности борьбе с изменением климата.
На пресс-конференции в Глазго Байден заявил, что Китай упустил возможность повлиять на людей по всему миру и на участников саммита. По словам президента США, Россия и Китай устранились от решения проблемы климата, которая касается всего мира "от Исландии до Австралии".
"Как можно так поступать и претендовать на роль лидера?"- заявил Байден, говоря о Китае.
Такую же ошибку совершает, по словам американского президента, и Владимир Путин. "У него тундра горит. В буквальном смысле горит тундра. У него серьезные проблемы с климатом, а он молчит о желании что-либо делать", - заявил Байден.
Си Цзиньпин и Владимир Путин отказались от личного участия в конференции ООН по климату, которая проходит в шотландском городе Глазго. Китайский лидер направил участникам письменное заявление, а президент России выступил с записанным обращением.
Китай - крупнейший в мире загрязнитель атмосферы углекислым газом, Россия - пятая после Китая, США, ЕС и Индии. По данным Центра климатических и энергетических решений, на долю Китая приходится примерно 26 процентов мировых выбросов парниковых газов, что больше, чем у всех остальных развитых стран, вместе взятых. На долю США около 13 процентов мировых выбросов, а на долю России – около 5,6 процента.
В Абхазии выявили 190 случаев коронавируса, два пациента скончались
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 660 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 190 из них.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 34, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми 102 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
За сутки скончались два пациента: в Гудаутской ЦРБ умерла женщина 82 лет, в российском военном госпитале скончался мужчина 1952 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31 980 человек. Зарегистрировано 463 летальных случая. Выздоровел 27 001 человек.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Абхазских ветеранов предупредили о запрете на проведение массовых мероприятий
В Абхазии установлен запрет на проведение массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и вне помещений, который действует по настоящее время, – об этом говорится в письме сухумского мэра Беслана Эшба на имя организаторов акции 4 ноября.
Ранее представитель Объединенного Совета ветеранов Ахра Бжания направил в городскую администрацию письмо, в котором сообщалось, что митинг на сухумской театральной прощади начнется 4 ноября в 13.00.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания вчера попросил граждан воздержаться от участия в митинге «во избежание всевозможных эксцессов».
«Хотел бы, уважаемые граждане, уважаемые ветераны, напомнить, что, во-первых, у нас еще никто не отменил ограничительные меры, а, во-вторых, никто не обращался за разрешением на проведение этой акции», – сказал Бжания, после чего, предположительно, Объединенный Совет ветеранов и направил письмо в сухумскую мэрию.
На встрече с восстановленным в должности главой МВД Дмитрием Дбар Аслан Бжания также сказал:
«Мы живем не одним днем, мы живем и планируем жить дальше и работать. Мы исправим те ошибки, которые были допущены».
Отметим, что накануне у офиса абхазской ветеранской организации «Аруаа» собрались граждане, недовольные решением Бжания восстановить в должности Дмитрия Дбар – участника инцидента на сухумской набережной 30 сентября.
О реакции ветеранов на письмо мэра Сухуми о действующем запрете на проведение массовых мероприятий пока не сообщается.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
- Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия 18 октября удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
- 2 ноября Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, наложив на него дисциплинарное взыскание.
Грузия за сутки приблизилась к максимальному числу новых случаев COVID-19
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 49 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 185.
За сутки в стране выявили 6024 новых случая коронавируса. Больше случаев заражения за время пандемии в Грузии выявили лишь 17 августа – 6208.
Накануне провели 58 291 тест: PCR-тестов – 21 826, экспресс–тестов на антиген – 36 465.
Выздоровели еще 3818 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 732 965, выздоровевших – 673 640.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,33%, за последние 14 дней составляет 9,13%, за неделю – 9,46%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3868 человек, всего в Грузии использовано 1 986 729 вакцин.
В Израиле на аукцион выставлены клейма из Освенцима
Сотрудники израильского национального мемориала Холокоста и Героизма (Яд ва-Шем) раскритиковали намерение иерусалимского аукциониста продать набор инструментов, которыми клеймили заключенных в лагере смерти Освенцим.
Набор штампов, сделанный из игл, это «самый шокирующий предмет Холокоста», - говорится на сайте аукциона.
Нацисты ставили клеймо из цифр и букв на руках пленных. У выживших до сих пор сохранились эти знаки. Это один из мрачных символов режима Адольфа Гитлера, во время правления которого были убиты около 6 млн евреев.
Аукционист Меир Цолман заявил, что продает лот, чтобы повысить осведомленность людей об истории. «Я последний, кто недооценивает или преуменьшает значение Холокоста, - цитирует его слова Times of Israel. – Перед продажей я хочу убедиться, что предмет окажется в нужных руках и поможет сохранить память о трагедии».
Еврейские лидеры и организации назвали продажу аморальной. Председатель израильского национального мемориала Яд ва-Шем Дани Даян написал в Твиттере, что «выступает против рынка еврейских или нацистских предметов со времен Холокоста».
Лот состоит из 14 штампов и буклета с инструкциями от производителя Aesculap. Его стартовая цена на аукционе, который состоится 9 ноября, 10 долларов. На момент публикации ставка достигла 3 тысяч 400 долларов.
По данным аукционного дома, выставленный на продажу набор - один из трех известных. Второй хранится в Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге, третий – в музее Освенцима в Польше.
Посол ЕС в Грузии раскритиковал назначение двух членов Высшего совета юстиции
Посол ЕС в Грузии Карл Харцель распространил заявление, в котором подверг критике назначение двух членов Высшего совета юстиции. Дипломат считает, что назначения были поспешными, непрозрачными и неконкурентными, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В заявлении Харцель от имени ЕС призывает власти Грузии выполнить свои обязательства, связанные с реформами, в том числе в интересах граждан Грузии в сфере правосудия, а также для будущих отношений Грузии с Евросоюзом.
«31 октября Конференция судей Грузии избрала двух новых членов Высшего совета юстиции. Эти назначения произошли на второй день после выборов в органы местного самоуправления.
Две женщины, работавшие на данных должностях, неожиданно покинули свои посты до истечения срока своих полномочий. Объявление кандидатов до назначения также не произошло. Назначения были поспешными, непрозрачными и неконкурентными. Соответственно, они противоречат обязательствам Грузии по повышению независимости, подотчетности, качества и доверия к судебной системе в соответствии с Соглашением об ассоциировании ЕС-Грузия.
Эти события еще раз доказывают, что начало амбициозного процесса судебной реформы с широким, инклюзивным и участием каждой партии является срочной необходимостью, и что политические партии Грузии взяли на себя это обязательство. ЕС еще раз призывает выполнить свои обязательства, связанные с реформами, в том числе в интересах граждан Грузии в сфере правосудия, а также для будущих отношений Грузии с ЕС.
Евросоюз еще раз подчеркивает: несмотря на то, что он по-прежнему привержен поддержке реформ в Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциировании между ЕС и Грузией, помощь ЕС будет по-прежнему зависеть от прогресса, достигнутого в реализации основных реформ», - говорится в заявлении посла ЕС в Грузии.
ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он жалуется на предвзятое к нему отношение со стороны судебных органов в Киеве и отказ Украины расследовать покушения на него, говорится в сообщении ЕСПЧ.
Так в 2014 году неизвестные пытались остановить автомобили в составе колонны, которые ехали в сторону Харькова через пять блокпостов. На первых трех машины пытались заблокировать, на последних двух – обстреляли. В тот же день на блокпосту возле Умани был открыт огонь по автомобильной колонне, следовавшей в сторону Крыма.
Янукович расценивает эти эпизоды как покушение на его жизнь, хотя ни в одном из случаев его не было в машинах. Украина, по мнению бывшего президента, не расследовала должным образом эти происшествия.
Также экс-президент настаивает, что уголовное расследование против него в Украине длится слишком долго, «не является ни независимым, ни беспристрастным».
Виктор Янукович отправил жалобу в ЕСПЧ в октябре 2015 года. Приступив к ее рассмотрению, Страсбурге обратился к правительству Украины с просьбой прокомментировать выдвинутые претензии в письменном виде.
- Виктор Янукович - 4-й президент Украины. Его отказ подписать соглашение об ассоциации с ЕС, а затем разгон демонстрантов в Киеве стали причиной массовых протестов в декабре 2013 – феврале 2014 годов, известных как Евромайдан или «Революция достоинства». В результате Янукович был отстранен от власти Верховной Радой после того, как стало известно, что он покинул Киев и де-факто отказался исполнять обязанности. Сам Янукович и официальная Москва назвали эти события государственным переворотом. Они стали предлогом для аннексии Крыма и российского вмешательства в дела Украины, в том числе поддержки сепаратистов в Донбассе. Какое-то время Россия считала Януковича легитимным президентом Украины. После победы на выборах в мае 2014 года Петра Порошенко Москва, однако, формально признала его новым президентом Украины, и сам Янукович теперь называет себя бывшим президентом страны.
- В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам заключения. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
Тренируемая россиянами охрана президента ЦАР обстреляла миротворцев ООН
Охрана президента Центральноафриканской Республики обстреляла безоружных миротворцев ООН неподалеку от президентского дворца. В результате инцидента ранены 10 человек, все они египтяне. Погибла одна местная жительница. Ранее сообщалось, что президентская охрана тренируется российскими наемниками. ООН обвиняла их в совершении военных преступлений.
Об обстреле миротворцев сообщила 2 ноября размещенная в республике миротворческая миссия ООН – МИНУСКА. Согласно коммюнике, инцидент произошел в столице ЦАР Банги 1 ноября, в 150 метрах от президентского дворца. Миротворцы из Египта только что прибыли в город и ехали из аэропорта на базу ООН в автобусе с символикой организации.
Утверждается, что огонь был открыт без предупреждения, а миротворцы были безоружны. Как сообщается, двое из десяти раненых находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, при попытке выйти из зоны обстрела автобус с египтянами сбил насмерть местную жительницу. ООН расценивает случившееся как преднамеренную атаку, которой не может быть оправдания. Организация потребовала расследования событий.
Ранее многочисленные журналистские расследования сообщали, что охраной президента в ЦАР занимаются российские наемники из так называемой Частной военной компании Вагнера и Sewa Security Services, которые связывают с российскими предпринимателем Евгением Пригожиным. Они как обучают местный персонал, так и непосредственно занимаются охраной.
ООН обвиняла наемников в преступлениях против мирного населения. Участвовали ли россияне непосредственно в обстреле миротворцев – неизвестно.
Турция подозревает депутата Госдумы Делимханова в организации убийств
Россияне, задержанные в Турции по подозрению в шпионаже и подготовке убийств, получали приказы от ближайшего соратника Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова, а также от некоего бизнесмена Казбека Дукузова, который, по версии следствия, организовал как минимум четыре убийства врагов Кадырова в Европе. Такие данные обнародовала национальная разведывательная организация Турции.
Известно, что в 2004 году Казбек Дукузов проходил обвиняемым по делу об убийстве в Москве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Следствие считало его исполнителем преступления, однако суд присяжных оправдал его, после чего Дукузов покинул Россию. Позже Верховный суд отменил оправдательный приговор, обвиняемый в убийстве был объявлен в розыск. В 2015 году СМИ сообщали, что Дукузов под чужой фамилией скрывался в ОАЭ, а летом 2016 года вернулся в Чечню.
О задержании и аресте в Стамбуле четверых граждан России, а также двух граждан Узбекистана и Украины, стало известно в октябре. Турецкие правоохранительные органы считают, что они готовили нападение на живущих на территории страны чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие, которое было изъято у преступников при обыске.
Среди целей группы турецкая разведка называет «одного из лидеров чеченской оппозиции» по имени Абдулхаким, который воевал против режима Башара Асада в Сирии. В свою очередь издание Кавказ.Реалии со ссылкой на местную чеченскую диаспору сообщало, что задержанных россиян также связывают с покушением на блогера Хасана Халитова и командира одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии Рустама Ажиева.
СМИ отмечают, что это далеко не первое задержание россиян, подозреваемых в политических убийствах на территории Турции. В 2016 году в Стамбуле были задержаны, а позднее осуждены граждане РФ Юрий Анисимов и Александр Смирнов. Согласно приговору местного суда, они причастны к убийству семерых чеченцев – сторонников независимости республики. Турецкая полиция считала, что обвиняемые являлись сотрудниками российских спецслужб. Их, предположительно, обменяли на арестованных в аннексированном Крыму сопредседателей Меджлиса крымско-татарского народа, признанного в России экстремистской организацией.
- Адам Делимханов является депутатом Госдумы с 2007 года. За время пребывания в парламенте он ни разу не выступил на заседаниях. В течение пяти последних лет Делимханов входил в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции. Также он был зампредом правительства Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров неоднократно называл его своим возможным преемником. По некоторым данным, Делимханов является родственником Кадырова.
- Правозащитники и независимые СМИ неоднократно обвиняли Делимханова в нарушениях прав человека и коррупции. В прошлом году издание «Проект», объявленное российскими властями «иностранным агентом», опубликовало материал, согласно которому депутат Госдумы через подставные лица зарабатывает сотни миллионов долларов, которые не учтены в его декларациях.
- В марте издание «Медиазона», также объявленное «иностранным агентом», выпустило расследование, в котором Делимханов и еще несколько приближенных к Рамзану Кадырову людей названы возможными соучастниками убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова в 2015 году. Спустя год после убийства личные охранники Делимханова Саид Ахмаев и Лечи Болатбаев были задержаны в Москве за вымогательство крупной суммы денег у бизнесмена Константина Жукова. По данным следствия, они шантажировали Жукова убийством и похищением детей. У задержанных был найден схрон оружия, десятки удостоверений сотрудников полиции и Следственного комитета, а также копии материалов дела об убийстве Немцова, которое к тому моменту еще не начал рассматривать суд. В 2018 году Ахмаева и Болатбаева приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Непосредственно перед приговором им смягчили обвинение с «вымогательства в особо крупном размере, совершенном группой лиц» на «самоуправство». «Новая газета» писала, что Рамзан Кадыров лично просил тогдашних главу Мосгорсуда Ольгу Егорову и генпрокурора Юрию Чайку «оказать содействие» в освобождении охранников Делимханова.
Глава Совета безопасности РФ встретился в Москве с директором ЦРУ США
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.
Обсуждались вопросы российско-американских отношений.
Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности Российской Федерации.
В этом году разногласия между Соединёнными Штатами и Россией усугубились. Преследование Алексея Навального, наращивание российского военного присутствия у границ с Украиной, кибератаки российских хакеров на крупнейший американский топливный трубопровод. Москва неизменно отрицает свою причастность к недружественным действиям по отношению к США.
Саакашвили обратился к участникам акции в Батуми
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к участникам акции протеста в Батуми. Письмо экс-главы государства на митинге зачитал оппозиционный кандидат в мэры города Георгий Киртадзе.
«Бог и вправду не убьет меня так, чтобы я хоть раз не прошел с поднятой головой по бульвару победного Батуми», - говорится в обращении Саакашвили. По словам экс-президента, все пути назад уже заблокированы, и у «спасения родины» нет альтернативы.
«Поэтому все должны объединиться, даже те, кто до сих пор наблюдал за процессами только со стороны. Вы уже победили Иванишвили с большим преимуществом, свидетелем чему стали вся Грузия и все международные наблюдатели. Теперь мы должны довести эту борьбу до конца», - заявил Саакашвили.
Как сообщает SOVA, Батуми стал первым городом, где прошла акция протеста, анонсированная оппозицией. На ней приняли участие лидеры разных партий, в том числе председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, основательница движения «Дроа» («Время пришло») Элене Хоштария, лидеры партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Митинги пройдут в других городах, а в субботу, 6 ноября, состоится масштабная антиправительственная акция в Тбилиси.
Бывшим президентам ФИФА и УЕФА предъявлено обвинение в мошенничестве
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение в мошенничестве бывшим президентам Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини. Об этом заявил во вторник офис Генерального прокурора страны.
Они обвиняются в незаконном присвоении суммы в два миллиона швейцарских франков (чуть больше двух миллионов долларов) и подделке документов. Согласно версии следствия, Блаттер одобрил незаконный платеж Платини задним числом из средств ФИФА за его работу в организации. Утверждается, что это нанесло урон международной федерации.
Дело о выплате привело к отставке Блаттера и Платини со своих постов в 2015 и 2016 году соответственно. Обоим было запрещено занимать любые посты в футболе сначала на 8, а затем еще на шесть лет.
В ходе расследования их дел функционеры получили еще ряд обвинений в коррупции, в том числе - в незаконных выплатах спортивным чиновникам. Однако теперь 85-летнему Блаттеру и 66-летнему Платини предстоит предстать перед Федеральным уголовным судом в Беллинцоне. Им грозит тюремный срок.
В Кабуле произошло два взрыва, не менее 19 человек погибли
Не менее 19 человек погибли и как минимум 50 получили ранения в результате атаки на военный госпиталь в центре Кабула, сообщает AFP со ссылкой на представителя министерства здравоохранения «Талибана» (организация признана в России террористической и запрещена). Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка.
По данным телеканала Tolo News, первый взрыв произошел у входа в госпиталь, второй – недалеко от здания. После этого началась перестрелка между нападавшими и боевиками «Талибана».
Один из врачей в интервью агентству AFP сообщил, что некоторое время после взрывов слышал выстрелы. «Думаю, что нападающие идут от комнаты к комнате, как и в прошлый раз», - заявил он, напомнив нападение на этот же госпиталь в 2017 году. Тогда боевики группировки «Исламское государство» (признана в России террористической и запрещена), переодетые медиками, убили не менее 30 человек.
- В августе 2021 года, после вывода интернациональных войск из Афганистана, власть захватили боевики «Талибана». В стране усилилась волна насилия и терактов, совершенных в том числе представителями «Исламского государства», с которым враждуют талибы.
- Одной из крупнейших атак, организованных ИГ за последнее время, стал теракт в августе 2021 года в аэропорту Кабула во время международной эвакуации. Террористы-смертники устроили взрывы в толпе людей, в результате погибли почти 200 человек.
Дмитрий Дбар вернулся к исполнению обязанностей главы абхазского МВД
Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Дбар, согласно указу президента, приступил сегодня, 2 ноября, к исполнению своих служебных обязанностей. Этим же указом Аслан Бжания освободил первого заместителя министра внутренних дел Руслана Ажиба от временного исполнения обязанностей министра внутренних дел республики.
«Такого рода инциденты в дальнейшем недопустимы. Месяц страна обсуждает данную проблему. Я принял решение о наложении на вас дисциплинарного взыскания, при этом вы остаетесь в должности министра внутренних дел с сегодняшнего дня», - сказал глава республики.
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар высказал свое мнение по поводу инцидента, произошедшего в этот день.
«Я сам родился в семье ветерана Отечественной войны народа Абхазии и рос в окружении ветеранов. С первого дня я хотел принести свои извинения ветеранам, пострадавшим в данном инциденте и лично пожать им руку, но мне не представилась такая возможность. Пользуясь случаем, хочу извиниться за то, что произошло. Это недопустимо, и я обещаю, что впредь такого не произойдет. Я полностью согласен с наложенным на меня взысканием и готов приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Еще раз повторюсь: впредь такие инциденты, имевшие место 30 сентября, не произойдут», - заявил Дмитрий Дбар.
Сегодня же президент Аслан Бжания принял генерального прокурора Адгура Агрба. Бжания и Агрба обсудили результаты процессуальной проверки, проведенной Генпрокуратурой в связи с инцидентом, произошедшим 30 сентября на сухумской набережной. В соответствии с этим, по информации генерального прокурора, в отношении Дмитрия Дбар Генеральной прокуратурой не был усмотрен состав преступления.
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