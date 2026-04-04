В Тбилиси задержан азербайджанский журналист Афган Садыгов — об этом сообщили его супруга Севиндж Садыгова и адвокат, руководитель Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе.

Супруга Садыгова, проживающая с детьми в одной из стран ЕС, заметила через камеры наблюдения полицейских, пытавшихся проникнуть в квартиру. Сам момент задержания на записях отсутствует. Супруга утверждает, что записи были удалены полицией, однако ей удалось сохранить отдельные фрагменты.

По её словам, при задержании к Садыгову также было применено физическое насилие.

В МВД Грузии подтвердили факт задержания Садыгова, опровергли информацию его супруги о применении физического насилия.

Позже ведомство распространило заявление, сообщив, что Садыгов задержан по административному делу — за оскорбление сотрудника полиции в социальных сетях.

В официальном заявлении МВД не уточняется, когда и каким образом журналист оскорбил полицейского. Сообщается лишь, что Садыгов задержан «в целях доставки в суд и своевременного рассмотрения дела».

«Напоминаем общественности, что Афган Садыгов 62 раза привлекался к ответственности за различные виды административных правонарушений, в том числе за нарушение правил проведения собраний и демонстраций, за что он уже дважды отбывал административный арест», – сказано в заявлении.

В прокуратуре сообщили грузинской службе Радио Свобода, что в отношении журналиста нет никаких текущих расследований.

Тамта Микеладзе предпологала, что Садыгов мог быть задержан в уголовном порядке на основании обвинений в нарушении закона о собраниях и манифестациях.

«Вчера суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отменил в отношении Афгана Садыгова меру пресечения в виде залога и ограничения на передвижение. Основанием стало прекращение Азербайджаном 1 апреля уголовного преследования в его отношении. Примечательно, что Азербайджан не принял такого решения даже тогда, когда такая возможность была предоставлена в рамках дружественного урегулирования в Страсбургском суде», — добавила она, отметив, что местонахождение Садыгова в настоящее время неизвестно.

Садыгов является активным участником антиправительственных акций в Тбилиси. В 2025 году его дважды задерживали на протестах по обвинению в «перекрытии дороги».

Ранее он был задержан весной 2024 года — тогда он называл своё дело и предварительное экстрадиционное заключение политически мотивированным преследованием со стороны Азербайджана и во время заключения держал голодовку в течение 141 дня.