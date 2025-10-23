В первую неделю после вступления в силу новых законов, ограничивающих право на собрания, было задержано почти 80 человек. Впервые за почти год непрерывных протестов в среду проспект Руставели перекрыли всего на 15 минут. Полицейские задерживали людей прямо на тротуарах, где пока еще не запрещено стоять, применяя при этом грубую силу. На дороге осталась пара кроссовок, слетевшая с одного из демонстрантов.

22 октября проспект Руставели впервые за долгое время был перекрыт не на несколько часов, а на несколько минут. Представители «Грузинской мечты» назвали это свидетельством эффективности новых законов.

«Вы видели, что впервые за примерно год радикалам не удалось перекрыть улицу, это означает, что новый закон начал действовать. Конечно, нам не следует успокаиваться, нужно продолжать работу внимательно. В конечном итоге радикализм должен быть полностью устранен в нашей стране», — заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Несколько граждан все же вышли на проезжую часть и остановили движение машин: один лег на дорогу, другой сел прямо на асфальт, третий — писатель Ираклий Ломоури — расположился на принесенном им же стуле. Вскоре полиция начала задержания.

В соответствии с новым законом, перекрытие дороги и скрытие лица под маской на акциях протеста предусматривает до 15 дней лишения свободы. Однако правоприменение оказалось шире: людей вылавливали и на тротуарах. Только за ночь с 22 на 23 октября было задержано около 30 человек. Министерство внутренних дел сообщает, что в целом за четыре дня после вступления закона в силу задержаны были около 80 человек.

Десятки людей уже арестованы, среди них журналисты и врачи. 19 октября на шесть и пять суток были заключены под стражу журналисты оппозиционного телеканала «Формула» Вахо Саная и Кета Цицкишвили. Хартия журналистской этики расценила это как целенаправленное давление на СМИ. Сами задержанные не отрицали, что стояли там и как граждане страны.

Азербайджанский журналист-беженец Афган Садыгов получил 14 суток ареста за «намеренное перекрытие дороги». Он регулярно выходил на проспект Руставели с грузинским флагом.

«Я болею за грузинский народ, права которого нарушаются. Я всегда буду против Иванишвили, который призывает грузин к диктатуре. Иванишвили поддерживает диктатуру, я поддерживаю народ. <...>. Я уйду отсюда и снова пойду на акцию», — заявил он на судебном заседании.

При этом, согласно новым поправкам к закону, повторное нарушение административного кодекса влечет за собой уголовную ответственность.

Среди задержанных оказался известный врач-травматолог Важа Гаприндашвили. В 2019 году он был задержан российскими оккупационными силами в Ахалгори по обвинению в «незаконном пересечении границы». Тогда вся Грузия вместе с международным сообществом призывала осовободить «докотора Важу».

Член «Коалиции за перемены» Вано Церетели охарактеризовал произошедшее так:

«Как бы ни оценивал так называемый премьер‑министр, что бы он ни придумывал и ни выдумывал, вчера закон не сработал — вчера на Руставели сработала грубая, дерзкая и применившая силу полиция. Есть кадры, как полицейские сажают в машину Важу Гаприндашвили, очень важного человека и врача, и оскорбляют его. То есть для этих людей ничего [святого] не существует».

Ранее представители «Грузинской мечты» настаивали, что социальный статус, профессия или пол не дают привилегий перед законом.

«Если на акции хотят протестовать, пусть протестуют в рамках закона», — заявил член «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия.

Практика показывает, что профессия или возраст действительно не всегда защищают от ареста. Тбилисский городской суд присудил пенсионерке Лии Мушкудиани трехдневный арест. Днем ранее 71-летней вынужденной переселенке из Абхазии Азе Чилачава устно вынесли предупреждение за ношение медицинской маски. Предупреждение вынесли и 76-летнему Георгию Вачадзе, который на судебном процессе сказал: «Вы вменяете мне в вину только один день, а на самом деле я там уже 328 дней стою».

Протесты последних дней породили и новые уголовные дела. Так, Тамар Лорткипанидзе забралась на патрульный автомобиль и прошлась по нему. Прежде чем совершить это она сказала: «Это за Мзию [Амаглобели]». По словам демонстрантов, это был перформанс и акт сопротивления, который Лорткипанидзе посвятила осужденной основательнице изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амгалобели, которой Евросоюз в тот день присудил премию Сахарова.

Полиция квалифицировала действия активистки как «хулиганство» (ст. 239 УК Грузии). МВД пока не уточняет, по какому конкретно пункту этой статьи обвиняют Лорткипанидзе. Если хулиганство совершено «в отношении представителя власти или лица, предотвращающего хулиганство», наказание может составлять от 2 до 5 лет лишения свободы. В целом хулиганство карается штрафом, общественными работами, домашним арестом или тюремным заключением до одного года.

Юрист Сабa Брачвели заявляет, что это действие нельзя считать «хулиганством». Это, по его словам, мелкое хулиганство, то есть административное правонарушение.

«На кого она нападала, на машину? Кому она угрожала насилием, крыше? <...>. Даже студент второго курса юридического факультета знает, что даже оскорбительное действие, если за ним не следует насилие или угроза насилия, не является уголовным преступлением, а административным правонарушением — мелким хулиганством», — пишет Брачвели.

Власти, в свою очередь, утверждают, что героизация действий «насильников» провоцирует новые инциденты, имея в виду присуждение Мзии Амаглобели престижной сахаровской премии «За свободу мысли». Спикер парламента Шалва Папуашвили назвал Лорткипанидзе «личным узником» оппозиции и западных партнеров.

«Когда героизируешь насильников, затем появляются новые насильники. Как героизировали Лазаре Григориадиса, и вместо одного «коктейля Молотова» получили десять — точно так произошло вчера [в Европарламенте], потому что насильников героизировали», — заявил он.

Неправительственные организации, наблюдающие за событиями на проспекте Руставели, в совместном заявлении подчеркивают: изменения в законе направлены на подавление свободы выражения, запугивание граждан и криминализацию любого протеста.

«Преследование лиц, носящих маски, приобрело абсурдную форму. Были случаи, когда полицейские останавливали граждан, которые носили маски по состоянию здоровья. Среди задержанных — пожилые люди, матери несовершеннолетних детей, журналисты, писатели, актеры, врачи и гражданские активисты… Единственная причина применения этих недемократических законов — страх власти перед непрерывными протестами», — говорится в заявлении НПО.

Напомним, что последнюю неделю полиция останавливает людей на улице, проверяет документы и опечатывает медицинские маски — по информации СМИ, таких случаев уже более 50-ти. Полиция не делает исключений даже для тех, кто заявляет, что носят ее из-за сезонного гриппа. В конкретных случаях полиция приходит за участниками протестов прямо домой. А иногда они сами идут в участок заявлять о том, что перекрыли дорогу. Так поступил режиссер Георгий Таварткиладзе, который считает, что для противодействия необходима солидарность.

Несмотря на риск новых арестов, протестующие продолжают мобилизоваться, готовя новые акции. Следующая - в поддержку арестованных, состоится под названием «Рядом друг с другом». На том же месте, на проспекте Руставели.

