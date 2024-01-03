В Сумской области беспилотник попал в дом, погибли два человека

На территории Украины 1 января несколько раз объявлялась воздушная тревога в связи с угрозой российских атак. Впоследствии стало известно о запуске ударных беспилотников типа «Шахед». В Киеве, по сообщению городских властей, работали системы ПВО. О каких-либо поражённых объектах или пострадавших в столице Украины не сообщалось.

В Сумской области российский беспилотник, по сообщению властей, попал в двухэтажный жилой дом. Это произошло в Эсманской общине. По первоначальным сообщениям, из-под завалов удалось спасти живыми трёх человек. Впоследствии стало известно, что два человека – 52-летняя женщина и 40-летний мужчина – умерли от полученных ранений. Поисково-спасательная операция продолжается, не исключено, что под завалами ещё могут быть люди.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ заявили, что были запущены 10 беспилотников, из них 9 удалось сбить.

Россия обстреливает тыловые районы Украины практически каждый день, как правило, с использованием беспилотников «Шахед». В ночь на 1 января территорию Украины, по данным украинских военных, атаковали 90 беспилотников, 87 из них удалось сбить. Из-за падения обломков беспилотника в Одессе погиб 15-летний подросток, еще три человека госпитализированы с ранениями и ожогами, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Повреждения получили как минимум три многоквартирных дома. Во Львове в результате атаки беспилотников сгорел мемориальный музей командующего УПА Романа Шухевича.