В США ожидают вынесения приговора миллионеру Роберту Дёрсту

В США жюри присяжных признало мультимиллионера Роберта Дёрста виновным в убийстве в 2000 году его подруги Сьюзан Берман. Агентство Reuters сообщило, что признанный виновным и в других преступлениях, Дёрст, по всей вероятности, будет вынесен приговор к пожизненному заключению. Оглашение приговора 78-летнему Дёрсту назначено на 18 октября.

Продолжавшиеся в последние три с лишним десятилетия попытки доказательно расследовать несколько убийств, совершенных Дёрстом, давали ответов на все вопросы. Речь идёт об убийстве трех человек, совершённых на



Дёрст подозревается в убийстве трех человек, совершенных на протяжении 39 лет. В 1982 году исчезла его жена Кэтлин Маккормак. В 2000 году была убита подруга миллионера Сьюзан Бергман. Дёрст был заподозрен в том, что это было делом его рук, ради сокрытия обстоятельств убийства своей жены - Бергман знала правду об этом преступлении.

Третьей предполагаемой жертвой Дёрста стал его бывший сосед Морри Блэк. Несмотря на признание Дёрста в том, что он разрубил тело Блэка и сбросил его останки в реку, суд присяжных в 2001 году оправдал миллионера.



В ходе судебного заседания, состоявшегося в конце этой недели, Дёрст был признан виновным во всех трёх убийствах.

Сообщившие об этом СМИ рассказывают об эпизоде из жизни Роберта Дёрста, послужившем одним из последних аргументов в пользу его окончательного осуждения. Во время съемок документального сериала канала HBO «Тайны миллиардера» (The Jinx), наследник империи недвижимости, разговаривая сам с собой и забыв во время перерыва в съёмках, что на нём включённый микрофон, сознался в преступлении.