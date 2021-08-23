В США окончательно одобрена вакцина Pfizer от COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в полном объеме одобрило использование для людей старше 16 лет вакцины от COVID-19, разработанной американской корпорацией Pfizer и германской BioNTech.

Этот препарат уже активно используется в США и многих других странах мира для вакцинации от коронавирусной инфекции. Однако он был одобрен в США лишь для экстренного использования, что накладывало ряд ограничений. Как отмечается в заявлении ведомства, сегодняшнее одобрение вакцины может послужить для тех людей, которые до сих пор относились к ней с недоверием, дополнительным подтверждением ее надежности и безопасности.

Pfizer первой из всех вакцин получила одобрение для экстренного использования в США – еще в декабре прошлого года. С тех пор в США было сделано более 200 миллионов прививок этой вакцины. Для экстренного использования в США одобрены еще две вакцины – Moderna и Johnson&Johnson, общее число сделанных в стране прививок превысило 350 миллионов.

Несмотря на то что в Соединенных Штатах привито уже больше половины населения, в последние недели в стране вновь отмечается рост числа инфицированных коронавирусом. Его связывают с распространением штамма «дельта». Отмечаются и случаи инфицирования привитых, однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вакцинация существенно снижает риски тяжелого течения заболевания и смерти.

В России одобрены четыре вакцины отечественного производства и ни одна из зарубежных, включая Pfizer.