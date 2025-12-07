В Тбилиси прошла акция против инвестиций Eagle Hills

В Тбилиси у здания парламента состоялась акция, организованная партией «Консерваторы за Грузию». Участники протестовали против проекта, реализуемого компанией Eagle Hills из ОАЭ.

Партия «Консерваторы за Грузию» основана радикальной группировкой «Альт-инфо», известной как гомофобная и пророссийская организация, выступающая против либеральных ценностей. По её инициативе 5 июля 2021 года прошла акция против «Тбилиси Прайда», во время которой демонстранты избили десятки журналистов. Никто из организаторов насилия до сих пор не понёс ответственности.

Проправительственные телеканалы сообщили, что на сегодняшней акции звучали ксенофобные заявления. «Несмотря на подготовку, длившуюся месяц, митинг против иностранных инвестиций собрал лишь около 1 500 человек», – передаёт «Рустави 2».

После митинга у парламента участники и лидеры акции направились колонной к кафедральному собору Самеба. Шествие возглавляли священнослужители.

Против проекта также выступают другие оппозиционные партии и представители гражданского общества. Ранее акции протеста прошли у офиса инвестиционной компании и у здания администрации правительства.

Соглашение о привлечении инвестиций из ОАЭ, подписанное 22 октября правительством и девелоперской компанией, вызвало в обществе многочисленные вопросы. Юристы и экономисты указывают на значительное число неясностей как в строительной части, так и в финансовых условиях проекта. Некоторые из них считают, что проект скорее «вреден», чем полезен.

По словам профильных специалистов, фактически в Гонио и Тбилиси строятся два арабских поселения, причём одно из них – в особенно чувствительном регионе, где помимо экологических и экономических рисков традиционно возникают религиозные и демографические напряжения. Инвестор ранее публично заявлял, что значительная часть недвижимости в этих проектах может быть приобретена иностранцами.

Экологи также высказывают серьёзные опасения. По их мнению, проект создаст наибольшие проблемы именно для Тбилиси. Речь идёт о территории пойменного леса, «чалис тке», который считается важной рекреационной зоной столицы и фактически является единственным сохранившимся прибрежным лесом на берегу реки Кура (Мтквари).

По словам экологов, столь масштабное строительство повлияет на всю городскую инфраструктуру – систему водоснабжения, канализацию, транспортные магистрали – и приведёт к изменению демографической картины столицы.