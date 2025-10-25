В Таиланде на год объявили траур после смерти королевы-матери Сирикит

Королева-мать Таиланда Сирикит умерла на 94-м году жизни в одной из больниц Бангкока.

Сирикит, дочь тайского дипломата, вышла замуж за Пумипона Адуньядета в 1950 году. Вскоре после свадьбы он стал королем Рамой IX и правил более 70 лет — дольше всех в истории страны. После его смерти в 2016 году трон занял их сын, нынешний монарх Маха Вачиралонгкорн (Рама X).

До инсульта в 2021 году королева активно занималась благотворительностью и экологическими проектами. Ее день рождения, 12 августа, отмечается в Таиланде как День матери.

В память о королеве-матери в Таиланде объявлен национальный траур. Флаги приспущены на 30 дней, госслужащие и королевская семья будут соблюдать годичный траур.