В Тбилиси задержан активист Лазаре Григориадис

Полиция задержала грузинского активиста Лазаре Григориадиса. В пресс-службе Министерства внутренних дел грузинской службе Радио Свобода сообщили, что он был задержан «по горячим следам» после угроз в адрес сотрудников бара.

Дело возбуждено по статье 151 Уголовного кодекса: угроза убийством, причинением вреда здоровью или уничтожением имущества наказывается штрафом, либо домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

Член семьи Лазаре Григориадиса сообщил Радио Свобода, что он прибыл в Грузию пять дней назад и в ночь на 23 апреля впервые вышел из дома. О его задержании семье сообщили сегодня, 24 апреля, около 08:00 – причиной назвали драку.

Два года назад Лазаре Григориадис был задержан по уголовному делу. В марте 2023 года следствие обвиняло его в использовании так называемого «коктейля Молотова» во время акций протеста против «закона об иноагентах».

12 апреля 2024 года судья Звиад Шарадзе признал Лазаре Григориадиса виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы. Ровно два года назад, 24 апреля 2024 года, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала его. После этого Григориадиса несколько раз задерживала полициея в административном порядке на акциях протеста, а грузинский суд признавал его правонарушителем.