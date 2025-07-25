В США умер рестлер и актёр Халк Хоган

В Соединённых Штатах умер профессиональный рестлер и киноактёр Халк Хоган. Об этом сообщила компания World Wrestling Entertainment.

Хогану (настоящее имя - Терри Боллеа) был 71 год. Он умер во Флориде, как сообщается, от сердечного приступа.

Халк Хоган - один из наиболее известных и коммерчески успешных рестлеров в мире. В некрологе Reuters отмечается, что в 1980-е годы он «превратил профессиональный рестлинг в глобальный феномен», сам став при этом частью поп-культуры.

Рестлинг - театрализованное представление в формате борцовского поединка, участники которого изображают определённых персонажей. Речь идёт о развлекательном шоу.

Хоган известен также своими ролями в кино и на телевидении, в том числе в сериалах «Спасатели Малибу» и «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» и фильме «Рокки-3».

В 2024 году он выступил на национальном съезде Республиканской партии в поддержку кандидатуры Дональда Трампа в президенты США. Выступление, как и многие публичные появления Хогана, превратилось в яркое шоу.