В США согласовали проект временного финансирования правительства

Конгресс США согласовал проект временного финансирования правительства на 2024 год. План предполагает выделение средств одним правительственным структурам до 1 марта, другим - до 8 марта. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, голосование по проекту пройдет в Конгрессе на следующей неделе. Чтобы предотвратить приостановку работы госструктур – так называемый шатдаун, – конгрессменам необходимо принять законопроект до 19 января.

Ранее идею очередного краткосрочного продления финансирования правительства резко критиковал спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

В начале января Конгресс достиг соглашения по финансированию правительства в 2024 году в размере 1,6 триллиона долларов. Предложенный бюджет включает рекордные 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда – на необоронные расходы.

В ноябре президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства на период до 19 января 2024 года. В закон не вошла помощь Украине, Израилю и Тайваню – этот вопрос рассматривают отдельно. Планируется, что на эти цели уйдет 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиард на военную поддержку Киева. Республиканцы настаивают на усилении охраны границ Соединённых Штатов в обмен на своё одобрение помощи другим странам.