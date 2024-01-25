В Таиланде после концерта задержали участников группы «Би-2»

В Таиланде после концерта на острове Пхукет задержаны участники группы «Би-2» из-за отсутствия разрешения на работу. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение туристической полиции.

«Сотрудники полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе «Би-2». Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд», - сказал представитель ведомства, отметив, что после уплаты штрафа музыкантам будет предписано покинуть страну.

Концерты «Би-2» прошли в Паттайе 22 января и провинции Пхукет 24 января, отмечает ТАСС.

«Би-2» - русскоязычная рок-группа. Она появилась в 1988 году в Бобруйске, в Беларуси. Основатели и бессменные участники — Шура Би-2 и Лёва Би-2. В состав команды также входят Андрей Звонков, Макс Лакмус, Борис Лифшиц и Ян Николенко, отмечает The Insider.

В мае прошлого года Минюст России внёс музыканта Егора Бортника (Лёва «Би-2») в реестр «иноагентов». В Минюсте тогда заявили, что Бортник выступал против российского вторжения в Украину, негативно высказывался о России, её гражданах и органов государственной власти.

15 января сообщалось, что в Таиланде приостановили продажу билетов на концерты Максима Галкина. Он должен был выступить в Паттайе 24 января и Пхукете 25 января. «В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», - рассказывал источник ТАСС.

Ранее в Таиланде были отменены выступления Руслана Белого. И Максим Галкин, и Белый осудили российское военное вторжение в Украину и уехали из России. Максим Галкин неоднократно выступал против войны, как в соцсетях, так и на своих концертах, которые он проводит за рубежом, в том числе в поддержку Украины.