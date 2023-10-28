В США демократ Дин Филлипс объявил о желании сменить Байдена на выборах

Конгрессмен из штата Миннесота, 54-летний Дин Филлипс объявил о выдвижении своей кандидатуры от Демократической партии на президентских выборах 2024 года. Как сообщает «Голос Америки», он надеется конкурировать с действующим президентом за партийную номинацию. Основанием для таких надежд, стали опасения избирателей в связи с возрастом Джо Байдена, отмечается в публикации.

Дин Филлипс – мультимиллионер и один из самых богатых членов Палаты представителей. До начала политической карьеры он унаследовал от своего отчима компанию, производящую водку и шнапс и основал фирму мороженого Talenti gelato. В 2018 году в ходе своей предвыборной кампании в Палату представителей Филлипс водил грузовик с мороженым. Тогда он победил республиканца, который баллотировался в округе на пятый срок, а позднее еще дважды побеждал республиканцев на выборах в своем округе.



В предвыборном видеоролике Дин Филлипс так говорит о своем политическом кредо: «У нас есть некоторые проблемы... Мы собираемся восстановить эту экономику, и мы собираемся восстановить Америку».



Филлипс провел предвыборное мероприятие в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир, и подал документы на участие в праймериз в офис государственного секретаря этого штата, сообщает «Голос Америки».