В США сенатор заблокировал продажу оружия Венгрии «в наказание»

Главный республиканец в Комитете по международным отношениям Сената США Джеймс Риш заблокировал продажу американского оружия Венгрии «в наказание» за то, что она не одобряет заявку Швеции в НАТО.
«Венгрия должна согласиться со вступлением Швеции в НАТО, если хочет получить пакет вооружения, который включает 24 батареи ракетных установок HIMARS, более сотни ракет и капсул, а также сопутствующие запчасти и поддержку», говорится в заявлении Риша для The Washington Post. Стоимость пакета военной помощи составляет 735 миллионов долларов.
Крупные продажи оружия требуют разрешения председателей и членов Комитетов по международным отношениям Сената и Палаты представителей США. Решение Риша не позволяет продолжить процесс продажи оружия Венгрии.
В Госдепартаменте США и в правительстве Венгрии отказались комментировать ситуацию.
Венгрия упрекает Швецию в критике своих институтов. В мае премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что «ничего не имеет против членства Швеции в НАТО», но для одобрения её заявки отношения двух стран должны «значительно улучшиться».
- Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Для вступления в альянс необходимо одобрение всех его членов. Финляндию приняли в НАТО в апреле 2023 года.
- Заявку Швеции всё ещё не ратифицировали Венгрия и Турция. Последняя требует от Швеции выдачи представителей Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической организацией.