В Тбилиси планируют построить «правительственный городок»

Здание Администрации правительства
Фонд муниципального развития Грузии объявил конкурс на закупку услуг по подготовке генерального плана и эскизных проектов «правительственного города» на территории, расположенной в г. Тбилиси, в районе Чугурети, на улице Гедеванишвили (бывшая «Арсенальная гора»).

Проект предусматривает строительство городка, в котором будут собраны государственные ведомства:

  • Здание парламента
  • Администрация правительства
  • Зал для мероприятий
  • Министерство иностранных дел

В тендерной документации отмечается, что «для безопасного и бесперебойного функционирования вокруг указанных зданий и сооружений должно быть предусмотрено ограждение».

Здесь же планируется разместить офисные здания:

  • Министерства инфраструктуры
  • Министерства регионального развития
  • Министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты
  • Министерства экономики и устойчивого развития
  • Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства
  • Министерства образования, науки и молодежи
  • Министерства культуры
  • Мэрии Тбилиси
  • Специальной службы государственной охраны Грузии
  • Аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства

А также здания и сооружения хозяйственного/вспомогательного назначения.

«Основная цель проекта – повышение доступности государственных услуг и создание современного, единого и устойчивого пространства, которое будет полностью интегрировано в планируемую структуру столицы. Существующая территория должна быть освоена таким образом, чтобы стать неотъемлемой частью города и способствовать улучшению предоставления государственных и общественных услуг, укреплению и оптимизации межведомственной координации, а также организации и бесперебойному проведению государственных и общественных мероприятий», - говорится в документе.

Идея создания «правительственного городка» появилась у грузинских властей еще в 2017 году. Тогда его планировалось построить в тбилисском районе Ортачала в Тбилиси. Тогдашний премьер-министр Георгий Квирикашвили заявлял:

«Будет хорошо, поскольку в центре города высвободится очень много офисного пространства и мест для гостиниц, с другой стороны, будет поощрен строительный сектор».

Позже, в 2019 году, занимавшая тогда пост министра экономики Натия Турнава, заявила, что реализация проекта больше не рассматривается, поскольку у правительства есть другие приоритеты.

Новый тендер был объявлен 9 декабря 2025, заявки будут приниматься до 23 декабря.

