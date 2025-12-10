В Тбилиси планируют построить «правительственный городок»

Фонд муниципального развития Грузии объявил конкурс на закупку услуг по подготовке генерального плана и эскизных проектов «правительственного города» на территории, расположенной в г. Тбилиси, в районе Чугурети, на улице Гедеванишвили (бывшая «Арсенальная гора»).
Проект предусматривает строительство городка, в котором будут собраны государственные ведомства:
- Здание парламента
- Администрация правительства
- Зал для мероприятий
- Министерство иностранных дел
В тендерной документации отмечается, что «для безопасного и бесперебойного функционирования вокруг указанных зданий и сооружений должно быть предусмотрено ограждение».
Здесь же планируется разместить офисные здания:
- Министерства инфраструктуры
- Министерства регионального развития
- Министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты
- Министерства экономики и устойчивого развития
- Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства
- Министерства образования, науки и молодежи
- Министерства культуры
- Мэрии Тбилиси
- Специальной службы государственной охраны Грузии
- Аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства
А также здания и сооружения хозяйственного/вспомогательного назначения.
«Основная цель проекта – повышение доступности государственных услуг и создание современного, единого и устойчивого пространства, которое будет полностью интегрировано в планируемую структуру столицы. Существующая территория должна быть освоена таким образом, чтобы стать неотъемлемой частью города и способствовать улучшению предоставления государственных и общественных услуг, укреплению и оптимизации межведомственной координации, а также организации и бесперебойному проведению государственных и общественных мероприятий», - говорится в документе.
Идея создания «правительственного городка» появилась у грузинских властей еще в 2017 году. Тогда его планировалось построить в тбилисском районе Ортачала в Тбилиси. Тогдашний премьер-министр Георгий Квирикашвили заявлял:
«Будет хорошо, поскольку в центре города высвободится очень много офисного пространства и мест для гостиниц, с другой стороны, будет поощрен строительный сектор».
Позже, в 2019 году, занимавшая тогда пост министра экономики Натия Турнава, заявила, что реализация проекта больше не рассматривается, поскольку у правительства есть другие приоритеты.
Новый тендер был объявлен 9 декабря 2025, заявки будут приниматься до 23 декабря.
