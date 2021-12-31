Новости
В США за сутки коронавирусом заразилось почти 500 тысяч человек
В Соединённых Штатах за сутки выявлено самое высокое число инфицированных коронавирусом за почти 2 года пандемии. По данным The New York Times, в среду в стране было выявлено более 488 тысяч инфицированных. По неофициальным данным портала Worldometers, в четверг этот показатель был ещё выше - более 500 тысяч.
Столь резкий рост числа инфицированных специалисты связывают с быстрым распространением более заразного штамма "омикрон". Такая же картина наблюдается во многих странах Западной Европы. В частности, в Великобритании, население которой примерно в 6 раз меньше, чем в США, за последние сутки выявлено почти 200 тысяч инфицированных, во Франции более 200 тысяч.
В большинстве стран мира при этом сейчас нет локдаунов, которые, как правило, вводились прошлой зимой. Действуют различные иные ограничения - например, масочный режим или необходимость предъявлять куар-коды о вакцинации.
В отличие от показателей числа инфицированных, число госпитализированных и умерших от COVID-19 в странах, где быстро распространяется "омикрон", растёт далеко не такими быстрыми темпами. В ЮАР, где "омикрон" более месяца назад был впервые выявлен, специалисты говорят о том, что вызванная им волна заражений уже схлынула и фактически не привела к увеличению числа смертей.
- Во всём мире сейчас фиксируется более 1 миллиона заражений коронавирусом за сутки - это самые высокие показатели с начала пандемии - и несколько тысяч смертей. При этом в ряде европейских стран, в том числе в России, число заражённых и умерших продолжает постепенно снижаться.
- Очередного всплеска заболеваний власти России ожидают в январе-феврале 2022 года. Об этомсообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Распространение "омикрона", которое власти уже назвали неизбежным, по оценкам Reuters, приведёт к тому, что будет выявляться более 50 тысяч случаев заражения в сутки. При этом власти надеются, что, как и в странах Запада, резкого увеличения числа смертей не произойдёт, поскольку течение болезни при "омикроне" мягче, чем при доминирующем в России сейчас штамме "дельта".
- 31 декабря исполняется два года с момента, когда Китай официально оповестил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Вскоре был выявлен ранее не известный коронавирус, который и стал причиной болезни. Начавшаяся пандемия унесла жизни более 5 миллионов человек, перенесли инфекцию, по официальным данным, почти 300 миллионов по всему миру.
Другие новости дня
В Грузии выявили 2100 новых случаев коронавируса, 42 пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 42 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 800.
За сутки в стране выявили 2100 новых случаев коронавируса. Накануне провели 38 802 теста: PCR-тестов – 15 330, экспресс–тестов на антиген – 23 472.
Выздоровел еще 2251 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 934 741, выздоровевших – 895 315.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,41%, за последние 14 дней составляет 5,5%, за неделю – 5,28%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5532 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 512 858.
Михаил Саакашвили впервые рассказал о внебрачной дочери
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в обращении из Руставской тюрьмы рассказал о телевизионном дебюте внебрачной дочери – Элис Марии Саакашвили. Мать ребенка – известная грузинская певица Софо Нижарадзе. Саакашвили впервые признал, что у него есть внебрачный ребенок.
«Это первый год, когда с экрана телевизора нас вместе с мамой поприветствует самая молодая участница новогоднего концерта телеканала «Мтавари архи» Элис Мария Саакашвили. Моя самая любимая девочка и самый младший ребенок», – сказано в обращении Саакашвили.
Ранее, 1 октября стало известно, что он создал семью с украинским политиком Лизой Ясько. Для бывшей первой леди Грузии Сандры Рулофс это стало неожиданностью. У Саакашвили и Рулофс двое сыновей – Эдуард и Николоз.
Путин дал гражданство России неформальному советнику Рейгана
Владимир Путин дал российское гражданство американской писательнице и бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси. Соответствующий указ российский президент подписал 30 декабря.
Сюзанне Масси 90 лет. Она исследователь истории России и автор книги "Земля Жар-птицы: красота древней России". Считается, что Рейган заинтересовался Масси после прочтения её произведения. Президент и писательница встретились в Белом доме. После этого она стала неформальным советником Рейгана по взаимодействию с Советским Союзом.
Масси помогала американскому президенту в подготовке встреч с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Женеве и Рейкьявике в середине 1980-х годов. Считается, что именно Масси научила Рейгана говорить по-русски фразу "доверяй, но проверяй".
В мае 2021 года Масси обратилась к Путину с просьбой дать ей российское гражданство. Тогда она сказала, что посвятила много лет сближению двух стран. Позднее Масси отметила, что паспорт ей нужен в том числе и для написания в России книги.
Официальная смертность от COVID-19 в России в ноябре обновила максимум
В России и аннексированном Крыму в ноябре умерли более 87,5 тысяч человек с диагнозом COVID-19. У 80 тысяч из них заболевание точно или предположительно стало основной причиной смерти. Почти у полутора тысяч умерших коронавирус вызвал осложнения, ускорившие смерть. Об этом сообщает Росстат.
Официальное число смертей от COVID-19 в ноябре стало максимальным за месяц за два года пандемии.
Ранее замглавы правительства Татьяна Голикова сообщала, что в ноябре смертность в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 17 процентов. При этом основной прирост, по словам Голиковой, пришёлся именно на COVID-19.
30 декабря, на последнем в уходящем году заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Голикова сказала, что количество заражений коронавирусом снижается. Вместе с тем вице-премьер предостерегла о возможном росте заболеваемости после новогодних праздников.
16 декабря издание "Холод" подсчитало на основе выступлений Голиковой, что избыточная смертность в России с начала пандемии коронавируса превысила один миллион человек. В ответ глава Минздрава Михаил Мурашко назвал это сообщение фейком.
По официальным данным, с начала пандемии коронавируса в России с учётом Крыма диагностировано почти 10,5 миллионов случаев COVID-19. Умерли более 300 тысяч человек.
Путин предупредил Байдена об угрозе «полного разрыва отношений»
Вечером в четверг, 30 декабря, прошли телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Байден во время разговора находился в своём доме в штате Делавэр.
Телефонный разговор двух президентов продолжался 50 минут.
Разговор прошёл на фоне обострения ситуации вокруг Украины.
Комментарий Белого Дома
В заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки по итогам переговоров говорится о том, что Джо Байден призвал Владимира Путина разрядить напряженную ситуацию вокруг Украины. Президент Байден дал понять, что США с союзниками и партнерами "решительно ответят на дальнейшую агрессию против Украины". При этом президент Байден поддержал дипломатические усилия, в частности двусторонний американо-российский стратегический диалог и переговоры в рамках Совета НАТО-Россия и ОБСЕ, которые должны пройти в январе. В заявлении Белого дома подчеркивается, что дипломатический диалог может привести к успеху лишь в условиях деэскалации конфликта.
По словам не названных по именам представителей администрации США, во время разговора Байден сказал Путину, что перед двумя странами открыты два пути: дипломатия или сдерживание России с помощью санкций. По какому пути будут развиваться события, зависит от действий России в ближайшее время. Президент США ещё раз сделал акцент на том, что его администрация готова ввести санкции, которые нанесут России серьёзный экономический урон, если Кремль начнёт полномасштабное вторжение в Украину, которого опасаются в Киеве и на Западе.
Президент Байден, по словам сотрудника администрации США, подчеркнул принцип, которого неукоснительно придерживаются Соединенные Штаты в переговорах с Россией, - ни один из вопросов, связанных с безопасностью американских союзников и партнеров, не будет решаться без их участия. Путин принял это к сведению, подчеркнул представитель Белого дома. В начале января Вашингтон намерен продолжить "очень интенсивный период консультаций" со своими европейскими союзниками и партнерами.
Комментарий Кремля
Разговор в преддверии переговоров России с США и НАТО по вопросам безопасности инициировала Москва.
В сообщении Кремля о телефонном разговоре сказано, что главной его темой стали предстоящие переговоры об обсуждении российских требований о предоставлении "гарантий безопасности". Путин вновь сказал Байдену, что Москва добивается "твёрдых правовых гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ".
Переговоры, как говорится в сообщении, состоятся сначала в Женеве 9–10 января, а затем в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ. В сообщении Кремля говорится, что Байден заявил, что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.
Возможное введение санкций против России "в случае эскалации ситуации вокруг Украины" Путин назвал "серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".
Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя разговор, подчеркнул, что президент США, в частности, говорил о недопустимости развязывания ядерной войны.
Что предшествовало разговору
Это уже второй разговор Путина и Байдена в декабре - после переговоров по видеосвязи.
Осенью СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик.
Секретарь Совета нацбезопасности Украины, сообщил, что Киев пока не видит угрозы полномасштабного вторжения со стороны России. По словам Алексея Данилова, Москва в данный момент не может начать полноценное вторжение физически.
Ночные клубы будут работать в Грузии в новогоднюю ночь
Ночным клубам в Грузии разрешили провести вечеринки на Новый год – 31 декабря и 1 января. Соответствующее решение принял межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19.
По итогам консультаций с сектором было достигнуто соглашение, что на мероприятия будет допускаться ограниченное количество гостей. При этом регуляции будут ужесточены, пишет агентство «Новости-Грузия».
В частности, ночные клубы будут допускать только:
- Полностью вакцинированных лиц;
- Лиц, переболевшие коронавирусом;
- Лиц, предоставивших результат отрицательного ПЦР-теста, проведенного не позднее чем за 48-часов до мероприятия.
«Соответствующие ведомства будут строго контролировать исполнение регуляций», – отмечено в сообщении, распространенном пресс-службой правительства.
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года после того, как в стране появились первые заболевшие коронавирусом. С тех пор развлекательным заведениям, в отличие от ресторанов, фитнес-клубов и театров и так и не разрешили возобновить работу.
В течение нескольких месяцев власти и владельцы ночных клубов пытались договориться об открытии, однако эти переговоры были безуспешны. Представители сферы заявили, что, несмотря на запрет, намерены проводить мероприятия с соблюдением правил безопасности, а в случае санкций обещали прибегнуть к акциям протеста.
В Грузии запретили курить в такси, на канатных дорогах и водном транспорте
Парламент Грузии сегодня принял поправки в «Закон о контроле табака» - 80 депутатов проголосовали «за», один был «против», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Теперь закон запрещает курить в такси, а также в частном автомобиле, если в нем едет несовершеннолетний. Курение в такси, а также на канатных дорогах и на водных видах транспорта будет наказываться штрафом в размере 200 лари (65 долларов).
Штраф за курение в частных машинах в присутствии несовершеннолетних составит 50 лари (16 долларов). В случае повторных нарушений в течение года размер денежных санкций удвоится.
Рекомендацию о запрете курения в такси и частных машинах в присутствии детей парламент Грузии принял в апреле текущего года. После мониторинга соблюдения «Закона о контроле табака» депутаты решили, что ведение такого положения необходимо. Инициаторами поправок стали депутаты от большинства Дмитрий Хундадзе и Владимир Кахадзе. Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года.
На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.
На сегодняшний день цены на пачку сигарет в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения - в 2017 году пачка сигарет стоила около 1,5 лари.
Президент Радио Свобода осудил расширение списка «иноагентов»
Президент медиакорпорации Радио свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай осудил включение в реестр «иноагентов» сотрудничающих с радиостанцией. «Сегодняшнее добавление двоих журналистов Радио Свобода в список «иностранных агентов» довело до 18 работающих с радиостанцией число россиян, на которых навешен такой ярлык. Эти действия не заставят нас прекратить работу на российскую аудиторию», - заявил Флай.
Минюст РФ внес в реестр СМИ-физлиц – «иностранных агентов» еще восемь человек. Теперь в реестре их 111.
Список пополнили редактор социальных сетей Радио Свобода Иван Беляев, журналистка Север.Реалии Елена Владыкина, бывший замдиректора Первого канала и бывший член Общественной палаты России Марат Гельман, колумнист издания The New Times Виктор Шендерович, главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова, участницы Pussy Riot Надя Толоконникова и Вероника Никульшина и ярославский кинопредприниматель и основатель киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев.
Толоконникова в фейсбуке написала, что не намерена маркировать свои записи и будет оспаривать решение в суде. «Надо оговориться, что эта позиция не всем подходит, и людям правда приходится эту адскую простыню текста писать», - отметила активистка.
Андрей Алексеев рассказал телеграм-каналу «Можем объяснить», что ему с сентября уже поступали неофициальные сообщения о вероятности включения в реестр Минюста. «Мы никогда не скрывали, что проводим кинопоказы в сотрудничестве с немецким фондом Фридриха Науманна, всегда открыто об этом говорили», - подчеркнул предприниматель.
- В реестре СМИ – иностранных агентов значатся 111 человек и изданий. 94 из них внесли в список в 2021 году.
Парламент Грузии ввел санкции за осквернение флагов ЕС, НАТО и дружественных стран
Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении поправки Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие санкции за осквернение символов стран-партнеров Грузии и международных организаций. Изменения получили единогласную поддержу – за них проголосовал 81 депутат, пишет SOVA.
Согласно законопроекту, осквернение установленного госучреждением официального символа Евросоюза, НАТО или другой международной организации, членом которой является Грузия, а также осквернение флага или герба стран, с которыми у Грузии есть дипломатические отношения, будет караться штрафом в размере 1000 лари (около 320 долларов). Повторное правонарушение повлечет за собой штраф в размере 2000 лари (около 650 долларов) или административный арест сроком до 15 суток.
Законопроект был инициирован после беспорядков в Тбилиси 5-6 июля. Тогда толпа радикалов дважды сорвала флаг Евросоюза, установленный перед зданием парламента Грузии.
Минюст РФ внес в реестр «иноагентов» Шендеровича и Толоконникову
Минюст Российской Федерации внес в реестр СМИ-физлиц – «иностранных агентов» еще восемь человек. Теперь в реестре их 111.
Список пополнили редактор социальных сетей Радио Свобода Иван Беляев, журналистка Север.Реалии Елена Владыкина, бывший замдиректора Первого канала и бывший член Общественной палаты России Марат Гельман, колумнист издания The New Times Виктор Шендерович, главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова, участницы Pussy Riot Надя Толоконникова и Вероника Никульшина и ярославский кинопредприниматель Андрей Алексеев.
Толоконникова в Фейсбуке написала, что не намерена маркировать свои записи и будет оспаривать решение в суде. «Надо оговориться, что эта позиция не всем подходит, и людям правда приходится эту адскую простыню текста писать», - отметила активистка.
- В реестре СМИ – иностранных агентов значатся 111 человек и изданий. 94 из них внесли в список в 2021 году.
Югоосетинские власти освободили двух граждан Грузии
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили двух ранее задержанных граждан Грузии – Нику Бежиташвили и Квирия Элизбарашвили. Об этом заявили в СГБ Грузии.
О задержании граждан Грузии, жителей села Гремисхеви Душетского муниципалитета в Тбилиси сообщили накануне.
- 27 декабря в Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетии сообщили о задержании двух граждан Грузии, жителей села Авлеви Карельского муниципалитета Зазы Мегрелишвили и Тамаза Гогичашвили.
- 9 декабря были задержаны жители Гори – Кахабер Натадзе и Владимир Каниашвили. Одного из них обвинили в контрабанде наркотических средств.
- 12 декабря стало известно о задержании бывшего военного Мамуки Чхиквадзе. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении него пока не принято.
- 19 декабря власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Гелу Гочошвили, задержанного 14 августа.
- 24 декабря освободили задержанных близ села Адзви Горийского муниципалитета четверых граждан Грузии.
Путин не поздравил с Новым годом президентов Украины и Грузии
Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом глав 42 государств, в том числе США и Ватикана. В поздравлении не оказалось имен президентов Украины Владимира Зеленского и Грузии Саломе Зурабишвили. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин поздравил в том числе Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и королеву Елизавету II, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Турции Рэджепа Эрдогана, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
В поздравлении к президенту США Джо Байдену Путин написал, что две страны могут и должны "взаимодействовать конструктивно для преодоления общих вызовов". Без поздравлений Путина остались лидеры стран Балтии - Литвы, Латвии и Эстонии.
- В прошлом году президент России также не поздравлял Зеленского и Зурабишвили с Новым годом. В 2019 году Путин впервые за шесть лет поздравил президента Украины с Новым годом в ходе телефонного разговора. Тогда они обсуждали обмен удерживаемых граждан, который прошел 29 декабря, и составляли списки для будущих обменов.
- Предыдущего президента Украины Петра Порошенко Путин не поздравлял ни разу. Последний раз российский лидер поздравлял украинского в 2013 году, до аннексии Крыма и ухудшения отношений между странами.
Глава СГБ Грузии: «Появилась информация о ликвидации Муслима Маргошвили»
Недавно появилась информация о ликвидации нашего гражданина Муслима Маргошвили, – заявил председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили в эфире телекомпании «Рустави 2».
Ранее о смерти полевого командира Муслима Шишани (Мурад Маргошвили) заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Других подтверждений информации пока не поступало.
По словам главы СГБ Грузии, к террористической деятельности были подключены 50 граждан Грузии, большинство из них – в рядах «Исламского государства».
«Многие из них ликвидированы в результате боевых действий. На сегодня у нас есть информация относительно 20 граждан, которые находятся в Сирии, в том числе в лагерях», – сказал Лилуашвили.
По словам главы СГБ, многие лица, связанные с террористической деятельностью, отбывают наказание в грузинских тюрьмах. Лилуашвили упомянул и задержание пятерых граждан Грузии – в августе текущего года в СГБ заявили, что жители Панкисского ущелья присоединились к террористической организации «Исламское государство» и планировали отправиться в Сирию – в лагерь террористов.
Лилуашвили добавил, что в стране минимизирована угроза терроризма, а также угроза, связанная с вербовкой террористами молодых граждан Грузии.
- Муслим Шишани – чеченец, родом из грузинского ущелья Панкиси и участник второй войны в Чечне. С 2014 года он был включен в список Госдепартамента США как террорист, в отношении него введены санкции.
- Члены «Хайат Тахрир аш-Шам» в начале октября захватили штаб-квартиру Шишани в Идлибе. Однако сутки спустя последний освободил её.
- В 2018 году Шишани призвал сирийскую оппозицию к объединению, опровергнув информацию о своем участии в операции против сирийских курдов на стороне Турции. В отряде Шишани, кроме чеченцев, немало курдских бойцов.
В Абхазии приняли законопроект «О противодействии международной изоляции»
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли в первом чтении законопроект «О противодействии международной изоляции Республики Абхазия».
Как пишет агентство «Апсныпресс», документ представил председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния.
«Законопроект направлен на защиту основ конституционного строя Абхазии, основных прав и свобод граждан республики, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих или проживающих на законных основаниях на территории страны, в том числе, с целью туризма, осуществления трудовой, предпринимательской или иной незапрещенной законодательством Абхазии деятельности, юридических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Абхазия, осуществляющих коммерческую , некоммерческую, иную незапрещенную законодательством Абхазии деятельность на территории Абхазии или взаимодействие с резидентами Республики Абхазия», – отметил Гуния.
Сообщается, что законопроект дает легальное определение понятию «агрессивная политика по непризнанию суверенности и демократичности Республики Абхазия». В документе указан порядок определения и отнесения к статусу «субъекта агрессивной политики изоляции Республики Абхазия».
Среди предложенных ответных мер по противодействию агрессивной политике изоляции – запрет на въезд в Абхазию; запрет на осуществление коммерческой и некоммерческой деятельности, запрет на любые сделки на территории Абхазии; внесение в реестр агентов субъекта агрессивной политики изоляции; приостановление деятельности некоммерческих организаций; признание деятельности неправительственных организаций нежелательной на территории Абхазии; противодействие пропаганде агрессивной политики изоляции и обеспечение информационной безопасности.
На сессии югоосетинского парламента разгорелись острые дебаты
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в сессии югоосетинского парламента, на которой разгорелись острые дебаты.
Депутаты подняли на заседании вопрос о де-факто границе с Грузией. Ранее они заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Оппозиционеры не согласны и с заявлением Бибилова о том, что согласно декрету 1922 года села Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.) «могут оказаться на территории Грузии».
Сегодня Бибилов повторил это слова, после чего ситуация в парламенте накалилась. В ситуацию вмешались сотрудники госохраны, Бибилов попросил их покинуть зал заседаний.
Югоосетинский лидер также заявил, что «именно президент принял решение о том, чтобы пограничники встали на сегодняшних границах».
Мэра Томска приговорили к 2 годам колонии за коррупцию
Советский районный суд приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам колонии. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд установил, что в 2016 году Кляйн, используя свои полномочия мэра, препятствовал строительству микрорайона в Томске рядом с пивзаводом компании "Томское пиво". Большая часть акций компании принадлежит самому чиновнику.
Его также обвинили в незаконном участии в управлении этой компанией, так как он должен был выйти из состава акционеров после избрания мэром. Вместо того, чтобы продать акции, он передал их в доверительное управление своей жене, которая стала гендиректором предприятия.
Помимо этого, Кляйну вменили лоббирование интересов своей дочери в вопросе приобретения земельного участка в 2015 году. Суд считает, что она получила участок в обход конкурсных процедур и по заниженной стоимости. По этому эпизоду преступления мэру назначили штраф в 200 тысяч рублей, сам участок арестовали на полгода.
Кляйн отрицает все обвинения и заявляет, что дело против него было сфабриковано с помощью лжесвидетелей. Одной из свидетелей обвинения была его заместительница Анна Подгорная, другим - бывший заместитель Евгений Суриков, также осужденный за взятку. На последнем заседании 27 декабря Кляйн попросил суд его оправдать и дать "дальше служить томичанам".
- Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года во время совещания в администрации, а после – арестовали и отстранили от должности. В СИЗО у Кляйна обострилось онкологическое заболевание. 25 февраля мэра прооперировали в НИИ онкологии, с 2 марта он находится под домашним арестом.
- Прокуратура запрашивала для мэра пять лет колонии.
Волк покусал трех человек в селе на западе Грузии
Волк покусал троих человек в селе Маглаки Цхалтубского района (Западная Грузия).
Пациенты помещены в Кутаисский реферальный госпиталь, сообщает Общественный вещатель Грузии.
По словам медицинского директора клиники Ираклия Гогинава, состояние здоровья пациентов стабильное.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», отстрел волков в Грузии запрещен. Охотиться на этих хищников разрешается только в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. И даже в этом случае необходимо специальное разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.
Адвокат: Саакашвили не может передвигаться самостоятельно
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не коммуникабелен, он слаб и одурманен, – об этом заявил адвокат Саакашвили Ника Гварамия, посетивший политика в 12-м пенитенциарном учреждении Рустави. По его словам, Саакашвили передвигается с помощью конвоя.
«Важные заявления в данный момент невозможны. Он не коммуникабелен, слаб, одурманен», – сказал Гварамия, добавив, что Саакашвили сделает важные заявления завтра.
По словам Гварамия, во время перевода из Горийского военного госпиталя в Руставскую тюрьму Саакашвили не оказывал сопротивления сотрудникам Специальной пенитенциарной службы из-за слабости, не было и физического насилия в отношении него.
В Грузии за сутки выявили 2097 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 51 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 758.
За сутки в стране выявили 2097 новых случаев коронавируса. Накануне провели 39 036 тестов: PCR-тестов – 15 924, экспресс–тестов на антиген – 23 112.
Выздоровел еще 2331 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 932 641, выздоровевших – 893 064.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,37%, за последние 14 дней составляет 5,57%, за неделю – 5,15%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 8615 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 505 996.
Пенитенциарная служба: Саакашвили переведен в учреждение №12 в полном соответствии с законом
Осужденный Михаил Саакашвили переведен в учреждение №12 (Руставская тюрьма) в полном соответствии с законом, – об этом говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.
«В связи с высоким общественным интересом уточняем, что 30 декабря этого года осужденный/обвиняемый Михаил Саакашвили был переведен из Военного госпиталя имени Георгия Абрамишвили министерства обороны в пенитенциарное учреждение №12 в полном соответствии с законом», – заявили в Пенитенциарной службе.
Поздно ночью грузинские СМИ сообщили, что Саакашвили переведен в тюрьму города Рустави из Горийского военного госпиталя, где он проходил реабилитацию после голодовки.
После полуночи машины пенитенциарной службы Минюста Грузии были замечены у медицинского учреждения в Гори. Примерно к трем часам ночи они появились на территории руставской тюрьмы.
Первая попытка перевода Саакашвили в руставскую тюрьму была предпринята в понедельник, 27 декабря. Тогда пенитенциарной службе пришлось отказаться от этапирования заключенного из-за ухудшения его самочувствия. Саакашвили оказал сопротивление сотрудникам тюрьмы, после чего у него поднялось давление.
Глава СГБ Грузии рассказал о выдворении российских шпионов
По словам руководителя Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григола Лилуашвили, спецслужбы выдворяют из страны шпионов, в том числе российских, но не делают этого публично. Об этом глава СГБ рассказал, отвечая на вопрос журналиста телекомпании «Рустави 2» о делах, которые расследует Служба контрразведки Грузии.
«Я могу сказать, что каждый такой случай связан со шпионскими сетями, связан с конкретными темами, которые, как посчитали в департаменте контрразведки, представляли собой особый интерес, в связи с чем и было начато расследование. Основания для начала расследования существовали во всех 12 случаях. Впрочем, главная цель деятельности контрразведки – не только правовое наказание выявленных шпионов. Главная цель – выявление шпионских сетей и препятствие их деятельности. И мы выдворяли (шпионов), но не делали этого публично», – сказал он.
На уточняющий вопрос, были ли среди выдворенных лиц российские шпионы, Лилуашвили ответил: «Конечно».
Глава СГБ также сказал, что ведомство не ставит целью устраивать «телевизионные шоу со шпионами, на которых надевают наручники».
Российская компания поставит вагоны для Тбилисского метро
Российская компания «Метровагонмаш» стала победителем тендера, объявленного Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) для Тбилисского метрополитена на поставку 44 вагонов. Об этом говорится в предоставленном мэрией Тбилиси ответе на соответствующий запрос агентства ТАСС.
«Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) путем стандартной закупки планирует приобрести 44 новых вагона для муниципального обслуживания Тбилиси. На основании документации и анализа цен претендентов победителем для покупки указанных вагонов было выявлено АО «Метровагонмаш». Цена закупки новых 44 вагонов составит €49,19 млн», – сказано в документе.
Кроме того, в 2022 году мэрия Тбилиси при помощи Европейского банка реконструкции и развития планирует отремонтировать более 10 станций метро, в том числе «Варкетили», где в январе 2018 года обвалился потолок и пострадали около 15 человек.
- Как сообщалось ранее, в Тбилиси с 1 февраля 2022 года введут абонементную систему на проезд в общественном транспорте. При этом стоимость одноразового проезда увеличивается вдвое – с 50 тетри до 1 лари.
Хакер, обвиняемый США, стал бизнес-партнёром сына главы Минпромторга РФ
Российский хакер Дмитрий Зубаха, которого в США обвиняют в организации DDoS атак против Amazon, Ebay и Priceline, а также в хищении данных кредитных карт, стал соучредителем компании Евгения Мантурова, сына министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Об этом сообщает издание The Insider, признанное российскими властями "иностранным агентом".
По информации СМИ, сын министра зарегистрировал собственную компанию в октябре 2021 года. Зубаха имеет в ней долю в 15%. Сообщается, что партнёры "создадут международный сервис для спортсменов, который сделает современной и удобной организацию соревнований". О каком именно сервисе идёт речь - не уточняется.
В 2012 году Зубаха был арестован на Кипре в связи с обвинением, выдвинутым против него судом Вашингтона. Кипрские власти сначала приняли решение выдать хакера в США, однако затем экстрадировали его в Москву. По данным некоторых СМИ, на решение Кипра могли повлиять российские власти.
- Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова неоднократно обвиняли в коррупции независимые СМИ, расследователи, а также оппозиционный политик Алексей Навальный. В прошлом году сообщалось, что семье главы Минпромторга принадлежит пятизвёздочный отель на улице Малая Дмитровка в центре Москвы, а мать министра владеет особняком под Москвой площадью более четырёх тысяч квадратных метров и стоимостью около пяти миллиардов рублей. В декабре этого года журналистский проект "Протокол" опубликовал расследование, согласно которому Денис Мантуров и его семья владеют имуществом в курортном городе Геленджик, общая стоимость которого может доходить до миллиарда рублей.
Молодёжный ЧМ по хоккею отменён из-за массового заражения COVID-19
Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира среди молодёжных национальных сборных, который стартовал 26 декабря в Канаде, в связи с массовым распространением среди участников турнира омикрон-штамма коронавирусной инфекции.
Во вторник инфекцию обнаружили у двух хоккеистов сборной США. Вечером команда должна была сыграть против сборной Швейцарии, но в итоге не вышла на лёд, в результате чего ей было присуждено техническое поражение.
Спустя сутки коронавирус был обнаружен у игрока сборной Чехии. Команда также была вынуждена пропустить свой матч - против сборной Финляндии, и ей тоже засчитали поражение.
Наконец в ночь на четверг, в преддверии матча со Словакией, положительный результат показал тест на коронавирус, который сдал лидер сборной России Матвей Мичков. Также инфекция была обнаружена у пяти арбитров, обслуживающих игры чемпионата. После этого международная федерация объявила об отмене турнира, "чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех его участников".
Отмечается, что администрации сборных, в которых выявили COVID-19, уже заявили, что игроки строго выполняли все антикоронавирусные рекомендации и соблюдали меры предосторожности. Известно при этом, что хоккеисты жили в отелях бок о бок с обычными постояльцами.
Решение отменить один из крупнейших международных хоккейных турниров прямо по его ходу стало первым в истории.
- Новый штамм коронавируса под названием "омикрон", согласно отчёту Всемирной организации здравоохранения, увеличил число заражений инфекцией на 30% в американском регионе, и на 57% - в Европе. В начале недели США и Франция сообщили о самом высоком суточном приросте заболевших COVID-19 за всё время пандемии: 440 и 180 тысяч новых случаев соответственно. Рост заболеваемости также был отмечен в Англии, Италии, Португалии, Греции и Канаде.
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