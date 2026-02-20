В США признали незаконными тарифы Трампа против других стран

Верховный суд США признал незаконными большинство тарифов президента США Дональда Трампа, в том числе «взаимные» пошлины на импорт практически из всех стран мира и 25-процентные тарифы на товары из Канады, Мексики и Китая, пишет The Wall Street Journal.

Суд постановил, что Трамп превысил свои полномочия, воспользовавшись законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA). «Если бы Конгресс намеревался предоставить президенту особые и экстраординарные полномочия по введению тарифов, он сделал бы это прямо», – говорится в решении Верховного суда.

Это первый случай, когда Верховный суд окончательно отменил одну из политических мер Трампа, принятых им во время второго срока, отмечает The Wall Street Journal. В других областях консервативное большинство суда до сих пор предоставляло Трампу широкие полномочия.

Решение не затрагивает тарифы на сталь и алюминий, которые введены на основании других законов. Под него подпадают пошлины, которые должны были принести за десять лет около полутора триллионов долларов. Согласно решению, уже заплатившие их компании могут потребовать возврата средств из Минфина. Сотни фирм уже подали соответствующие иски.

Трамп может ввести часть тарифов заново через другие правовые механизмы, но это потребует больше времени, отмечает издание.

В феврале 2025 года Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики, объяснив решение недостаточными мерами по предотвращению проникновения фентанила и других нелегальных наркотиков через границу США.

В апреле Трамп объявил о введении общей 10-процентной пошлины на импорт практически из всех стран и о более высоких пошлинах на те страны, которые администрация считает недобросовестными участниками торговой торговли.

Тарифы оставались в силе на протяжении всего судебного разбирательства.